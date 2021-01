En redes sociales, una publicación viral adjuntó dos imágenes para denunciar que la vacuna Sputnik V contra el nuevo coronavirus produce erupciones cutáneas como efectos adversos. Una de ellas consiste en el tuit de una mujer identificada como Sandra Romero, quien denunció haber padecido “reacciones en la piel”.

Sin embargo, la información que se presenta es falsa. La usuaria de Twitter admitió haber inventado el caso a modo de “experimento social” para demostrar que “cualquiera puede crear fake news”. A su vez, las imágenes no corresponden a los efectos reportados de la vacuna desarrollada en Rusia. Pese a ello, el bulo fue compartido más de un centenar de veces en diversos posts de perfiles antivacunas.

Publicación viral reproduce un bulo originado en Twitter. Foto: captura en Facebook

La publicación advierte que las erupciones cutáneas son un supuesto efecto adverso de la vacuna Sputnik V. Para ello, adjunta un tuit que relata un aparente caso reportado:

“Hola, soy Sandra Romero (...). Me puse la vacuna Sputnik V el martes por la tarde y el jueves me produjo reacciones en la piel. Acudí al médico, pero me ignoraron. Hoy por la tarde me agarró un fuerte dolor de cabeza y malestar estomacal”, versa el mensaje.

El bulo de Sandra Romero fue un “experimento social”

Luego de realizar una búsqueda por palabras clave, Verificador detectó que la cuenta de Twitter vinculada a dicha denuncia (@sandraro62) admitió haber inventado el caso a modo de “experimento social”. Asimismo, reveló la procedencia de la información que utilizó para elaborar el contenido falso.

“Hola, esto fue un experimento social para dejar en ridículo al macrismo . La foto de perfil es Lilia de joven. El DNI es de otra persona, si no me equivoco es de @nacholastrabaez, vi que lo estuvieron etiquetando. La imagen fue sacada de Google”, relató la usuaria el último 2 de enero.

La usuaria refirió que la denuncia había sido planificada para "dejar en ridículo al macrismo". Foto: captura en Twitter / @sandraro62

En un siguiente tuit, detalló su intención de revelar lo fácil que es viralizar información falsa: “Cualquiera puede crear fake news y ser viral, así como saben que esta es mentira, todas las demás también son mentiras. La diferencia es que esta saben que es mentira porque la autora lo está diciendo”.

La información ha sido revisada por portales de verificación de datos como Chequeado, Maldita.es y AFP Factual, los cuales coinciden en que la imagen referencial de la erupción cutánea circula en internet, por lo menos, desde el año 2012.

También corroboraron la identidad del DNI que divulgó la usuaria, así como la de la foto de perfil, correspondiente a la exdiputada argentina Elisa Lilita Carrió. Sobre la misma, la fotografía original se puede ver en su cuenta oficial de Twitter, en una publicación del año 2018.

Fotografía original de Elisa Lilita Carrió. Foto: captura en Twitter / @elisacarrio

La imagen de la izquierda fue reportada en España

Por otra parte, la publicación viral también presenta una fotografía de una mujer con mascarilla, quien tiene el brazo inflamado con erupciones cutáneas. Sin embargo, este caso no corresponde a la vacuna Sputnik V ni al bulo previamente analizado.

Tras elaborar una búsqueda inversa de imágenes, este medio detectó que la captura fue divulgada el 3 de enero por la web española El Diestro, en un artículo con postura antivacunas.

Según indica dicho portal, la imagen fue compartida por la médica española María José Martínez Albarracín en un grupo de Telegram llamado Por la verdad TV, donde se difunde información “censurada” sobre la supuesta “plandemia”.

Supuesta reacción adversa adjudicada a la vacuna contra la COVID-19. Foto: El Diestro

Tal como se muestra en la imagen anterior, Martínez Albarracín —cuyas declaraciones sobre la pandemia hemos desmentido anteriormente— reportó que una compañera sufrió “fiebre, vómitos, diarrea y angioedema” luego de ser vacunada.

Sin embargo, en España la inmunización contra la COVID-19 se lleva a cabo con la vacuna de Pfizer/BioNTech, como indica este artículo de El País, y no con la desarrollada por el laboratorio Gamaleya. Por tal motivo, la fotografía no corresponde a la Sputnik V. De igual modo, tras una búsqueda por palabras clave, Verificador no halló reportes de angioedema como efecto adverso de la solución de Pfizer.

Finalmente, de acuerdo con el 2º Informe de seguridad en vacunas del Ministerio de Salud de Argentina, a corte del 4 de enero de 2021 se han documentado 1.088 casos de efectos supuestamente atribuidos a la vacuna Sputnik V, de un total de 39.599 dosis aplicadas. De estos, el 99,3% fue leve o moderado . Si bien hubo un 1,3% que reportó alergia leve, no se especificó ningún caso de erupción cutánea.

Conclusión

La publicación viral que denuncia erupciones cutáneas como efectos adversos de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus es falsa. El post de Twitter que adjunta la publicación es un bulo, cuya autora desmintió en la referida red social. Asimismo, la otra fotografía fue difundida en España y no corresponde a los posibles efectos de la vacuna elaborada en Rusia. Por lo tanto, calificamos este post como falso.

