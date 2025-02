Video del almacén del casino Atlantic City de Miraflores con objetos en desuso no es actual El material data de mediados del año pasado y no corresponde a su estado reciente.

En los últimos días, cibernautas difundieron publicaciones que muestran el almacén del casino Atlantic City, fundado en junio de 1996 en el distrito de Miraflores y uno de los más reconocidos de Lima, lleno de una gran cantidad de trastos, supuestamente, en febrero de 2025. Sin embargo, constituye un contenido descontextualizado.

Durante los 36 segundos de duración, la secuencia - registrada en formato vertical desde un punto alto - lleva un sonido instrumental de suspenso y un texto superpuesto en la parte central que dice: "Así se ve el almacén del casino Atlantic City en Miraflores, dando un aspecto terrible al distrito. ¿Por qué el alcalde y la municipalidad no se pronuncian?". Se observa al interior del depósito la presencia de unas personas que revisan el lugar e intercambian algunas palabras. De acuerdo con las tomas, el espacio en cuestión se ubica en la intersección de la avenida Alfredo Benavides con la calle Alcanfores.

Con mensajes como "Miraflores" y "¿Qué espera el municipio miraflorino para intervenir ese sitio?", los posteos virales en Facebook y X acumulan conjuntamente un total de 268 reacciones, 35 comentarios y 60.000 visualizaciones.

Desinformación sobre el casino Atlantic City. Foto: captura de X / Facebook

Video fue grabado originalmente en junio de 2024 y actualmente el almacén del casino luce despejado

Mediante una búsqueda inversa de imágenes en Google, hallamos que el registro más antiguo del clip figura en una publicación hecha el 4 de junio de 2024 por la usuaria Katherine Schanks en TikTok. A diferencia de la versión difundida recientemente, este material posee una menor duración (cerca de 30 segundos) y carece de música de fondo. En su lugar, se escucha la voz de la mujer, quien hizo mención a las palabras que componen el texto superpuesto para referirse al estado del depósito. De igual manera, cuestionó la congestión vehicular que se observa en uno de los carriles de la avenida Alfredo Benavides.

Primer posteo de la secuencia viral en la web. Foto: captura de TikTok

El 11 de junio, siete días después, Schanks subió un nuevo video sobre el espacio en cuestión. Con un texto superpuesto en la zona superior y similar al de la ocasión anterior ("Depósito del Atlantic City da un mal aspecto al distrito de Miraflores"), la usuaria critica nuevamente el estado del depósito perteneciente al casino, que continuaba sin cambios hasta ese momento. "A los alrededores, todos los edificios no tienen desorden en sus techos, lo tienen todo limpio, ordenado y con una buena vista", enfatizó. Por otra parte, señaló que era domiciliada en otra jurisdicción. "Yo vivo en el distrito de San Martín de Porres y espero que (la municipalidad de) Miraflores no me diga absolutamente nada", precisó.

Video del 11 de junio de 2024. El local seguía en idénticas condiciones. Foto: captura de TikTok

No obstante, la situación cambió días más tarde. En un posteo videográfico efectuado el 24 de junio por la misma cibernauta, se observa que una gran parte de los objetos viejos fue desalojada del espacio, quedando solamente algunos trastos cubiertos principalmente con toldos negros. Asimismo, el texto superpuesto que aparece incluido en el clip presenta una connotación neutra.

Para el 24 de junio, el almacén ya había sido despejado en buena parte. Foto: captura de TikTok

Finalmente, el 5 de julio, la ciudadana volvió a publicar otro video al respecto. En esta ocasión, las escenas dan cuenta que el almacén lucía prácticamente limpio y solo quedaba un elemento en desuso que seguía tapado con una tela negra. "Almacén del Atlantic City. Ahora todo está limpio", reza el enunciado superpuesto en la pieza. El nuevo marco del espacio fue descrito por Schanks con satisfacción a lo largo del contenido.

Una toma del área, registrada el 5 de julio. Foto: captura de TikTok

Recientemente, el 8 de febrero, la Municipalidad de Miraflores se pronunció sobre el video viral y su narrativa adjudicada. A través de un posteo aclaratorio, desestimó tal versión y compartió un video del lugar que presenta coincidencias con el último clip difundido por Schanks.

Comunicado del municipio de Miraflores al respecto. Foto: captura de X

En comunicación con la Subgerencia de Fiscalización y Control de la mencionada municipalidad, el área institucional señaló que no es cierto que el almacén del casino Atlantic City continúe tal como se muestra en la secuencia descontextualizada. "La operación se ejecutó a mediados de junio del año pasado. Cuando se difunden ese tipo de videos, las operaciones se suelen realizar de inmediato o a los pocos días", reveló. En esa misma línea, un guardia del establecimiento de juegos de azar ratificó la versión anterior. "El espacio fue limpiado hace varios meses, ya no está con cosas amontonadas", aseguró.

Intentamos contactarnos con la usuaria que publicó los videos del almacén en TikTok, pero no obtuvimos respuesta hasta el cierre de la presente edición.

Conclusión

No es un archivo reciente. Según una pesquisa, su fecha original corresponde al 4 de junio de 2024 y el depósito fue limpiado algunos días después. Asimismo, la Municipalidad de Miraflores desestimó que el espacio luzca actualmente como se expone en el video viral y realizó una publicación aclaratoria al respecto en X. Por lo tanto, calificamos los posteos como engañosos.

