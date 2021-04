En Facebook, una publicación del 20 de marzo de 2021 cuestiona las medidas de prevención adoptadas por los Gobiernos en el mundo para frenar la pandemia de la COVID-19. Luego, afirma que esto pasa porque es “un virus cuyas probabilidades de sobrevivirlo son extremadamente altas”.

La publicación ha alcanzado más de 1.800 interacciones y 1.200 compartidos en la red social. Sin embargo, su contenido es impreciso porque la sobrevivencia dependerá de muchos aspectos, tanto de la persona como del SARS-CoV-2.

Post dice que las probabilidades de sobrevivir al SARS-CoV-2 “son extremadamente altas”. Foto: captura en Facebook.

Mediante una búsqueda en Who Posted What? encontramos que esta información empezó a circular desde marzo de 2020 en la red social. Los usuarios la han compartido hasta abril de este año.

Impreciso: El SARS-CoV-2 es un virus “cuyas probabilidades de sobrevivirlo son extremadamente altas”

Desde el surgimiento del virus de la COVID-19, este ha tenido consecuencias letales en la humanidad. El artículo “El SARS-CoV-2, una nueva zoonosis pandémica que amenaza al mundo”, publicado en junio de 2020, reportó que este ha infectado a muchas más personas que sus predecesores (otros coronavirus) y que la tasa de letalidad global se situaba en el 2% y 3% en China y en el 0,1% fuera del país asiático.

El médico infectólogo Augusto Tarazona, presidente del Comité de Salud Pública del Colegio Médico del Perú (CMP), declaró para una verificación anterior que en una enfermedad declarada pandemia como la COVID-19 “la letalidad es variable en el tiempo” porque en un determinado período puede ser alta o puede ser baja.

Asimismo, comentó que la “letalidad es diferente en grupos de edad”. “Por ejemplo, la letalidad de la COVID-19 en adultos mayores de 70 años en el Perú ha llegado a 12% a 15% en un momento, mientras que la letalidad en niños es bajísima”, sostuvo.

El presidente de la Federación Médica Peruana (FMP), Godofredo Talavera, explicó a Verificador de La República que la gravedad del coronavirus dependerá de la cantidad de virus adquirida y la respuesta del sistema inmune de las personas.

Además, resaltó que los factores que aumentan el riesgo de enfermarse y hacer casos graves son la elevada edad y las comorbilidades. Sin embargo, precisó que existen casos de jóvenes que han fallecido y de personas que sin ninguna enfermedad preexistente murieron a causa de COVID-19.

“Como en toda enfermedad, a todos no nos afecta por igual. (...) Por ejemplo, cuando diez miembros de una familia van a almorzar una comida contaminada, dos (pueden) terminar hospitalizados, tres con síntomas leves y a cinco no les pasa nada”, comentó. Además, recordó que en casos de coronavirus, el 80% no tiene síntoma o son casos leves, el 15% presenta síntomas moderados y el 5% tiene síntomas graves.

Talavera puntualizó que, a pesar de que aún no está demostrado que las nuevas variantes del virus producen casos graves, algunas de estas son más contagiosas. Entonces, mientras más personas se infecten, más necesitarán camas UCI; por lo que habrá más probabilidades de fallecimiento. En ese sentido, resaltó la importancia de seguir con las medidas de protección.

En esa línea, Ignacio López-Goñi, catedrático de Microbiología de la Universidad de Navarra, sostuvo en un artículo publicado en marzo en The Conversation que existen variantes de preocupación, las cuales demostraron mayor transmisibilidad o virulencia. Esto significaría, según el microbiólogo, “un cambio en la presentación clínica de la enfermedad o una disminución de la eficacia de las medidas sociales y de salud pública, vacunas y tratamientos incluidos”.

“En los últimos meses se han ido encontrando nuevas variantes que preocupan porque son más infectivas, es decir, que una persona necesita inhalar menos virus para infectarse. Otras son más transmisibles, que significa que aumentan la cantidad de virus que desprende una persona. Otras parecen tener más facilidad para evadir los anticuerpos del sistema inmune”, escribió.

Agregó que las variantes que podríamos clasificar de preocupantes en este momento son la británica, la brasileña y la sudafricana. López-Goñi reconoce que “el virus, independientemente del tipo de variante, ya es muy contagioso y peligroso” y que las medidas a adoptar contra las nuevas variantes son las mismas que contra el “virus nativo”: evitar contagios y vacunar.

Artículo The Conversation. Foto: captura en The Conversation.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció el último 14 de abril que existe “un aumento alarmante de casos y muertes en todo el mundo”, lo que significa que este se está “acercando a la mayor tasa de infección registrada hasta ahora durante la pandemia”.

“Esto se debe a varias razones: la rápida propagación de las variantes, el uso incoherente y la relajación prematura de las medidas de salud pública, el comprensible cansancio de las poblaciones con restricciones sociales y la dramática desigualdad en la cobertura de las vacunas”, dijo.

Asimismo, alertó que mientras más variantes surjan, más probable es que estas puedan burlar las vacunas autorizadas para uso de emergencia. “Y mientras el virus está circulando en cualquier lugar, más larga será la recuperación mundial”, advirtió.

Hasta el momento, la Universidad de Johns Hopkins registra más de 3 000 000 de muertes por COVID-19 a nivel mundial y más de 57.000 fallecidos a lo largo del territorio peruano. No obstante, el Ministerio de Salud (Minsa) informó el 20 de abril de 2021 que 1 645 100 se recuperaron de la enfermedad en el Perú.

Conclusión

No todas las personas, infectadas con el virus de la COVID-19, mueren. Esto dependerá de algunos factores, tanto del individuo como del SARS-CoV-2. Por ello, calificamos el post como impreciso.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puede pedir a La República que compruebe la información. Envíe su solicitud al apartado Contacto o a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).

Newsletter Verificador LR

Suscríbete aquí al boletín de Verificador de La República y recibe en tu correo electrónico los artículos de fact-checking desmintiendo la información falsa que circula en internet.