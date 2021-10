Una imagen difundida en redes sociales, titulada “Para los vacunados”, recomienda el consumo de sustancias como NAC Glutatión (N-acetilcisteína), Zinc, Vitamina D o cardioaspirina, entre otras. Según el texto que encabeza la publicación, se trataría de “una forma natural de combatir o aminorar los efectos secundarios” de la inmunización contra la COVID-19.

No obstante, esta información es falsa. Aunque algunas de estas sustancias pueden tener resultados positivos para el sistema inmunológico, su efecto no está relacionado con aliviar las posibles reacciones adversas de las vacunas.

¿Qué hacer ante los posibles efectos secundarios de las vacunas?

Verificador de La República revisó qué tipo de sustancias se puede consumir en caso de padecer efectos secundarios después de la vacunación. Encontramos que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos indican que, por lo general, “la molestia a causa del dolor o fiebre son un signo normal de que su organismo está generando protección”.

No obstante, ante situaciones de dolores o molestias, los CDC recomiendan consultar a un médico “si debería tomar algún medicamento de venta sin receta médica como ibuprofeno, acetaminofeno, aspirina o antihistamínicos”.

De igual modo, este medio consultó con el inmunólogo y reumatólogo Oswaldo Castañeda, quien reiteró que los efectos secundarios de las vacunas son una muestra de que el sistema inmune está reaccionando a la vacuna. Señaló que este se activa y aprende a reconocer el virus para atacarlo, por lo cual se producen molestias como la fiebre o el dolor de cabeza.

Castañeda remarcó que “las molestias de una vacuna, en la gran mayoría de los casos, son pasajeras y leves o moderadas”. Por lo tanto, consideró que ante reacciones adversas, se puede tomar paracetamol, descansar y tomar líquidos, y estas pasarán en pocos días.

En cambio, si el efecto secundario es más severo, indicó que las personas deben acudir a emergencias para recibir un tratamiento en lugar de automedicarse.

¿Se puede reducir los efectos de la vacuna con Glutatión, Zinc, etc?

Consultamos al especialista sobre la lista de sustancias indicadas en la publicación de Facebook. Castañeda explicó que, aunque estas puedan ser beneficiosas para el sistema inmunitario, no tienen un vínculo directo con aminorar las reacciones secundarias de la vacunación.

En el caso del Glutatión, explicó que se trata de un antioxidante que, con el paso de los años, va disminuyendo en el organismo, “lo que favorece el envejecimiento”. Sin embargo, su consumo “no tiene un efecto de mejorar el sistema inmune de manera directa”, ni evita las posibles reacciones después de ponerse un vacuna. “No tiene ningún papel ahí, ni malo ni bueno”, detalló Castañeda.

Con respecto al zinc y la vitamina D, indicó que ambas sustancias son importantes para el normal funcionamiento del sistema inmunológico. Por lo tanto, su deficiencia en el organismo amerita el consumo de suplementos. No obstante, “mejorar el sistema inmune no va a impedir que el paciente tenga molestias”, añadió el médico. Y si, por el contrario, la persona no tiene déficit de zinc o vitamina D, recomendar su consumo resulta innecesario.

La cardioaspirina, por su parte, tiene un efecto para prevenir la trombosis, de acuerdo con Castañeda. Aun así, el inmunólogo explicó que si el paciente tuviese una reacción de este tipo tras recibir una vacuna, debe recibir un tratamiento completo. En cuanto a la silimarina, debido a su efecto hepático, aclaró que “no tiene ningún papel” con la vacunación.

De igual manera, el especialista agregó que no hay relación directa entre las vacunas y el consumo de alimentos con harinas, azúcares y lácteos, al igual que ‘caminar sobre la tierra’. “Son recomendaciones generales que no tienen nada que ver con el asunto específico de la vacuna”, concluyó.

Conclusión

Es falso que el consumo de sustancias como Glutatión, zinc o vitamina D, entre otras, sirva para disminuir los efectos secundarios en personas vacunadas. Si bien algunas pueden ser beneficiosas para el sistema inmunitario, ello no evita los posibles efectos secundarios luego de la vacunación. Por lo tanto, calificamos esta publicación como falsa.

