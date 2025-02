Donald Trump no dijo que indultará a Edward Snowden tras revelar red de espionaje internacional en 2013 Donald Trump declaró el 3 de febrero de 2025 que el tema trae muchas controversias y que no tomará acción sobre el caso.

Tras el regreso de Marc Forgel a Estados Unidos por terminar su condena de 14 años en Rusia, luego de que las autoridades le encontraran marihuana, se ha difundido por redes sociales que supuestamente el mandatario de la Casa Blanca, Donald Trump, indultará a Edward Snowden tras encontrarse exiliado en el país de la Rus del Kremlin desde el 2013 por revelar información confidencial de la NSA (Agencia de Seguridad Nacional). Sin embargo, la narrativa ha sido descontextualizada.

Los posteos vienen acompañados de una imagen compuesta por un retrato de Donald Trump y otro de Edward Snowden, donde ambos posan sonriendo, separados por una línea blanca.

Publicaciones desinformativas por las redes sociales de X y Facebook. Foto: capturas de pantalla.

"Última hora: Trump indultará a Snowden. ¡Comienza la pesadilla del estado profundo! El hombre que sacrificó todo y que expuso la máquina de espionaje para exponer los crímenes del Estado Profundo finalmente obtiene justicia", se lee engorrosamente en las descripciones de los virales.

Hasta la publicación de esta verificación, el posteo más difundido se identificó en la red social de X (antes Twitter), que logró recopilar 107.800 visualizaciones, 7.000 'me gusta', 3.000 republicaciones por distintos usuarios en sus muros personales y 139 comentarios.

Donald Trump declaró que no tomará decisión sobre indulto a Snowden

Realizamos búsquedas inversas con palabras clave como "Donald + Trump + will + pardon + Snowden" y encontramos que en una conferencia de prensa del 4 de febrero, una periodista le preguntó a Donald Trump sobre dicho indulto y el mandatario respondió que en la actualidad no está listo para discutir tal posibilidad.

"No, no hablo de eso ahora mismo. La gente piensa de manera muy diferente. Algunas personas dicen que debería ser indultado y otras que sería algo terrible de hacer, pero no me involucro", indicó Donald Trump en una rueda periodística en la Casa Blanca.

Rueda de prensa del 3 de febrero en la Casa Blanca. Foto: captura de YouTube.

El bulo se volvió viral luego de que Jim Fergurson, el fundador del movimiento Freedom Train Internacional (tren internacional de la libertad), que avala teorías de la conspiración como que existe una agenda globalista que quiere "subyugar a la humanidad", publicase en su cuenta de X que Trump ha decidido el indulto irrevocable a Snowden. Sin embargo, el mandatario indicó que no dará opinión al respecto.

En la actualidad, Snowden es visto como un criminal por las autoridades estadounidenses. Todo lo contrario por parte de Rusia, que lo asila en su territorio y que en el 2022 le fue otorgado la nacionalidad.

Conclusión

Donald Trump no anunció que dará indulto de manera incondicional a Snowden por revelar secretos de seguridad de los Estados Unidos. Así lo indicó en una conferencia de prensa celebrada en la Casa Blanca el 4 de febrero de 2025, tras la pregunta de una periodista. El bulo proviene de un activista y político británico que divulga teorías de la conspiración. Por lo tanto, calificamos este tipo de publicaciones como falsas.

