Policías de Reino Unido sí atacaron a un anciano de 92 años, pero no murió por agresión ni ocurrió en 2025

A través de las redes sociales, se ha viralizado un video que muestra como dos efectivos policiales de Reino Unido rocían con gas pimienta y disparan una pistola eléctrica contra Donald Burgess, un anciano de 92 años que solo tiene una pierna y se hallaba, en el momento de su detención, con un cuchillo en la mano. Los posteos desinformativos en medios de comunicación y usuarios señalan que ocurrió este 2025. Sin embargo, la afirmación es engañosa.

El video tiene una duración de 1.23 minutos, y muestra el proceso de intervención por los agentes de Reino Unido contra Burgess. Se observa al anciano sentado en una silla de ruedas con un cuchillo, mientras se resiste a la autoridad. Luego, uno de los oficiales le rocía gas pimienta, pero el adulto resiste, por lo que luego el efectivo desenfunda su porra para intentar desarmarlo. Al mismo, el otro agente apunta con su pistola eléctrica al pecho Burgess y dispara.

"Indignación en Reino Unido: policías rociaron gas pimienta y usaron táser contra Donald Burgess, un anciano de 92 años con una pierna, que murió 22 días después en el hospital", se lee en la descripción del bulo compartido por medios verificados y algunos usuarios.

Hasta la publicación de esta verificación, el posteo más difundido se halló en la red social de X (antes Twitter), que ha logrado obtener 643.700 visualizaciones, 9.000 'me gusta', 3.000 republicaciones por diversos usuarios en sus muros personales y 558 comentarios.

Anciano falleció por contraer Covid-19, no por ataque

Para rastrear el origen del hecho, realizamos una búsqueda en el sistema de la Oficina Independiente de Conducta Policial del Reino Unido (IOPC en sus siglas en inglés). Hallamos que el presunto caso de abuso de poder contra el adulto mayor, Donald Burgess, ocurrió en la tarde del 21 de junio de 2022 en la ciudad de Sussex, dentro de la residencia para ancianos St. Leonards-on-Sea.

Según cuenta la parte policial, los agentes Stephen Smith (50) y Rachel Comotto (34) acudieron al llamado del personal de la residencia por una denuncia contra Burgess, quien estaba amenazando con un cuchillo. A pesar de que el anciano compadecía de demencia senil e invalidez por la falta de una pierna, los agentes utilizaron una porra, gas pimienta y un táser para desarmarlo.

Pese a ello, el anciano murió 3 semanas después tras quedar internado en un hospital luego del ataque. En la actualidad, se sabe que falleció a causa del Covid-19 que contrajo en el periodo de la pandemia. Sin embargo, se sigue investigando los daños causados tras la agresión.

La IOPC, inmediatamente luego del hecho, realizó una investigación a los dos agentes imputados que terminó en 6 meses. En junio de 2023, los resultados fueron expedidos al Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS en sus siglas en inglés). Gracias a este trabajo interino, el agente Smith enfrenta dos cargos, mientras que Comotto, uno.

No obstante, el caso continuó. El 21 de mayo de 2025, se realizó nuevamente una nueva audiencia y se encontró en los archivos, tras el suceso del 2022, que los agentes se rieron de la agresión luego de que Smith haya vaciado su gas pimienta sobre el anciano Burgess. En la actualidad, los imputados siguen defendiendo su inocencia.

Conclusión

Es cierto que agentes oficiales de Reino Unido atacaron con una porra, gas pimiento y un táser a Donald Burgees, un anciano de 92 años que padecía de demencia senil e invalidez por la falta de una pierna, pero sucedió en 2022, no el 2025. Luego del ataque, fue internado en un hospital. No obstante, no falleció por el ataque, sino porque contrajo Covid-19. En la actualidad, el caso sigue en proceso en contra de los dos agentes. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos y notas informativas como engañosas.

