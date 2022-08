La actual vicepresidenta y ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández, cuenta con un pedido fiscal de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por presuntos actos de corrupción.

En ese escenario, en Facebook y Twitter varias publicaciones han compartido una captura de una aparente transmisión televisiva, que muestra a la política peronista hablando detrás de un micro y al costado de la bandera argentina. También se expone un cintillo, el cual presenta este texto blanco sobre un fondo rojo: “La integridad física del fiscal, esta vez no corre riesgo”. “Habla Cristina Krichner”, se escribió debajo de esta supuesta cita. Asimismo, en la parte superior izquierda se puede leer: “En vivo. Congreso”.

“Cristina confesó que asesinó a Nisman y esto pasó como si nada”, describen diversos usuarios sobre esta imagen, que hace referencia a Alberto Nisman, un exfiscal y abogado argentino que falleció en 2015 en circunstancias aún no claras. Dicho contenido comprende más de 5.000 ‘me gusta’ y se ha viralizado en las redes sociales desde el 23 de agosto, fecha en que Cristina Fernández expuso su descargo tras la mencionada solicitud de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en el caso Vialidad.

Este artículo no está verificando si la ex mandataria de Argentina está involucrada o no en la muerte de Alberto Nisman. Solo estamos evaluando si es cierto o no que ella confesó haberlo asesinado, como lo señalan varios post virales.

Cristina Fernández no ha confesado que asesinó al fiscal Alberto Nisman

Al hacer una búsqueda en Google de la imagen expuesta de la vicepresidenta de Argentina, descubrimos que proviene de una emisión del canal de televisión C5N, que fue archivado en Youtube el 23 de agosto de 2022. Las características de la captura coinciden con las que presenta el video completo adjunto por el medio argentino.

Sin embargo, al revisar las distintas declaraciones reportadas en el cintillo, no encontramos el texto que se muestra en las publicaciones virales. Es decir, se trata de un montaje. En su intervención, la política peronista tampoco se ha referido a la muerte de Alberto Nisman. Se dedicó básicamente a cuestionar la acusación fiscal que, según ella, no ha sido probada. En la transcripción de este discurso, publicado en la página web de la expresidenta, también se puede visualizar que no realiza ninguna afirmación sobre lo sucedido con el abogado argentino.

Incluso, en el informe de C5N sobre este descargo no se comunicó en ninguna parte alguna información relacionada con este fiscal. Además, hasta el cierre de este artículo, no existe ningún reporte que señala que Cristina Fernández haya realizado esa supuesta confesión.

Caso Alberto Nisman

El 18 de enero de 2015, el fiscal argentino fue hallado muerto en su departamento de Buenos Aires con un tiro en la sien. En ese entonces estaba a cargo de una investigación sobre el atentado contra el centro judío Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, que causó la muerte de muchas personas. De acuerdo a El País, por este suceso, denunció ante la Justicia a Cristina Fernández, en ese tiempo mandataria de Argentina, y a otros funcionarios por un presunto encubrimiento a los autores del atentado terrorista que eran presuntamente iraníes. Al inicio la tesis de la causa de la muerte era suicidio, pero un estudio de la Gendarmería Nacional Argentina concluyó que se trata de un asesinato. Como lo señala el medio Clarín, hasta el momento, la Justicia investiga el caso con esta última hipótesis y ya cuenta con varios procesados por el presunto crimen contra Alberto Nisman.

Conclusión

Cristina Fernández no dijo haber asesinado al fiscal Alberto Nisman durante su exposición del 23 de agosto de 2022. La imagen adjunta está adulterada. El texto expuesto nunca fue reportado por el medio C5N, que transmitió la intervención de la política peronista. Por ello, calificamos estos post como falsos.

