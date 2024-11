Israel comunicó que ejecutó “ataques precisos contra objetivos militares” en Irán el último 25 de octubre en X. Aseguró que se trata de una respuesta a los atentados continuos por parte del régimen actual y “sus representantes” desde el 7 de octubre de 2023, día en que la nación hebrea declaró la guerra a la milicia radical palestina Hamás, luego de que este perpetrara una ofensiva mortal en su territorio. Por su parte, la nación persa minimizó la embestida israelí, según varios medios de comunicación. En ese escenario de tensión en Medio Oriente, se difundió una supuesta fotografía de esta agresión en la capital iraní Teherán; sin embargo, la información es falsa.

Se trata de una imagen nocturna aérea que muestra una aparente explosión en una ciudad. Al respecto, una publicación asegura: “Israel ataca a Irán”. Añade que el ejército israelí utilizó cinco misiles que colisionaron en la ciudad capital. Incluso, cita una parte del mencionado tuit de Fuerzas de Defensa de Israel. Hasta el momento, los posteos, que también circulan en idioma inglés, acumulan más de 1.000 reacciones en Facebook y X.

Desinformación sobre el conflicto entre Irán e Israel. Foto: captura en Facebook.





La foto es de 2021 y corresponde a un incendio en una refinería en Irán a causa de una fuga de gas

Al analizar la pieza en Google, encontramos esta misma en artículos de The Times of Israel y El Correo del Golfo, publicados el 2 y 3 de junio de 2021. El primer medio indicó que se trató de un incendio de gran magnitud ocurrido un miércoles en la noche en la empresa petroquímica estatal Tondgooyan, al sur de Teherán, según Mansour Darajati, director general del equipo de gestión de crisis de la capital iraní. Señaló que esta refinería abastece a Teherán y que no estaba clara la causa del siniestro ni si hubo heridos.

Por su parte, el otro medio informó que el siniestro de Shahid Tondgooyan fue provocado por una fuga de gas, como señaló la versión de la empresa petrolera. Comunicó también que Mansour Darajati confirmó a un medio estatal que el accidente se produjo por una explosión debido a “una fuga en una tubería de emergencia de gas licuado” y, además, que el fuego comenzó en uno de los gasoductos de la planta. Reportó que, de acuerdo con la agencia ISNA, esta refinería lleva más de 50 años en funcionamiento como parte de la Tehran Oil Refining Company y produce 250.000 barriles diarios.

Ambos medios indican que la instantánea corresponde a este incidente. Además, The Times of Israel especificó que la escena fue captada por Atta Kenare de la agencia AFP el 2 de junio de 2021 y “muestra una columna de humo saliendo del sitio del incendio en una refinería de la capital iraní”.

El repositorio de Getty Images también tiene un registro de esta fotografía y ofrece la misma información que The Times of Israel, aunque añade la siguiente descripción: “Un feroz incendio se desató en una refinería en el sur de Teherán después de que una tubería de gas licuado se filtrara y explotara, según el jefe del equipo de crisis de la capital en la televisión estatal (Mansour Darajati)”. Aunque esta toma presenta los mismos elementos de composición expuestos en la pieza del post cuestionado, presenta más detalles en el lado derecho y en las partes superiores e inferiores.

Imagen fue publicada en 2021. Foto: captura en web / Getty Images.





Conclusión

La foto no muestra un ataque de Israel en Irán en octubre de 2024. Fue tomada en 2021 y, según la información disponible, corresponde a un incendio en una instalación petrolera de Teherán debido a una fuga de gas. Por lo tanto, calificamos esta publicación falsa.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.