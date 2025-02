Es falso que Neymar haya sufrido una lesión en su presentación con Santos No existe ningún informe periodístico que abordara la supuesta cuestión relacionada con el jugador brasileño.

Neymar, uno de los futbolistas más representativos en la era contemporánea del fútbol brasileño, concretó el 28 de enero su regreso a Santos, luego de 12 años de militar en diferentes clubes del extranjero, tales como Barcelona, Paris Saint-Germain y Al-Hilal. Tres días después, fue presentado en sociedad por el club que lo vio nacer bajo un impresionante marco, a pesar del clima lluvioso en São Paulo. En ese sentido, se hizo viral en redes sociales una información que da cuenta de una presunta lesión sufrida por el jugador mientras se desarrollaba este evento. Sin embargo, esto es un bulo.

De acuerdo con la publicación viral, que circula desde el 1 de febrero en Facebook y lleva el sello "ENBAJA" en su esquina superior derecha, el ariete paulista se fracturó los ligamentos cruzados tras bajar un escalón y estará fuera de las canchas por 7 meses, un hecho calificado como "insólito". No obstante, no adjunta ningún enlace que aporte mayor información al respecto y la imagen incluida tampoco evidencia un momento exacto del supuesto incidente.

Hasta la fecha, este contenido registra más de 77.500 reacciones, 4.900 comentarios y 8.000.000 de visualizaciones.

Desinformación sobre Neymar. Foto: captura de Facebook

Ningún medio deportivo de Brasil y del mundo reportó una lesión de Neymar en su presentación con Santos

Realizamos una búsqueda inversa de imágenes en Google y comprobamos que la gráfica que muestra al jugador brasileño con la supuesta primicia fue publicada por primera vez el 31 de enero por la cuenta ENBAJA en la red social X. Su información de apoyo es la misma que aparece en la publicación viral.

Primer registro de la información viral sobre Neymar en la web. Foto: captura de X

En su perfil, se cataloga como una página de tinte satírico. "Estadísticas y noticias a libre interpretación, periodismo que mereces / Cuenta Parodia", señala al respecto. Al revisar otras publicaciones de su autoría que fueran difundidas en distintas fechas, comprobamos que algunas proyectan contenido de esta temática.

Accedimos a las redes sociales del exjugador de Barcelona (Facebook, X, Instagram) para confirmar si divulgó un posteo acerca de su presunta lesión. Sin embargo, no hallamos ningún resultado al respecto. De hecho, las imágenes que compartió sobre su presentación en Santos exponen su felicidad por regresar a dicha institución.

Algunas de las escenas del reciente retorno de Neymar a Santos. Foto: captura de Facebook / X

Por otro lado, al ingresar a los portales deportivos brasileños como Globo Esporte, Lance!, Gazeta Esportiva y Jornais dos Sports, tampoco encontramos alguna nota que haga referencia a una "lesión de ligamentos cruzados" sufrida por Neymar durante su presentación. Por el contrario, los artículos referentes a este tema (aquí, aquí, aquí, aquí) narran la dimensión de su recibimiento ante los simpatizantes en Vila Belmiro, al igual que sus sensaciones y objetivos deportivos con el equipo 'santista'.

No es la primera vez que se difunden publicaciones apócrifas vinculadas a Neymar. En anteriores verificaciones (aquí, aquí), desmentimos una supuesta acusación del ariete brasileño contra la FIFA tras la entrega del premio The Best a Lionel Messi, así como un presunto proyecto de "apuestas infalibles" dirigido a ciudadanos peruanos.

Conclusión

La supuesta lesión de Neymar representa una información que no tiene sustento. Surgió a través de una cuenta satírica y no figura ninguna prueba concreta en los medios deportivos de Brasil. Asimismo, las postales difundidas por el futbolista sobre su presentación en Santos no muestran ningún problema o percance que haya ocurrido a lo largo del evento. Por lo tanto, calificamos el posteo como falso.

