En Facebook, un post dice “médico comparte su historia en el área COVID-19”. Seguidamente, copia un contenido supuestamente de una profesional de salud, donde se afirma que el uso frecuente de las mascarillas causa rinitis y resequedad nasal.

“No seré la única que ya tiene resequedad nasal y rinitis importante por el uso prolongado de las mascarillas”, se lee. Esta publicación concentra más de 1.200 comentarios y 2.400 interacciones; sin embargo, su contenido es engañoso.

Hay dos tipos de rinitis ‘alérgica’ y ‘no alérgica’. La utilización de los cubrebocas no produce una rinitis, pero puede provocar una ‘rinitis alérgica’ solo en pacientes con alergias. Así también, la resequedad nasal generalmente no es ocasionada por el empleo frecuente de los tapabocas y se presenta en pacientes con alergia nasal.

Es engañoso que el uso prolongado de las mascarillas causa rinitis y resequedad nasal. Foto: plantilla de Verificador de La República / captura en Facebook.

¿Un empleo frecuente de las mascarillas causa rinitis y resequedad nasal?

De acuerdo a la guía de referencia médica Manual MSD, la rinitis es “la inflamación e hinchazón de la membrana mucosa de la nariz” y se clasifica en ‘alérgica’ y ‘no alérgica’.

“La causa de la rinitis no alérgica suele ser una infección viral, aunque los agentes irritantes la pueden provocar. (...) La rinitis puede ser aguda —de corta duración— o crónica —de larga duración—. Es frecuente que la rinitis aguda sea consecuencia de infecciones víricas, pero puede producirse también por alergias, bacterias u otras causas. La rinitis crónica suele ocurrir junto con la sinusitis crónica”, indica.

En tanto, según el Manual MSD, la rinitis alérgica es ocasionada por una “reacción del sistema inmunológico del organismo ante un factor ambiental desencadenante”. Desglosa que los factores más frecuentes son el polvo, los mohos, el polen, las hierbas, los árboles y los animales.

Antonio Tokumoto, neumólogo y expresidente de la Sociedad Peruana de Neumología, dijo a Verificador de La República que definitivamente un empleo frecuente de mascarillas no causa ‘rinitis no alérgica’ .

Sin embargo, precisó que puede generar una “rinitis alérgica” en pacientes con alergia, pero que la persona puede elegir un material de la mascarilla que no le produzca tal efecto. “No es que el material que se usa en diferentes tipos de mascarillas despierta en la piel una alergia que no tenía. Habitualmente ya existe un antecedente de alergia”, aclaró.

También, comentó que el uso prolongado de los cubrebocas puede intensificar los síntomas de la “rinitis alérgica”. “La persona predispuesta es la persona alérgica. Todo depende de los componentes por el cual están hechas las máscaras, depende del material de las mascarillas y de que la persona sea alérgica porque a los no alérgicos no les pasa nada ”, especificó.

En esa línea, Doris La Chira, neumóloga del Ministerio de Salud (Minsa), declaró este medio que el empleo frecuente de los tapabocas y a la escasa higiene de estas —el cual se produce alergenos— pueden propiciar una “rinitis alérgica” o que se incrementen los síntomas de esta afección.

En ese sentido, aconsejó que las personas —predispuestas a este tipo de alergia— escojan una material de tapabocas que les permita no ocasionar los síntomas de una ‘rinitis alérgica’.

Además, recomendó mantener una adecuada higiene y cambiarlas. “Por ejemplo, las quirúrgicas que usan la mayoría de la gente solo pueden usarse tres horas máximo y tienen un tiempo de duración menor si es que estas están húmedas porque ya no sirven”, sostuvo.

Rinitis, según el Manual MSD. Foto: captura web Manual MSD.

Respecto a la resequedad nasal, Tokumoto explicó lo siguiente: “Nosotros habitualmente tenemos una mucosidad, nos limpiamos la nariz y sale este líquido mucoso. Entonces la resequedad nasal es cuando esa secreción mucosa está endurecida”.

Comentó que la resequedad nasal puede ser un “síntoma menor” del uso prolongado de las mascarillas, pero que “no es una generalidad” . Precisó que esta afección “es desencadenada por una alergia de tipo nasal”. Además, dijo: “Resequedad nasal he visto muy poco, a pesar que todo el mundo usa la mascarilla”, manifestó.

