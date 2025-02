Donald Trump no ordenó el arresto de la inspectora general de la USDA por sacrificar aves No existe información oficial que señala a Phyllip Fong como la autora de los sacrificios de pollos por la gripe aviar, mucho menos que utilizó esta epidemia avícola para manipular los precios.

A través de las redes sociales, se ha viralizado que supuestamente la ya ex inspectora general de la USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos), Phyllis Fong, ha sido puesta bajo arresto para ser investigada por el aumento del precio del pollo y los huevos, además de supuestamente sacrificar aves en el contexto de una 'falsa' gripe aviar. Sin embargo, la información ha sido descontextualizada.

Los posteos vienen acompañados de un retrato de Phyllis Fong sonriendo o hablando ante un micrófono en lo que parece ser un congreso.

"Phyllis Fong, inspectora del USDA por 22 años, fue arrestada por manipular los precios de aves y huevos, ordenando el sacrificio masivo de millones de aves sanas bajo el pretexto de una falsa gripe aviar. En 2024, usó un caso en Luisiana para justificar medidas extremas, mientras el CDC difundía cifras cuestionables. Propietarios que se opusieron a la matanza fueron amenazados con multas y prisión. Al negarse a dimitir tras la llegada de Trump, Fong fue expulsada y entregada a las autoridades", dice la descripción más corta sobre el enunciado del viral, mientras que otras mantienen 5 párrafos donde se desarrolla con más distorsión dicho bulo.

Publicaciones desinformativas por las redes sociales de X y Facebook. Foto: capturas de pantalla.

Hasta la publicación de esta verificación, el posteo más difundido se encuentra en la red social de X, que logró alcanzar 117.600 visualizaciones, 8.000 'me gusta', 4.000 republicaciones por otros usuarios en sus muros personales y 225 comentarios.

Es falso que Phyllis Fong haya manipulado el precio de los pollos sacrificándolos

Rastreamos el enunciado viral con búsquedas inversas utilizando palabras clave como "Phillys + Fong + arrested + for + slaughtering + chickens + for + H5N1". Descubrimos que en realidad no fue arrestada, sino obligada a dimitir del cargo por el gobierno de Donald Trump el 28 de enero de 2025. El mandatario actual de Estados Unidos indicó que también despidió a otros inspectores generales alegando que "estos burócratas rebeldes y partidistas han sido relevados de sus funciones para dar paso a individuos calificados que defenderán el Estado de derecho y protegerán la democracia".

A pesar de que la base de su despido tome referencia en adjetivos, lo cierto es que Phyllis Fong contaba con 22 años de experiencia en el cargo, siendo una de las funcionarias que tomaron decisiones importantes en la crisis por la gripe aviar en Estados Unidos.

Publicación del medio AP el 2023 donde señala el sacrificio de millones de aves por la gripe aviar. Foto: captura de pantalla.

En este tenor, se le ha señalado como una de las principales cabezas en sacrificar a miles de pollos para aumentar el precio de este animal, además de sus huevos, acusando que usó la "supuesta" gripe aviar para manipular dicho mercado aviar. Sin embargo, esta otra afirmación no es cierta.

Realizamos búsquedas con las herramientas de Google en el idioma inglés, y hallamos que, en efecto, el Departamento de Agricultura ordenó el sacrificio de 8.100 millones de pollos en varios estados (como Ohio, Nebraska, Minnesota o Maryland) en noviembre de 2023, pero en ninguno de los casos se señala como responsable a Fong.

También es cierto que un hombre falleció en Luisiana al contraer la gripe aviar en enero de 2025, pero ello ocurrió porque el sujeto tenía una avícola donde combinó aves de corral no comerciales y aves silvestres, sin control ni salubridad, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. Dicha víctima mortal de la enfermedad tenía 65 años y, al parecer, padecía de afecciones médicas anteriores a su infección, según el Departamento de Salud Luisiana. En ningún caso se señala que la víctima no cuidaba aves.

Conclusión

Ningún reporte señala que Phyllip Fong autorizó el sacrificio de miles de pollos afectados por la gripe aviar, tampoco fue arrestada luego de que la administración de Donald Trump la obligaran a retirarse de su cargo como inspectora general del Departamento de Agricultura. La desinformación es parte de una agenda de conspiración que no cita ninguna fuente confiable o verídica. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.