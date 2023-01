No, las Fuerzas Armadas no ordenan captura y detención de Evo Morales en video

“¡Lo último! Altos mandos de las Fuerzas Armadas ordenan captura y detención de Evo (Morales) y lo destruyen por meterse en los conflictos del país”, dice el texto superpuesto a un video, que concentra más de 14.000 interacciones y 200.000 reproducciones en Facebook. En dicha secuencia aparecen declaraciones de José Cueto y Jorge Montoya, dos congresistas de Renovación Popular, y Roberto Chiabra, parlamentario de Alianza para el Progreso. No obstante, lo que se asegura del contenido es impreciso.

Según un post, Fuerzas Armadas ordenan captura y detención de Evo Morales. Foto: captura en Facebook.

Hasta el momento, no hay ninguna orden judicial de captura contra Evo Morales por las autoridades de Perú

En la secuencia viral no se muestran las intervenciones de autoridades de las Fuerzas Armadas del Perú, sino de congresistas, que antes han ocupado altos cargos en esa institución. En el Twitter y en sus páginas personales, Cueto, Montoya y Chiabra se definen como parlamentarios y exjefes del Comando Conjunto de las FF. AA. El primero agrega también que fue comandante general de la Marina de Guerra y el tercero señala que fue ministro de Defensa en la gestión de Alejandro Toledo.

No obstante, en la actualidad, el comandante de la Marina es el almirante Alberto Alcalá Luna y la jefatura del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas está a cargo del general Manuel Gómez De La Torre Araníbar. Asimismo, el titular del Ministerio de Defensa es Jorge Chávez.

Por otro lado, en el clip en cuestión ninguno emite ninguna orden de detención en calidad de autoridad de las Fuerzas Armadas. Pero ¿qué dicen exactamente en ese material? Las declaraciones de Cueto fueron obtenidas de una rueda de prensa que se hizo en el Congreso de la República, según reportó Infobae el último 4 de enero. Allí él instó a las FF. AA. y a la Policía Nacional a que capturen a Evo Morales, expresidente de Bolivia, por supuestamente estar cometiendo un delito en el contexto de las manifestaciones: “Azuzar a la gente, buscar la separación del territorio peruano y eso es ilegal”. Insistió en que el exmandatario debe ser denunciado y detenido, aunque sea en “flagrancia”, cuando esté buscando este tipo de separación de las regiones sureñas del país. Luego, emitió su impresión sobre el nuevo jefe de la DINI.

En tanto, la intervención de Montoya proviene de varios extractos de una entrevista en Canal N, realizada el último 3 de enero. En el diálogo, el legislador cuestionó a Evo Morales: “El Congreso lo declaró persona no grata, pero Relaciones Exteriores y el Ministerio del Interior no tomó nota de esa calificación y dejan que entre acá al Perú (...) a hablar y a criticar de nuestros asuntos internos, a azuzar a las marchas que se van a presentar”. Mostró su respaldo a las acciones de las fuerzas del orden en las últimas movilizaciones y dijo que las muertes deben ser investigadas. Calificó a ciertos manifestantes como “violentistas” que ejecutan “actos de terrorismo” (aunque no mostró evidencia) y agregó que gran parte de los protestantes marchan bajo una “narrativa errada” que ha sido promovida por el expresidente Pedro Castillo y “su gente”.

Por otro lado, la exposición de Chiabra data de una entrevista con Perú 21 TV, producida el 27 de diciembre de 2022. En ella expresó su posición sobre la intención del entonces gobernador de Puno, Germán Alejo, que consiste en que Puno se anexe a la Runasur, un proyecto de Evo Morales que tiene como fin lograr la salida de Bolivia hacia el Pacífico y fundar una “América plurinacional”. La exautoridad regional dio a conocer esa postura el 17 de noviembre de 2022 en la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) de Puno, cuando se le entregó una distinción doctor honoris causa al expresidente de Bolivia.

“No solamente es un problema de este gobernador saliente de Puno, este es el objetivo oculto de los que están buscando una Asamblea Constituyente. Ya lo han dicho los dirigentes de Perú Libre y algunos congresistas porque se trata de federalizar el país y eso es una amenaza a nuestro país. Es una amenaza a su soberanía, a su integridad territorial y a la supervivencia como estado y nación”, alegó. Sobre los políticos y autoridades que buscan separarse del Perú, Chiabra dijo: “Hay que tratarlos como traidores a la patria, uno. Dos, Evo Morales ha sido declarado persona no grata, se supone que con este gobierno de transición, no debe pisar territorio peruano”.

