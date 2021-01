Desde el inicio de las vacunaciones contra la COVID-19 en el mundo, circulan los bulos que aseguran que diversos políticos han falsificado su inoculación de la vacuna. Tal fue el caso de Nancy Pelosi, que revisamos en Verificador, y ahora le ha tocado a la vicepresidenta electa de los Estados Unidos, Kamala Harris.

Según una publicación compartida más de 200 veces (1), la vacunación de Harris sería una “farsa”. Tras aplicar la inyección, la enfermera responsable habría retornado a su sitio la “verdadera” aguja, la cual habría permanecido doblada. Sin embargo, esto es falso. Este portal detectó que la jeringa sí estuvo descubierta, y que lo que se dobló fue un protector de seguridad.

El video original fue registrado por The Guardian el último 29 de diciembre, durante la inmunización de la demócrata Kamala Harris, vicepresidenta electa de los Estados Unidos, con la vacuna de Moderna contra el nuevo coronavirus.

La publicación viral afirma que Harris no recibió la vacuna, ya que en un momento se observa que la enfermera “dobla” una suerte de aguja, como si fuera la real. No obstante, el supuesto truco se ampara en la baja calidad del video, dado que no se aprecia que la aguja de metal sí está presente, y que aquello que se dobla es la cubierta protectora.

A fin de comprobar cómo el post de Facebook induce al error, Verificador revisó otro video del mismo evento, pero esta vez grabado por Los Angeles Times, con una mejor calidad.

Entre el segundo 13 y el 14, se puede ver que la enfermera a cargo retira la tapa y se hace visible la aguja de metal. En ese momento, como presentamos en las siguientes capturas (2), se observa un material de color violeta en el anverso de la jeringa.

Una vez aplicada la vacuna de Moderna, la enfermera apoya este material violeta sobre el brazo del sillón y lo dobla. Sin embargo, se ve que la delgada aguja metálica no había cambiado de lugar, sino que es recubierta por el objeto violeta.

Entonces, ¿qué es este material? Se trata de una cubierta protectora que se utiliza para tapar la aguja tras la aplicación de una inyección. Así lo explica una guía de la Organización Mundial de la Salud sobre el uso de jeringas de ingeniería de seguridad (p. 23):

“Las jeringas SIP [con función de protección contra lesiones cortopunzantes] tienen un mecanismo que cubre la aguja después de la inyección. El propósito es prevenir la exposición a lesiones por pinchazos de agujas , especialmente a los trabajadores sanitarios, pero también a aquellos que manipulan desechos punzantes”.

A continuación, presentamos un video demostrativo de este tipo de jeringas, el cual muestra cómo se dobla la cubierta de color violeta luego de inocular la inyección (min. 1:05).

Por último, cabe resaltar que las vacunas contra la COVID-19 no son “transgénicas” ni alterarán el ADN de las personas, como aseguran los grupos antivacunas, negacionistas de la pandemia y promotores de teorías de conspiración.

Conclusión

Es falso que Kamala Harris no recibió la vacuna contra la COVID-19. El video del evento muestra que la aguja de metal sí estuvo presente durante la inyección. Además, el objeto que dobla la enfermera a cargo es la cubierta protectora de la jeringa, utilizada para impedir lesiones punzocortantes. Por lo tanto, calificamos esta publicación como falsa.

