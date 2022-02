En redes sociales, circula una publicación que atribuye un texto al libro ‘Los cojudos’, del escritor peruano Luis Felipe Angell de Lama, más conocido como Sofocleto. El fragmento en cuestión utiliza el término coloquial para hacer mofa de un candidato presidencial, de sus propuestas y de sus electores.

Además, se indica que el material fue escrito “hace 50 años” y le otorga un sentido profético. Sin embargo, esto es falso. La frase viralizada no forma parte del libro ‘Los cojudos’, por lo que se trata de un texto apócrifo.

Foto: captura en Facebook

La imagen viral presenta una caricatura de Sofocleto, seguido de un texto encabezado por el seudónimo del humorista y el título de su libro ‘Los cojudos’.

El supuesto fragmento del libro versa lo siguiente: “Los cojudos son más que los inteligentes, pero ni siquiera eso saben. Y son tan cojudos que ahora van a llevar a un cojudo al poder, pero ese cojudo no sabe que sus propuestas ya de por sí son cojudas, van a destruir al país y a los mismos cojudos que hoy lo arengan, más cojudos quedarán y luego se seguirán quejando de tremenda cojudez que ellos mismos ocasionaron”.

También se incluye un comentario, el cual afirma que el texto tiene más de 50 años y resulta “más acertado que Nostradamus”. Esta frase sugiere una alusión al contexto político peruano del presente, marcado por la ajustada victoria de Pedro Castillo y su mandato presidencial.

El libro ‘Los cojudos’ no incluye el fragmento viral: es un texto apócrifo

Verificador de La República realizó una búsqueda por palabras clave a través de la herramienta WhoPostedWhat?. Se detectó que el texto atribuido a Sofocleto circula en Facebook, por lo menos, desde el 27 de abril de 2021, como lo prueba un post en dicha red social que hacía referencia a la candidatura de Castillo.

No obstante, el contenido del libro no incluye el fragmento en cuestión. Este medio tuvo acceso a una versión de ‘Los cojudos’ disponible en la web Issuu. Indagamos en las palabras clave y no hallamos ninguna coincidencia con el texto de la imagen viral, ni otros párrafos similares. Tampoco encontramos registros fiables que den cuenta de la frase a través de una búsqueda en Google.

De igual modo, nos comunicamos con el escritor Gabriel Ruiz Ortega, encargado de la reedición de la referida obra en el año 2019, llevada a cabo por la editorial Planeta. Ruiz indicó que no halló referencias a la frase viralizada. Asimismo, sostuvo que la supuesta cita carece del “humor en discurso generoso y mínimo” que caracterizaba las frases de Sofocleto.

Conclusión

La publicación que atribuye un texto al libro Los cojudos, del escritor peruano Sofocleto, es falsa. El fragmento en cuestión no se halla en el contenido del libro. De igual modo, el escritor Gabriel Ruiz Ortega, a cargo de la reedición de dicha obra, corroboró a este medio que se trata de un texto apócrifo. Por lo tanto, calificamos esta información como falsa.

