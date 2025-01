El papa Francisco no instó a la creación de un "gobierno global" para salvar a la humanidad La supuesta afirmación del líder del Vaticano, difundida por muchos usuarios, procede de un medio conocido por publicar desinformación.

Es viral en las redes sociales unas publicaciones relacionadas con el papa Francisco, a quien le atribuyen la instauración de un supuesto "gobierno global" con el objetivo de salvar a la población del planeta. No obstante, se trata de un bulo.

Los posteos circulan en las plataformas de Facebook y X desde el 26 de diciembre e incorporan una imagen en miniatura de la máxima autoridad eclesiástica que aparece anexada a un enlace del medio The People's Voice. Su titular en redes asegura que la presunta decisión obedece a la presencia de "amenazas existenciales".

"El Papa Francisco insta a la formación de un “gobierno global” para salvar a la humanidad. ¿Salvar a la humanidad de quién?", narra un mensaje en X. " Las amenazas existenciales que enfrenta el mundo no pueden ser enfrentadas únicamente por naciones soberanas porque los problemas son sistémicos e interconectados, afirma el Papa, y por lo tanto deben ser abordados por un gobierno global", agrega otro contenido en Facebook. Entre ambos, suman más de 2.900 reacciones y 1.300 comentarios, así como 185.000 visualizaciones.

Desinformación sobre el papa Francisco. Foto: captura de X / Facebook

Supuesto pedido del papa Francisco surgió a raíz de un sesgo al mensaje que compartió por el Día Mundial de la Paz

Según la nota publicada por The People's Voice, el sumo pontífice asevera que las naciones soberanas, por sí solas, no son capaces de enfrentar los problemas que amenazan al mundo, por lo que estos "deben ser abordados por un gobierno global". Asimismo, asume que los actos esporádicos de filantropía "no son suficientes" y los cambios permanentes solo serán posibles si se ejecutan "cambios culturales y estructurales". En concreto, el texto difundido por el medio en cuestión se basó en el discurso emitido el 12 de diciembre de 2024 por el papa con motivo del Día Mundial de la Paz, que se celebra cada 1 de enero a partir de 1967.

En ese sentido, revisamos el documento divulgado por la Oficina de Prensa de la Santa Sede. En un fragmento del artículo 11, el líder religioso de origen argentino invoca a los países ricos a saldar las deudas de las naciones en vías de desarrollo. "Es necesario idear un nuevo marco financiero que conduzca a la creación de una carta financiera global basada en la solidaridad y armonía entre los pueblos", enfatiza. No obstante, en ningún pasaje hace referencia a la conformación de un "gobierno global".

Del mismo modo, accedimos a la cuenta de X del papa Francisco para verificar si hubo alguna publicación de este tipo, pero no hallamos ningún resultado. Tampoco obtuvimos evidencias al respecto en el sitio web de la página Vatican News.

Por otra parte, The People's Voice, portal que posteó por primera vez el material apócrifo y anteriormente llamado Your News Wire, es catalogado como una fuente de desinformación, de acuerdo con artículos dados a conocer por el verificador español Maldita y el medio digital estadounidense BuzzFeed. El primero de estos resalta que los contenidos de TPV - a instancias de sus términos de uso - "pueden contener imprecisiones", mientras que el segundo lo describe como difusor de "una variedad de artículos de noticias completamente falsos sobre acontecimientos actuales".

En anteriores verificaciones (aquí, aquí, aquí, aquí, aquí) desmentimos publicaciones falsas sobre el papa Francisco.

Conclusión

No existe ninguna solicitud planteada por el papa Francisco para la formación de un "gobierno global". Se trata de un contenido tergiversado que tuvo su origen en un conocido portal acusado de difundir información engañosa o falsa. Por lo tanto, calificamos las publicaciones como falsas.

