Putin no calló a la primera ministra de Italia tras reproducir el himno nacional de Rusia El video difundido en redes sociales, muestra a Putin con Elena Ilyukhina durante la celebración de las banderas históricas rusas, no junto a la primer ministra de Italia.

Rusia es uno de los protagonistas de los conflictos bélicos en Ucrania y Siria, siendo este último uno de sus aliados clave en el Oriente Medio. En este marco, el mandatario del Kremlin, Vladimir Putin, ha sido blanco de varias publicaciones desinformativas. En este caso, circula por las redes sociales un video donde supuestamente pide que guarde silencio a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. Sin embargo, dicha afirmación es falsa.

En el video difundido se observa a Vladimir Putin junto a la supuesta primera ministra de Italia, parados firmemente mientras navegan en un yate. En el segundo 7 de dicho material, la presunta representante italiana intenta iniciar una conversación con Putin, pero este le responde con un gesto en la mano indicándole que se calle, a lo que ella accede y vuelve nuevamente a su posición. De fondo, se escucha el himno nacional de Rusia. El fragmento dura 29 segundos.

"Así calla el oso ruso a la fascista Meloni, la presidenta de Italia no sabe de respeto", describe el video difundido por las redes sociales. Hasta la publicación de esta nota, el posteo más viral se encuentra en X, recopilando más de 127.800 visualizaciones y 4.000 'me gusta'; pero en la red de TikTok llegó a acumular 29.400 'me gusta', 1.208 comentarios y 954 veces compartido.

Video muestra a Putin junto a la representante de Gazprom, Elena Ilyukhina, más no a la premier de Italia, Giorgia Meloni. Foto: captura de X y TikTok.

Putin no se reunió con primera ministra de Italia, Giorgia Meloni

Realizamos una búsqueda inversa con las herramientas de Google y descubrimos que el video corresponde al 17 de junio de 2023, cuando se celebraron los 330 años de la bandera tricolor creada por el zar Pedro I de Rusia, los 100 años de la Bandera Roja elaborada en la era de la Unión Soviética, y los 165 años de la bandera del Imperio Ruso que se utiliza en la actualidad.

Video del fragmento que data del 17 de junio de 2023. Foto: captura de X

Quien se halla a la izquierda de Putin, es en realidad la representante y miembro del consejo de administración de Gazprom Neft, Elena Ilyukhina, quien estuvo como anfitriona en el evento para izar la bandera de San Petersburgo.

La empresa Gazprom Neft, en la actual crisis en la guerra con Ucrania, maneja el flujo de gas petróleo en 12 países de Europa, convirtiéndose en uno de los monopolios que mantuvo en vilo a la Unión Europea en el 2022, luego de que este parlamento decidió sancionar al Kremlin con el congelamiento de activos económicos. Dicha corporación es manejada por Rusia y fue usada como contrapeso para limitar el comercio de este material necesario a las naciones en contra de la posición rusa.

Adicionalmente, ese mismo día, Putin acogió una delegación de países sudafricanos que pidieron la paz en la guerra que libra Rusia contra Ucrania, debido a que afecta a todos los países del mundo. Ante ello, Putin comentó: "Estamos abiertos al diálogo con quienes deseen la paz basada en los principios de justicia y de respeto de los intereses legítimos de las partes".

¿Quién es Georgia Meloni?

Georgia Meloni es la actual primera ministra de Italia, quien asumió su mandato el 25 de septiembre de 2022 junto al partido político de ultraderecha "Hermanos de Italia", que tiene vínculos con el Movimiento Social Italiano (MSI), relacionado con los seguidores de Mussolini, exdictador fascista. Otro aspecto importante a resaltar es que el logotipo del partido de Meloni mantiene la "llama tricolor", que al parecer fue creada por el político Giorgio Almirante, exlíder fascista y colaborador nazi antes de ser la cabeza del MSI. Este símbolo fue colocado en la tumba de Benito Mussolini.

Nació en Roma en 1977. Cuando cumplió su primer año, su padre, Francesco, afiliado a la izquierda italiana, abandonó a su familia para mudarse a las Islas Canarias.

A los 15 años, Meloni inició su carrera política en el Frente Juvenil, ala perteneciente al MSI. En su desarrollo, logró ser elegida como presidenta de la rama estudiantil en el movimiento Alianza Nacional.

A los 31 años, en el 2008, Meloni fue elegida para ser la representante de la cartera ministerial de Juventud y Deporte en el gobierno de Silvio Berlusconi. Años después, en el 2012, formó su propio partido, pero solo obtuvo el 4% del voto en las elecciones de 2018. Sin embargo, en septiembre de 2022, como presidenta de Los Hermanos de Italia, el partido obtuvo el 26% de los votos para el parlamento italiano, ganando protagonismo y siendo elegida premier. Una de sus primeras respuestas ante el conflicto iniciado por Rusia, fue su respaldo a Ucrania, señalando que Putin viene realizando propagandas a su favor.

Conclusión

El video no muestra a Vladimir Putin callando a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. El fragmento corresponde a la celebración de las tres banderas históricas de Rusia, donde la representante de la empresa exportadora de Gazprom, Elena Ilyukhina, en el momento de la reproducción del himno nacional de Rusia, quiso iniciar una conversación con el mandatario ruso, pero este le pidió que guarde silencio. Además, ambas figuras políticas son opuestas respecto al conflicto que se vive en Ucrania por la invasión Rusa. Por lo tanto, calificamos estos posteos como falsos.