En suma, en dicha secuencia, Cueto, Montoya y Chiabra emitieron solo una postura en calidad de congresista de La República sobre las acciones y expresiones de Evo Morales en la actual crisis social y política.

El 5 de diciembre, según un reporte de La República, Montoya presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra Evo Morales; Germán Alejo, ahora exgobernador regional de Puno; y Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, por el presunto delito de traición a la patria. En el documento, el legislador explicó que acusa a los dos primeros por tener la intención de anexar la región altiplánica al Runasur.

Asimismo, en la misiva detalló que también imputa a Alejo el presunto delito de usurpación de funciones tras anunciar que el Gobierno Regional cuenta con autonomía política. Indicó, además, que denuncia a Cerrón por un tuit en el que supuestamente se muestra una “acción” que promueve “una línea ideológica separatista destinada a seccionar el territorio nacional”. Así también, Montoya solicitó al Ministerio del Interior “que se prohíba el ingreso de Evo Morales al país”.

Sin embargo, hasta el cierre de este artículo, la Fiscalía no ha emitido un pronunciamiento oficial al respecto.

En comunicación con Verificador, los abogados penalistas Mario Amoretti Pachas y Carlos Caro Coria coincidieron en sostener que una orden de captura contra personas proviene en sí de un mandato judicial. El primer letrado detalló que solamente hay dos órdenes de privación de la libertad, amparados por la Constitución Política del Perú, que sostiene: “Nadie puede ser detenido si no por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito”.

Apartado sobre de la detención en la Constitución. Foto: captura en la Constitución.

“El fiscal tiene que abrir una investigación, el fiscal tiene que pedirle al juez que lleve adelante una orden de captura contra tal persona y si el juez considera que procede, el juez dicta una orden de detención (...) No es simple y llanamente que un congresista lo pida. Hay que seguir un procedimiento”, detalló Amoretti. Inclusive, arguyó que la Fiscalía primero tiene que admitir si procede o no la denuncia y que el juez o jueza concluirá si dispone o no una detención de acuerdo a las pruebas que presente el fiscal a cargo del caso.

“Para estos casos hay que presentar pruebas, no basta que se diga que la persona tal ha cometido tales delitos, no, tiene que presentar pruebas”, acuñó.

Por su parte, el especialista Caro explicó también que “por flagrancia” las personas pueden ser detenidas por las autoridades policiales y realizó este ejemplo: “Si es que Evo Morales tal vez encabeza una revuelta, un motín, actos contra el orden público, destrucción de bienes privados y públicos (…) entonces la Policía lo podría detener, ponerlo a disposición del fiscal y el fiscal, en ese ínterin, como en el caso de Castillo, puede pedir la detención preliminar”.

Puntualizó que este tipo de detención sin ninguna orden judicial también puede llevarse a cabo por las Fuerzas Armadas en un contexto de Estados de Emergencia, ya que los militares apoyan en el orden público a la Policía. Enfatizó que esta modalidad de detención debe producirse siempre que haya un caso de flagrancia.

Comentó también que en los años 90, de acuerdo a una legislación que ya se derogó, los delitos más graves de terrorismo se procesaban como traición a la patria y que estos pasaban al fuero militar en el que “los jueces militares eran los que dictaban las órdenes de captura, las órdenes de detención”. Sin embargo, aclaró que “los delitos del fuero militar son estrictamente contra militares”.

Asimismo, precisó que estos últimos casos son excepciones, más no son la “regla general”. Así también, sostuvo que en sí el procedimiento para una orden de captura es el mismo si se trata de una persona de otro país, pero que la situación cambia cuando llega el momento de aplicar ese mandato.

Finalmente, en el contenido viral también se adjunta secuencias de reportes periodísticos del programa “Al estilo Juliana” de ATV y “Primera edición” de América Noticias, en los cuales se abordó la presunta injerencia de Evo Morales en asuntos internos del Perú. Ambos informes partió principalmente de lo expresado por el expresidente de Bolivia sobre la crisis peruana en un evento partidario en Cochabamba: en Perú se produce una “insurrección” contra un “Estado colonial”. Incluso, en esa exposición, el exmandario de Bolivia emitió una información falsa sobre las empresas públicas que Verificador ya desmintió.

Conclusión

En el video no aparecen las autoridades de las Fuerzas Armadas, solo congresistas que antes fungieron altos cargos en dicha institución. Hasta el momento, Evo Morales no cuenta con una orden de captura, con mandato judicial, por las autoridades peruanas.

