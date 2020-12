La aparición del virus SARS-CoV-2 también significó la proliferación de la desinformación en torno a posibles curas y métodos Nn mmm de prevención de la COVID-19. En esta nota, presentamos una compilación de las cinco “curas” más populares que circularon en redes sociales este 2020.

1. El dióxido de cloro no cura la COVID-19

Uno de las falsos remedios que cobró mayor relevancia este año fue el dióxido de cloro. A este compuesto químico no solo se le atribuyó propiedades curativas contra contra la COVID-19, sino también contra enfermedades como el cáncer, la diabetes, VIH/SIDA, entre otros.

En Verificador, demostramos que el dióxido de cloro no cuenta con investigaciones científicas revisada por pares que respalde su uso contra la COVID-19. Asimismo, su uso como medicamento para consumo humano no ha sido aprobado por las autoridades de salud internacionales.

Perú, Colombia, Estados Unidos, entre otros países emitieron alertas en las que advirtieron sobre los posibles efectos secundarios de este producto químico en el organismo.

2. Automedicarse no acaba con el virus

Otra popular “cura” que se difundió en redes sociales consistió en recomendar sin prescripción médica el consumo de medicamentos que estaban siendo usados en el tratamiento de la enfermedad.

En este medio, verificamos bulos que sugerían consumir una mezcla de paracetamol, azitromicina, y heparina. Sin embargo, ninguna de estas afirmaciones eran ciertas.

Hasta la actualidad, la OMS advierte que “no hay pruebas de que los medicamentos actuales puedan prevenir o curar la enfermedad”. Además, este tipo de consejos representaron un riesgo para la salud al promover la automedicación.

3. Es falso que el limón cura la COVID-19

Si bien dentro de las recomendaciones más populares destacaron los medicamentos y productos químicos, también los remedios naturales fueron protagonistas de los “posibles tratamientos” contra la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.

El limón ha sido uno de los productos naturales con mayor presencia dentro de las recetas caseras. En este medio desmentimos que la bebida hecha a base de kion, ajo, cebolla y limón acaba con la COVID-19. Asimismo, comprobamos que no es aconsejable tomar tres aspirinas con limón y miel.

Aunque el limón ayuda a contrarrestar los síntomas de una gripe común, no existe evidencia probada de que su consumo sea suficiente par acabar con la enfermedad.

4. El bicarbonato no es la “cura” para el coronavirus

Los enjuagues de agua con sal o bicarbonato también se extendieron al inicio de la pandemia como supuesto remedio. En el Perú, un químico farmacéutico fue el principal promotor del uso de estos enjuagues como profilácticos y como cura para el nuevo coronavirus. No obstante, al igual que con todas las otras curas falsas, tampoco ha sido comprobada su eficacia contra la COVID-19.

5. Hasta el momento, ningún país ha hallado la “cura”

A finales de octubre, Maduro anunció que científicos venezolanos lograron aislar una molécula (DR10) que cura la COVID-19. No obstante, en el popular anunció se omitió que aún no hay investigaciones científicas ni pruebas clínicas que lo respalden. Además, lo OMS no lo ha aprobado.

Asimismo, en WhatsApp circularon cadenas en las que se aseguraba que países como Italia y Ecuador hallaron finalmente la “cura” a la infección causada por el SARS-CoV-2. Esta consistía en que unos científicos supuestamente descubrieron que la aspirina acaba con la enfermedad; sin embargo, la información brindada es falsa.