Así también, comentó que los casos de resequedad aparecen en zonas con altura. “Los climas secos producen resequedad nasal, pero, por la mascarilla no lo estoy viendo frecuentemente (...) no es un síntoma frecuente de molestias por mascarilla”, resaltó.

En tanto, La Chira sostuvo que los síntomas de una persona con resequedad nasal puede incrementarse con el empleo prolongado de los tapabocas . “Es decir, si el paciente ya tuvo estos episodios (...) eso es algo que se va a exacerbar con el uso de las mascarillas (...) ya tiene una enfermedad de fondo”, aclaró.

¿Cuál es la relación del empleo de los tapabocas con la dermatitis y la epistaxis?

A través de una búsqueda con la herramienta de Who Posted What?, encontramos que la más antigua publicación, 15 de enero de 2021, corresponde a una usuaria que, de acuerdo a Facebook, estudia en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, situada en México.

La mujer cuenta que supuestamente durante un día de guardia en un espacio con pacientes con COVID-19 empezó a sangrar por la nariz. Seguidamente, dijo que como no podía quitarse el equipo de protección para atender la epistaxis tuvo que expulsar su propia sangre en la mascarilla. Por ello, el post adjunta una mascarilla manchada aparentemente de sangre.

En esta parte, la usuaria da a entender que el uso del tapabocas le produjo una epistaxis, porque inmediatamente de ese relato afirmó: “No seré la única que ya tiene resequedad nasal y rinitis importante por el uso prolongado de las mascarillas”. Además, luego dice: “otros ya tienen dermatitis en la cara”.

En ese sentido, también consultamos si existe alguna relación entre la epistaxis y la dermatitis con el empleo de los tapabocas.

Según el Instituto Otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello de Madrid (OIM), la epistaxis o hemorragia nasal se caracterizan por “derrames de sangre proveniente de vasos sanguíneos ubicados en la parte anterior del tabique nasal o niveles posteriores de la fosa nasal”. Explica que existen muchas causas, siendo algunas como traumatismo nasal, resequedad de la mucosa, rinitis severa, heridas por hurgarse la nariz con excesiva fuerza, entre otras.

Tokumoto sostuvo que no necesariamente el uso prolongado de la mascarilla provoca un caso de epistaxis , pero que debido a una resequedad nasal, causado por el uso frecuente del tapabocas—lo cual no es común—, puede producirse un sangrado.

No obstante, enfatizó que la epistaxis presenta una “infinidad” de causas. Comentó que su síntoma más frecuente es el resfriado debido a que hay tanta inflamación en la nariz que puede sangrar un poco. “Es el síntoma más frecuente”, resaltó.

Dermatitis por Mayo Clinic. Foto: captura web Mayo Clinic.

En el caso de la dermatitis, de acuerdo al portal de salud Mayo Clinic, hablamos de una afección común que describe una irritación de la piel y que tiene distintas causas y se presenta de muchas formas en diferentes partes del cuerpo.

El especialista de la Sociedad Peruana de Neumología explicó que el uso de la mascarilla provocará una dermatitis en una persona si es que esta es alérgica o presenta una piel sensible . Por eso mismo, recomendó “buscar el material para que no despierte una dermatitis” y si es que el paciente lo presenta puede acudir a un profesional de salud, en este caso a un dermatólogo (a).

Así también, la neumóloga del Minsa aclaró que el empleo de los cubrebocas producirá dermatitis si la persona tiene problemas dermatológicos . Además, agregó que también dependerá del material del tapabocas y la higiene de esta para que la persona presente esta irritación.

Conclusión

El post es engañoso. Existen dos tipos de rinitis ‘alérgica’ y ‘no alérgica’. El uso prolongado de mascarillas no produce una rinitis. Pero puede provocar una ‘rinitis alérgica’ solo en pacientes con algún tipo de alergia, por lo que este debe elegir un tapabocas que no le genere tal efecto. Así también, la resequedad nasal no necesariamente es ocasionado por el empleo frecuente de los tapabocas y que suele presentarse en personas con alergias.

