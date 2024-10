La República no difundió esta nota sobre Mario Vargas Llosa: es una portada falsa Una publicación utiliza de forma ilegal el nombre de este medio y le atribuye una presunta nota periodística sobre una declaración del autor peruano. No obstante, se trata de un bulo.

Circula en Facebook un posteo viral que muestra el uso ilícito del logo de La República en una supuesta nota relacionada a una declaración pública ofrecida por el reconocido escritor Mario Vargas Llosa. Sin embargo, esta información es falsa.

Se trata de una captura fraudulenta que muestra un encabezado rojo con el nombre del presente medio. “Mario Vargas Llosa no se dio cuenta de que la cámara seguía grabando y dijo algo que el público no quería escuchar”, reza el presunto titular. En la parte inferior, se lee el siguiente enunciado exclamativo: “¡El público peruano está furioso!”. Al medio, aparece una imagen referencial del Premio Nobel de Literatura 2010.

La publicación en cuestión adjunta un enlace que conduce a un supuesto reporte de La República sobre la declaración prohibida del expolítico de pensamiento liberal. No obstante, aquello tampoco es real.

Desinformación sobre La República y Mario Vargas Llosa. Foto: captura de Facebook

Es falso que La República reportó esta información sobre Mario Vargas Llosa

La información expuesta en la imagen viral no ha sido publicada por este medio. En efecto, no figura en su grilla de “Mario Vargas Llosa” y tampoco existe alguna evidencia al respecto en su página web. Por otro lado, tanto el estilo de redacción como la tipografía del contenido son incompatibles con los utilizados por La República. Un ejemplo concreto es que el titular no finaliza con un punto.

Al hacer click en el link del posteo apócrifo, surge una nueva ventana que no expone ninguna nota referente a Mario Vargas Llosa. En vez de ello, sale una noticia de tecnología publicada el 27 de julio del presente año por La República con el siguiente título: “¿Qué es y cómo activar el ‘modo incógnito’ en WhatsApp? Así podrás pasar desapercibido al usar la app”. El texto del informe narra el concepto de esta opción digital y sus funciones, así como los pasos para aplicarla en dicha plataforma.

El enlace conduce a esta nota de LR vinculada al mundo tecnológico. Foto: captura de Google

Por otro lado, el registro más antiguo que encontramos de la escena de la foto de “La ciudad y los perros” aparece en un artículo del medio Notimérica titulado “¿Es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú la más antigua de Iberoamérica?”. Su fecha de publicación data del 12 de mayo de 2017, en el marco del aniversario número 466 de dicha casa de estudios.

Evidencia más antigua de la imagen de MVLL hallada en la web. Foto: captura de Google

El texto expone una perspectiva histórica de la Decana de América, pero también las figuras ilustres que pasaron por sus aulas; entre ellas, el novelista galardonado con el Premio Cervantes en 1994. Incluye, de igual manera, un video que enumera las actividades artísticas por el aniversario y las palabras del entonces rector de la casa de estudios Orestes Cachay.

Conclusión

La República no transmitió ninguna nota titulada “Mario Vargas Llosa no se dio cuenta de que la cámara seguía grabando y dijo algo que el público no quería escuchar”. No existe ninguna evidencia o registro de alguna publicación al respecto efectuada por este medio. Por otra parte, el enlace adjunto a la publicación viral conduce a un artículo de temática diferente. En ese sentido, calificamos el posteo como falso.

