Papa León XIV no pidió a Dina Boluarte que "no se aferre al poder": es un video manipulado

El 8 de mayo de 2025, después de 4 votaciones del cónclave que inició un día antes, el cardenal Robert Prevost fue elegido como el nuevo papa de la Iglesia católica y adoptó el nombre de León XIV para su pontificado. Al respecto, la presidenta Dina Boluarte saludó su designación en un breve mensaje a la Nación y, días después, solicitó autorización al Congreso para viajar al Vaticano y presenciar la ceremonia de su entronización.

En ese contexto, con más de 27.100 reacciones y 17.000 reposteos, se hizo viral desde el 11 de mayo en Facebook un video de 37 segundos que muestra un discurso del papa León XIV en el que, presuntamente, cuestiona la gestión de la mandataria y le pide, mediante una moraleja religiosa, que no siga en el cargo. "Saludo a la señora Dina Boluarte y le pido, con firmeza y esperanza, que reflexione. Por los que ya no están, por las lágrimas de madres, padres y hermanos, por este Perú que sangra en silencio, dé un paso al costado. Cristo no vino a mandar, vino a servir y a dar su vida por los demás. Aferrarse al poder no es cristiano. Escuche el clamor de un país que pide paz y justicia. Un abrazo", pronunció.

PUEDES VER: León XIV no publicó estos tuits tras su elección como nuevo papa de la Iglesia católica

"Aferrarse al poder no es de cristiano. Pero Dina es una diabla, no va a escuchar al papa", señala la descripción que aparece en la publicación. No obstante, se trata de un clip manipulado.

Desinformación sobre el papa León XIV. Foto: captura de Facebook

Papa León XIV no se refirió a Dina Boluarte: video fue generado con inteligencia artificial

Como primera acción, realizamos un estudio de la secuencia en el programa Hive Moderation, con el objetivo de determinar su veracidad. El resultado, sin embargo, arrojó una alta probabilidad de ser un contenido creado mediante inteligencia artificial.

Resultado de la evaluación en Hive Moderation. Foto: captura de Google

En detalle, detectamos algunas inconsistencias a lo largo del clip. Por ejemplo, se evidencia una frase sin pausa mientras el papa enumeraba las razones por las que Dina Boluarte debía presentar su renuncia. De igual manera, las palabras son pronunciadas en español peruano, lo cual difiere del estilo de León XIV, cuyo español presenta algunos tonos derivados del inglés (su lengua nativa). Además, a mitad del metraje se observa un efecto que da paso a un cambio imprevisto de la escena. Por último, durante el discurso del pontífice, se escucha la misma ovación del público hasta 3 veces, una de las cuales se corta de forma abrupta.

Por otra parte, al realizar una búsqueda inversa de imágenes en Google, encontramos la versión original del video viral en una publicación que hizo Vatican News en Youtube el 8 de mayo. El contenido hace referencia al primer mensaje de León XIV como sucesor de Francisco al frente del Vaticano. El registro fílmico posee dimensiones más grandes y enfoca el lugar del acontecimiento, que es la Basílica de San Pedro.

A lo largo del video, el religioso estadounidense naturalizado peruano brindó un mensaje de alegría y esperanza a los miles de fieles católicos que se congregaron en el recinto con expectativa para conocer al nuevo papa. En la transcripción completa publicada por la Santa Sede, León XIV agradeció a los cardenales por su elección y destacó la unión como valor fundamental de la Iglesia. Al mismo tiempo, recordó su formación en la Orden de San Agustín y envió un saludo a la Diócesis de Chiclayo, donde ejerció como obispo desde septiembre de 2015 hasta enero de 2023. En ningún momento hizo mención a Dina Boluarte.

Por último, escribimos las palabras clave "Papa León XIV", "Dina Boluarte" y "renuncia" en el buscador de Google para comprobar si hubo reportes periodísticos sobre el supuesto hecho proyectado en el video viral. No obstante, no encontramos ningún resultado al respecto.

Conclusión

Es un video adulterado. A través de un análisis, se constató que fue creado con inteligencia artificial. Asimismo, las escenas fueron extraídas del primer discurso de León XIV después de ser elegido como sumo pontífice. Por lo tanto, calificamos la publicación como falsa.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.