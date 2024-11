Video no muestra ciudadanos palestinos atacando una iglesia cerca a Belén en 2024

En medio del conflicto entre Israel y la milicia palestina dirigida por Hamas en la Franja de Gaza, y ante la proximidad de la Navidad, se difunde en redes sociales un video que muestra una pelea entre personas en las afueras de un templo cristiano en Beit Sahour, donde se alega que ciudadanos palestinos intentaron dañar el edificio religioso. No obstante, el video ha sido sacado de contexto.

El cortometraje fue grabado por una persona que se encontraba en una posición elevada, lo que facilitó la visualización del proceso del enfrentamiento. Se observa que una multitud está dispersa en los primeros segundos; sin embargo, debido a una acción que no se logra apreciar con exactitud, todos los involucrados se agrupan y algunos lanzan objetos hacia el lado opuesto. La cámara no es estable y la calidad es baja, por lo que no se puede apreciar más contexto sobre este conflicto. No obstante, realizando búsquedas inversas, se encontraron más videos sobre dicho evento, donde se aprecia cómo un grupo de fieles retiran a la fuerza a una persona y otro donde un funcionario clerical discute con otro hombre.

"Una horda de palestinos atacaron una iglesia en Beit Sahour, cerca de Belén, porque comenzaron a decorar para la Navidad. ¡Se está volviendo imposible para los cristianos sobrevivir en la ciudad natal de Jesús!", describe uno de los posteos desinformativos por la red de X.

Hasta la publicación de esta nota, el posteo más viral sobre esta desinformación ha recopilado 22.300 visualizaciones, 155 comentarios, y 1.000 'me gusta'.

Posteo viral desinformativo. Foto: captura de X

Video presenta un enfrentamiento a las afueras de una iglesia cristiana del 2022

Aplicamos una búsqueda inversa con las herramientas de Google y encontramos que dicho video fue difundido el 28 de octubre de 2022, y que los eventos previstos se originaron en el centro de activismo político en Beit Sahour, Palestina, lugar histórico por la agrupación de diversas religiones en la región.

Video publicado por la organización clerical de la iglesia afectada en el año 2022. Foto: captura de YouTube.

La organización Milhilard publicó en su portal web que el suceso inició por la discusión entre dos jóvenes que se encontraban dentro de la "Iglesia Ortodoxia Griega de los Padres y Abuelos", donde se reunieron musulmanes y cristianos. El intercambio de palabras entre ambas personas terminó de inmediato, pero con un ambiente calmado. Uno de los muchachos que se retiró pertenece a una de las tribus que viven cerca de Beit Sahour; este mismo regresó otra vez al templo, pero con un grupo numeroso de personas que empezaron a lanzar todo tipo de objetos contra la infraestructura, por lo que otro grupo respondió defendiendo el lugar.

Policías que se encontraban en el Mercado Popular y las personas que viven en los alrededores capturaron a algunos de los vándalos que atacaron el complejo cristiano. En medio del ataque, resultó también herido el sacerdote Issa Musleh, quien resaltó que musulmanes y cristianos defendieron el local clerical. Luego de la afrenta, se llegó a una tregua de paz entre el movimiento Fatah y los representantes del pueblo de Belén, emitiendo un comunicado lamentando lo sucedido.

Conclusión

El video no muestra que palestinos estén destruyendo una iglesia cristiana para preparar decorativos navideños. El enfrentamiento ocurrió el 28 de octubre de 2022, lejos de la Navidad, y fue provocado por una disputa entre dos jóvenes de diferentes localidades, sin motivos religiosos. Las publicaciones contienen juicios de valor tendenciosos y perjudiciales, vulnerando la nacionalidad de los ciudadanos palestinos. Por lo tanto, consideramos estas publicaciones como engañosas.

