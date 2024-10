Gustavo Petro, actual presidente de Colombia, asumió oficialmente su cargo en la Casa de Nariño el 7 de agosto de 2022, tras ganar en la segunda vuelta de las elecciones del 19 de junio de ese año con la coalición política Pacto Histórico. Desde su llegada al Ejecutivo, su gestión ha estado marcada por denuncias y escándalos relacionados con su entorno familiar y funcionarios. El último 8 de octubre, el Consejo Nacional Electoral decidió abrir una investigación a la campaña electoral del mandatario y otros miembros de su equipo. En este contexto, en redes sociales se compartió un video que supuestamente revela una nueva problemática en la administración de Gustavo Petro, pero este hecho se conoció antes de que iniciaran sus funciones como jefe de Estado.

En el video de 26 segundos, se observa a una niña, quien viste un uniforme azul de cuadros y lleva una mochila rosada en la espalda, cruzando un río caudaloso mientras se sostiene con ambas manos de una malla que se transporta por una cuerda. Al llegar al otro lado, se ve a otra escolar. “Miren, así cruzan los niños, en este peligro. Ahí están cruzando para la escuela”, se escucha en la voz en off de una mujer que graba el momento. Una publicación en X sobre el video, con más de 1.000 reacciones y 40.000 reproducciones, afirma: “#Atención. Así cruzan los niños de Colombia para ir al colegio. El gobierno los tiene abandonados y expuestos al peligro. Retuit para que Gustavo Petro lo vea”. “El gobierno del guerrillero solo ayuda a delincuentes y criminales”, comenta un usuario. Otro escribió: “Esto demuestra que derecha e izquierda son la misma...”.

Este artículo examina si este material fue “revelado” en la gestión de Gustavo Petro.

Desinformación 1. Foto: captura en X.





Video fue difundido el 14 de junio de 2022, antes del gobierno de Gustavo Petro

Tras realizar una búsqueda de fotogramas, encontramos que esta misma escena fue publicada el 14 de junio de 2022 por la página de Facebook llamada ‘Santa Marta is Crazy’. “Así atraviesan los estudiantes el río de Gaira para poder recibir sus clases. El video, captado por una madre de familia, fue registrado en la vereda Puerto Mosquito, área rural de Santa Marta”. Santa Marta es una ciudad ubicada en el departamento de Magdalena, en el norte de Colombia. Sus costas bordean el Mar Caribe.

Video fue publicado el 14 de junio de 2022. Foto: captura en Facebook / Santa Marta is Crazy.





Algunos medios colombianos reportaron este problema. Esa misma fecha, ‘Noticias de Telecaribe’ informó en X: “#Magdalena Arriesgan sus vidas. Niños y niñas de la vereda Puerto Mosquito, en la ciudad de #SantaMarta, atraviesan colgados de una polea el río Gaira para asistir a clases”. Este tuit incluye un material audiovisual con la intervención de Erika Mendoza, a quien identificaron como lideresa del pueblo indígena Chimila. Ella manifestó haber evidenciado en dicho clip el riesgo diario de los niños de su etnia cuando van a la escuela. Asimismo, pidió a las autoridades construir un puente para evitar una tragedia.

Al día siguiente, la revista Semana reportó este hecho sobre los estudiantes indígenas en Santa Marta. Agregó que la Secretaría de Educación Distrital comunicó que se adoptarían acciones al respecto. Por su parte, ese día el medio local Opinión Caribe presentó otras imágenes de cómo los escolares, así como otros lugareños, realizan esta arriesgada maniobra para llegar a su destino. Entrevistó a Erika Mendoza y puntualizó que la mujer es vicepresidenta de la Junta de Acción de la vereda El Canal, en Puerto Mosquito, e integrante de la comunidad indígena Narakajmanta. Según su informe, la lideresa comentó que esta práctica alarmante proviene de hace muchos años y que la guaya, un poco deteriorada, se convirtió en su principal vehículo. “Somos 8 familias que nos encontramos del otro lado del río y sufrimos esta situación. Somos aproximadamente 15 o 16 personas”, declaró. Ella añadió también que las autoridades locales saben lo que ocurre, pero que no han solucionado el asunto en cuestión.

Opinión Caribe también expuso que la alcaldesa de Santa Marta en ese entonces, Virna Johnson, mencionó que se habían iniciado gestiones para resolver la problemática.

Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), el censo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de 2005 registró que 1.614 personas se identifican como parte del pueblo indígena Chimila o Ette Eneka, quienes representan el 0,12% de los indígenas del país y viven en el departamento de Magdalena.

En ese tiempo, Iván Duque era presidente de Colombia, cargo que ocupó desde el 7 de agosto de 2018 hasta el 7 de agosto de 2022. A partir de esta fecha, el economista y exguerrillero del movimiento 19 de abril (M-19), Gustavo Petro, asumió el Ejecutivo, marcando el inicio del “primer gobierno de izquierda en la historia política del país”.

Sin embargo, a partir del 27 de junio de este año, algunos portales de noticias, como RCN Radio y W Radio, reportaron que miembros del pueblo indígena Chimila del sector de Puerto Mosquito aún cruzan el río Gaira de esa forma por falta de un puente peatonal. Dieron a conocer que en otro metraje, filmado y difundido por Erika López, se observa a un hombre cruzando esas aguas con un bebé en una mochila artesanal. No se ha encontrado más archivos periodísticos actuales sobre el tema, por lo que, no se puede confirmar con certeza si esto persiste o no actualmente.

Conclusión

Aunque esta problemática también se ha seguido reportando durante la gestión de Gustavo Petro, dicha grabación de la escolar cruzando el río en Santa Marta, Colombia, no fue revelado en su administración actual. Circula desde el 14 de junio de 2022, cuando el país era gobernado por Iván Duque, y refleja una situación de riesgo que enfrentan niños indígenas del pueblo Chimila, según los hallazgos. En consecuencia, calificamos la publicación como engañosa.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.