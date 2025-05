El papa León XIV no rechazó bandera de la comunidad LGBTIQ+ en el Vaticano

En el contexto de las primeras apariciones y visitas del papa León XIV, se ha viralizado por redes sociales un video que supuestamente muestra al sumo pontífice rechazando una bandera de la comunidad LGBTIQ+ que habría estado presente en una reunión pública del Vaticano. Sin embargo, se trata de una bandera tradicional italiana.

El metraje dura 12 segundos y se observa al papa León XIV saludando a los feligreses de la iglesia católica por una pasarela. En el segundo 6, se observa la supuesta bandera de la comunidad gay tomada presuntamente por un integrante de la minoría, pero es "ignorada" por el sumo pontífice.

Publicaciones desinformativas por las redes sociales de X y Facebook. Foto: composición LR/capturas de pantalla

"El León XIV ignora por completo la bandera del Orgullo. ¿Están de vuelta los conservadores?", se lee en uno de los bulos más virales. También se halló medios de comunicación que afirman la desinformación y llevan como descripción: "¡Inédito!, el papa León XIV vio de reojo la bandera del lobby LGBT y decidió ignorarla".

Hasta la publicación de esta verificación, se halló que el posteo más difundido se encuentra en la red social de Facebook, que logró recopilar 22.000 'me gusta', 3.100 comentarios y fue compartido por otros medios más de 760 veces; sin embargo, la red social de X (antes Twitter), registra un posteo que ha logrado alcanzar a más de 1.000.000 de personas, con 1.000 reposteos por usuarios en sus muros personales.

Es una bandera de la paz italiana

Para encontrar el registro del video, revisamos las primeras misas que dio en el Vaticano el actual papa León XIV. Se trata de una filmación realizada el 12 de mayo de este 2025 en la sala Paul VI, y el falso rechazo ocurre luego de terminada la ceremonia para dar paso al saludo de los feligreses que se encontraban presentes.

Esta presentación del papa se da en una pasarela, donde los creyentes se aglomeran para saludar al papa. Uno de estos participantes, llevaba la bandera de la paz representativa de Italia, que leeremos como "pace" y que está compuesta por 7 colores. Logramos encontrar este distintivo gracias a dicha palabra, que nos ayudó a identificar su origen en el país de Roma.

Misa y conferencia del 12 de mayo en el Vaticano. Foto: captura de Youtube.

PUEDES VER: León XIV no publicó estos tuits tras su elección como nuevo papa de la Iglesia católica

A comparación de la bandera LGBTIQ+ (como se trató de señalar en el bulo), esta no lleva los 7 colores, sino 6, además de que tampoco lleva palabras superpuestas en las franjas coloridas. También el orden de los colores es invertido respecto a la forma de la bandera de la paz.

Esta bandera de la 'pace' italiana también fue protagonista en partidos de fútbol o representaciones públicas en entidades del estado. El más recordado fue el del mundial de fútbol en Qatar 2022, donde un activista ingresó a la cancha con una bandera de la paz italiana, con un polo de Superman con la frase "salven Ucrania" y en la parte de atrás exhortando respeto a las mujeres en Irán. Según el medio Huffington, el hombre protestaba por la violación a los derechos humanos de los obreros que murieron en la construcción de los estadios donde se vivió este evento deportivo.

Activista por la paz en Qatar 2022. Foto: difusión.

Conclusión

Se trata de la bandera de la paz en Italia, que se lee como 'pace' en su idioma natal. Esta tiene 7 colores y no 6, en comparación a la bandera de la comunidad LGBTIQ+. Además, en el video se muestra que el papa no se percata de esta bandera y procura dar la bendición a uno de los feligreses que lo estaba esperando, no que la rechazara por voluntad o convicción. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.