“Vaya, la nueva variante ataca a los vacunados, ¡qué mala suerte! Bueno, quizás a la décimo-novena dosis se solucione el desaguisado”, dice una publicación en Facebook del 11 de abril. Comparte una captura de una noticia que titula: “XE, la nueva variante de COVID-19 ataca a vacunados ¿cuántas dosis necesitas para estar protegido?”.

En la bajada se señala: “Los científicos estiman que dos vacunas son insuficientes de XE”. Dicha “información” proviene del portal web “Marca Claro”.

La captura de la aparente “noticia” ha recibido comentarios negativos sobre las vacunas —autorizadas para uso de emergencia contra la COVID-19— en la red social: “Chevere, nos salvamos sin vacunarnos!”; “Anda, los sin (vacuna) estamos protegidos de esta variante!”; “Ataca a vacunados dicen, pues la solución (es que) no te vacunes”. Sin embargo, presenta una información imprecisa.

La subvariante XE puede contagiar a los vacunados y ‘no vacunados’. No hay un aumento significativo de casos graves de la COVID-19. No obstante, este linaje aún está en indagación.

Una búsqueda en Google reveló la nota original del citado portal web, difundido el 10 de abril de 2022. En el texto se resalta al inicio que la subvariante EX podría “burlar” las vacunas, “según científicos”, quienes no son mencionados. Tampoco muestran algún reporte científico al respecto.

Incorporó declaraciones de un asesor del Ministerio de Salud de Italia, Walter Ricciardi, pero cita el nombre de Roberto Speranza, quien en realidad es el titular de dicha cartera en ese país.

El portal informó que el asesor, en una entrevista en radio Rai 3 Agorà, indicó que es probable que dos dosis “no sean suficientes para evitar un posible contagio” con este subtipo. Luego, se le atribuyó esta cita: “La nueva variante XE parece más contagiosa y una persona que hoy tiene dos dosis es como si prácticamente no estuviera vacunada”.

Estas mismas declaraciones del asesor aparecen en un reporte del periódico La Crónica, actualizado el 7 de abril. Incluso el texto presenta un titular casi similar al difundido por el portal “Marca Claro”: “COVID: la nueva variante XE puede atacar a vacunados, ¿cuánto dosis se necesitan para estar protegido?”

No obstante, en este informe se especifica que Walter Ricciardi puntualizó que “el virus también puede infectar a los vacunados, especialmente a los que no se han hecho el refuerzo” e infatizó que “la vacunación se hace con 3 dosis”.

“Tenemos que prepararnos mentalmente para una batalla de larga duración que no termine con la emergencia legal: hay que mantener las vacunas, los pases verdes, las mascarillas y las conductas prudentes”, sentenció Ricciardi en diálogo con radio Rai 3 Agorà, según La Crónica.

La subvariante XE fue detectada por primera vez en Reino Unido el 19 de enero de 2022 y es una especie de mezcla de dos versiones de la variante ómicron. Este último linaje del coronavirus, según un artículo de la revista The Conversation, publicado el 14 de abril, evolucionó para poseer “múltiples linajes diferentes o subvariante genéticamente relacionadas”. Incluye el BA.1, el cual es la original (B.1.1.529), y también el BA.2 y BA.3.

BA2 es la más contagiosa y XE es una recombinante de BA.1 y BA.2. “Un recombinante es donde los virus relacionados intercambian material genético para crear descendencia con material genético de ambos virus progenitores”, indicó el texto de la revista estadounidense.

El citado artículo escrito por Pablo Grifo, profesor asociado de Enfermedades Infecciosas y Microbiología en la Universidad de Queensland (Australia), señaló que “la respuesta inmunológica que ayuda a proteger contra el COVID-19 es generada por la vacunación o por una infección previa, y se dirige principalmente a la proteína de punta”.

Entonces, concluyó que debido a que la subvariante XE posee “básicamente” la misma proteína de S que BA2; “no parece” que la inmunidad contra el subtipo XE “se reduzca significativamente”.

Como concluímos en otra verificación, las actuales vacunas contra la COVID-19 han sido diseñadas para reducir los casos graves y muertes por la enfermedad, no para impedir la transmisión del virus.

El texto de The Conversation detalló que al momento los resultados señalan que la subvariante XE “sería más contagiosa” que la BA2, pero aún no es concluyente. “Estos datos siguen siendo preliminares y se basan en números pequeños, por lo que pueden cambiar a medida que obtengamos más información”, informó.

La United Kingdom Sailing Academy (UKHSA) emitió un comunicado sobre las variantes detectadas en el Reino Unido que tiene como última fecha de actualización, el 25 de marzo. En esta misiva, la profesora Susan Hopkins, asesora médica principal de UKHSA, señaló: “Las variantes recombinantes no son una ocurrencia inusual, particularmente cuando hay varias variantes en circulación, y varias han sido identificadas en el transcurso de la pandemia hasta la fecha. Al igual que con otros tipos de variantes, la mayoría morirá relativamente rápido”

Detalló que el recombinante XE mostró una “tasa de crecimiento variable”, por lo que aún no se puede confirmar “si tiene una verdadera ventaja de crecimiento”. Agregó que hasta ese momento “no hay evidencia suficiente para sacar conclusiones sobre la transmisibilidad, la gravedad o la efectividad de la vacuna”.

Carlos Malvestutto, especialista en enfermedades infecciosas del Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio, declaró para un artículo de Health Line del 7 abril que no existen indicios de que esta variante “sea mejor para escapar de la inmunidad obtenida por una infección o vacunación previa”, algo que desmiente los comentarios de la publicación viral.

“Realmente en estos pocos casos que se han visto en el Reino Unido, China, India; no vemos que está causando una enfermedad grave”, remarcó el especialista.

Por su parte, en un reporte de Times del 8 de abril, Andrew Badley, presidente del grupo de trabajo SARS-CoV-2 - COVID-19 de Mayo Clinic, realizó esta declación cuando fue cuestionado si este linaje era motivo de preocupación: “Si está vacunado y saludable, no debe preocuparse por eso. Si no está vacunado o tiene comorbilidades, hay un motivo de preocupación”.

Explicó que la existencia de este subtipo se conoce desde mediados de enero, pero que tras dos meses y medio aún no se ha visto que los casos se hayan disparado. Detalló que cuando se detectó la variante ómicron en noviembre, “en cuatro semanas estaba en todo el mundo”. Dedujo que probablemente este subtipo no sea “tan dominante como lo fue ómicron”.

En un reporte del 13 de abril, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) reconoce que la alta circulación simultánea de BA.1 y BA.2 facilitó la ocurrencia de recombinaciones entre estos 2 sublinajes, entre ellos de la subvariante XE, que, además, es el más detectado en Reino Unido.

No obstante, determinó que “no hay evidencia que indique un aumento significativo de la capacidad de transmisión o cambios en la forma clínica o la gravedad de la enfermedad debido a la infección con este virus recombinante”. “Todas las medidas de control de salud pública, incluidas las vacunas, siguen siendo muy eficientes y deben mantenerse”, añadió.

Conclusión

La subvariante puede contagiar a personas vacunadas y “no vacunadas”. Expertos y reportes señalan que este sublinaje no ha producido un crecimiento significativo de casos graves de la COVID-19. No obstante, este subtipo aún está en investigación. Las autoridades sanitarias recomiendan seguir con todas las medidas de protección, incluida la inmunización. Además, las vacunas no han sido diseñadas para evitar el brote del virus. Por ello, calificamos estas publicaciones como imprecisas.

