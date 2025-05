Es falso que el escudo elegido por el papa León XIV tenga la bandera de Perú, como dijo la ministra Desilú León

La presidenta Dina Boluarte, mediante una misiva expedida al Congreso, solicitó autorización para viajar al Vaticano del 16 al 19 de mayo, con ocasión de la ceremonia de entronización del papa León XIV, quien fue proclamado el 8 de mayo como nuevo sumo pontífice. En medio de esta coyuntura, Desilú León, ministra de Comercio Exterior y Turismo, fue abordada por los medios de comunicación con el objetivo de conocer su postura sobre dicho pedido.

Mientras explicaba por qué era relevante la presencia de la mandataria en la Santa Sede, la funcionaria estatal se refirió al nuevo escudo que escogió León XIV para dar inicio formal a su pontificado. "Creo que sería sumamente importante y realmente muy bueno que (Dina Boluarte) esté presente, más aún que estamos viendo que el escudo que ha elegido el Papa va a tener la bandera peruana", afirmó.

En ese sentido, la presente verificación se centra si en realidad el nuevo símbolo religioso contiene en su interior la bandera nacional.

El escudo oficial del papa León XIV no lleva la bandera peruana

Para comprobar si el comentario realizado por la titular del Mincetur es verdadero, escribimos las palabras clave "escudo", "papa León XIV" y "Perú" en el buscador de Google. El resultado nos mostró un artículo publicado el 10 de mayo por Vatican News, en el que se ponía de relieve la publicación del escudo y lema del sumo pontífice.

Desde una perspectiva más detallada, el texto da a conocer los elementos que componen el escudo, así como el significado histórico del lema. Acerca del primer punto, señala que se divide en dos secciones diagonales: la superior tiene un fondo azul y expone un lirio blanco; la inferior posee un fondo claro y presenta un libro cerrado en el que hay un corazón atravesado por una flecha, símbolo directamente relacionado con la Orden de San Agustín, en donde León XIV forjó su vida religiosa. Con relación al segundo punto, alude a unas palabras pronunciadas por este santo en un sermón que tomó como base el Salmo 127: "In Illo uno unum" (en Cristo somos uno). No se hace mención en alguna línea a la bandera del Perú.

Arriba del escudo, se aprecia un elemento que supuestamente sería la bandera nacional, como indicó la ministra. Sin embargo, es una percepción equivocada. Dicha idea obedece al contraste del fondo con las ínfulas de la tiara papal que se encuentran en la zona superior del emblema. Mediante un ejercicio comparativo, corroboramos que el área no tiene color, luego de hacer la conversión correspondiente de la imagen al formato PNG.

Intentamos comunicarnos con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para conocer el descargo de la titular de esta cartera acerca del tema tratado. Sin embargo, no hemos obtenido respuesta al cierre de esta edición.

Por último, ACI Prensa, otro medio vinculado con la actualidad del Vaticano, tampoco mencionó en su nota sobre la supuesta presencia de la bandera peruana en el escudo escogido por el papa León XIV. Su ceremonia de entronización se celebrará con una misa el domingo 18 de mayo en la Basílica de San Pedro y se aguarda la asistencia de varios jefes de Estado del mundo.

Conclusión

No es cierto que el escudo papal tenga la bandera peruana, como aseveró Desilú León, ministra de Comercio Exterior y Turismo. A través de una comparación, se determinó que no hay un color de fondo en la parte atribuida con la presencia de este símbolo patrio. Asimismo, los medios oficiales del Vaticano no informaron que el emblema elegido por el papa León XIV presente en su composición la bandera nacional. Por lo tanto, calificamos la declaración como falsa.

