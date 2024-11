Donald Trump no negó ataque a las Torres Gemelas del 2001: discurso fue sacado de contexto

Donald Trump se perfila como el próximo presidente electo de Estados Unidos, de acuerdo con los últimos resultados de las elecciones del 5 de noviembre. Varios líderes y mandatarios del mundo han felicitado su victoria frente a la candidata oficialista y demócrata, Kamala Harris, actual vicepresidenta del país norteamericano. En ese contexto, en X y Facebook circula una supuesta declaración en la que el político del Partido Republicano negó el atentado contra las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001. Sin embargo, esta afirmación es engañosa.

El clip, de 44 segundos, muestra en la esquina superior izquierda el logo de Telesur y presenta una intervención en inglés del expresidente (2017-2020), vestido con traje oscuro, camisa blanca y corbata roja con rayas blancas diagonales. “Me pasé cuatro años manteniendo la boca cerrada, sobre este tema en particular, pero ahora les digo que no hubo ningún ataque contra las Torres Gemelas del WorldTrade Center, no tuvimos los ataques que ustedes vieron y, ciertamente, eso lo ven en otros países. Ahora estamos volviendo a involucrarnos en el Medio Oriente. ¿Miren lo que está pasando? Se están involucrando”, se lee al inicio de la transcripción que se exhibe. “‘No hubo ningún ataque a las Torres Gemelas’, dijo Donald Trump. La verdad sobre el 11 de septiembre de 2001 #11s finalmente sale a la luz”, asegura una publicación que circula desde el 4 de noviembre y que ha sido reproducida más de 90.000 veces.

Donald Trump dijo que en su gobierno no hubo ataques como el de las Torres Gemelas: no negó el atentado del 11 de septiembre de 2001

A pesar de que no encontramos versión original de Telesur, a través de una búsqueda con palabras clave en YouTube, hallamos que la escena en cuestión forma parte de un discurso del exmandatario que The National Desk transmitió en directo el 22 de enero de este año. Según la reseña, esta ponencia se dio en un evento de campaña en Laconia, localizado en el estado de New Hampshire. La transmisión duró 1 hora, 17 minutos y 57 segundos, y la declaración sacada de contexto comienza en el minuto 24.32.

Discurso de Donald Trump publicado el 22 de enero de 2024. Foto: captura en YouTube / The National Desk.

Antes de esta manifestación, el político destacó que durante su gobierno el país había tenido “la frontera más segura en la historia” y criticó que la administración de Joe Biden haya destruido ese logro, pues, según él, “Estados Unidos se ha convertido en un vertedero para el mundo”. Luego, criticó a Nikki Haley, exgobernadora de Carolina del Sur y en ese momento su competidora. “Nikki se opuso a mi muro fronterizo. Salió y luchó contra nosotros. Condenó mis políticas y en 2016 apuñaló al Partido Republicano por la espalda al ponerse del lado de Barack Hussein Obama”.

Después, señaló que en su gobierno de cuatro años no hubo “terrorismo” ni “ataques”. Inmediatamente, pronunció: “Queríamos evitar que el terrorismo entrara en nuestro país, pero no podía hablar de eso porque no quería hacerlo y luego, al día siguiente, sucede algo”. Continuó: “Así que estuve cuatro años manteniendo la boca cerrada sobre ese tema en particular, pero ahora hablo de eso todo el tiempo. No tuvimos ataques, no tuvimos un World Trade Center, no tuvimos los ataques que has visto y ciertamente los ves en otros países. Por cierto, ahora nos estamos involucrando nuevamente en Medio Oriente, mira lo que está sucediendo”. En otras palabras, él anunció que durante su mandato no se produjo una ofensiva como la de las Torres Gemelas. Posteriormente, abordó otros temas como la supuesta derrota del ISIS en su gestión, la presunta instrumentalización de la justicia por parte de Joe Biden, etc.

Una traducción similar de su discurso en Laconia se presentó en la transmisión del canal C-SPAN. Este medio especificó que la actividad se realizó antes de las primarias, cuando era precandidato presidencial del Partido Republicano.

Por otro lado, según CNN, el pasado 11 de septiembre, el entonces postulante a la Casa Blanca participó junto con Kamala Harris y otras autoridades en la conmemoración número 23 de los ataques, donde fueron perpetrados por terroristas islámicos que secuestraron cuatro aviones comerciales. Dos se estrellaron contra las Torres Gemelas en el World Trade Center, otro impactó en el Pentágono y el cuarto cayó en un campo de Pensilvania.

También, durante un discurso en el Pentágono en 2019, en el 18º aniversario de este hecho, el medio ABC reportó que Donald Trump, en calidad de mandatario, contó que se enteró de las agresiones por los medios de comunicación y por su experiencia propia: “Estaba mirando desde un edificio en el centro de Manhattan directamente al World Trade Center cuando vi un segundo avión, a una velocidad tremenda, estrellarse contra la segunda torre".

En el evento de 2018, el político manifestó que tenía el 40 de Wall Street que era el segundo edificio más alto del centro de Manhattan, incluso, el más alto antes de World Trade Center ante la estación de televisión WWOR de Nueva Jersey; sin embargo, de acuerdo con la verificación de The Washington Post, se trataba de una afirmación falsa.

Conclusión

En el video, Donald Trump no negó el ataque a las Torres Gemelas ocurrido el 11 de septiembre de 2001. El clip fue recortado y pertenece a un discurso que fue transmitido el 22 de enero de este año. En la versión completa de su pronunciamiento, el republicano expresó que en su gobierno no ocurrieron atentados como el del complejo World Trade Center. En este sentido, la publicación es engañosa.

