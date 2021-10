Desde el 4 de octubre, día en que dejaron de funcionar varias redes sociales, se ha difundido, mediante diversas cuentas de Facebook, la captura de un tuit publicado supuestamente por el partido Fuerza Popular.

La cuenta de Twitter @2021_popular hizo una aparente denuncia pública contra el presidente Pedro Castillo por “cortar toda(s) las redes sociales con la finalidad de boicotear el esfuerzo social para frenar su dictadura”. Además, añadieron que ese era “el primer paso para implantar el castrochavimontesinismo”.

Tuits publicados por la cuenta apócrifa @2021_popular. Foto: Twitter

Sin embargo, se trata de una cuenta apócrifa, que no es reconocida por Fuerza Popular.

Rosangella Barbarán, congresista y vocera de Fuerza Popular, indicó a PerúCheck que la cuenta desde la que fue difundida la denuncia no les pertenece. “Esa no es la cuenta del partido. Todas las comunicaciones se hacen por la bancada o por el Twitter del partido @FuerzaPopular__, cualquier otra no es oficial”, expresó.

Este medio revisó la cuenta de Twitter referida por la parlamentaria naranja y no encontró ninguna publicación del 4 de octubre. Ese día solo se realizó un retuit a una publicación de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Historial de desinformación

La supuesta cuenta de Fuerza Popular (@2021_popular) que realizó la denuncia al presidente se unió a la red social Twitter en mayo del 2021 y tiene antecedentes de haber difundido desinformación.

Un ejemplo de ello es un tuit publicado el 6 de octubre, en el que indicaron que los integrantes del partido naranja exhortaron a Pedro Castillo a considerar a la excongresista Martha Chávez como candidata a la presidencia del Consejo de Ministros.

Desde la bancada de Fuerza Popular no hubo un pronunciamiento al respecto. Del mismo modo, ningún medio de comunicación informó algo en línea con ese supuesto pedido.

¿Qué pasó con las redes sociales el 4 de octubre?

El lunes 4 de octubre, las redes sociales Facebook, WhatsApp e Instagram dejaron de funcionar por aproximadamente seis horas. El fundador de Facebook y CEO (director ejecutivo) de todas estas empresas, el estadounidense Mark Zuckerberg, escribió en su página de Facebook una disculpa por los inconvenientes ocasionados a nivel mundial por la baja de sus plataformas.

“Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger están disponibles en línea otra vez. Disculpas por la interrupción hoy día. Sé que cuentan con nuestros servicios para estar conectados con las personas que son importantes para ustedes”, expresó Zuckerberg.

Asimismo, la empresa Facebook, desde su perfil en la misma red social, explicó lo sucedido: “La causa de este corte impactó muchas herramientas internas y sistemas que usamos en nuestras operaciones cada día, lo que complicó los intentos para diagnosticar y resolver el problema”.

“Nuestro equipo de ingenieros concluyó que los cambios de configuración en los routers, encargados de coordinar el tráfico de red entre nuestros centros de datos, causaron problemas que inhabilitaron su comunicación. Esa interrupción tuvo un efecto cascada en nuestros data centers, haciendo que nuestras plataformas se paren”, concluyó el comunicado de Facebook.

Conclusión

Es falso que Fuerza Popular haya realizado una denuncia pública contra el presidente Pedro Castillo por “cortar las redes sociales” en el país. La congresista Rosangella Barbarán, vocera del partido, señaló que la cuenta desde donde salió la denuncia es apócrifa.

Por otro lado, el CEO de Facebook, Instagram y WhatsApp, Mark Zuckerberg, atribuyó la falla masiva en estas redes a un error interno, lo que ocasionó que todas sus plataformas dejaran de funcionar por varias horas el pasado 4 de octubre.

Fact-checking elaborado por Lucía Tumes para la alianza PerúCheck.

