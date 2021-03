On @DR1TV’s 21 Søndag @hans_kluge stressed:



🔵Speed is key to vaccinate, save lives, protect economies & decrease #COVID19 mutations

🔵Testing remains important

🔵#COVID19 will affect our lives in 2021 but we now have more control



