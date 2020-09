El cofundador de Microsoft Bill Gates no ha dejado de ser el foco de diversos bulos que circulan por internet. En esta ocasión, un post de Facebook relaciona a su padre, William H. Gates, con el eugenismo, un movimiento filosófico —considerado hoy pseudociencia por la comunidad científica– que busca perfeccionar la raza humana mediante la intervención en la herencia genética.

La publicación ha sido compartida más de 400 veces desde el 1 de septiembre. Sin embargo, el mensaje que presenta es engañoso, ya que asocia hechos con información falsa o tendenciosa, con el fin de llegar a una conclusión errónea.

Publicación de Facebook vincula al padre de Bill Gates con la eugenesia. Foto: Captura.

Engañoso “El padre de Bill Gates, William H. Gates, ha estado involucrado por mucho tiempo con el grupo eugenésico “Planned Parenthood”, una renombrada organización que nació de la Sociedad Americana de Eugenesia”.

William Henry Gates II, padre del multimillonario magnate tecnológico Bill Gates, sí “trabajó en las juntas directivas de innumerables organizaciones, incluidas United Way y Planned Parenthood”. De este modo lo confirma la revista de la Universidad de Washington, institución de la que fue alumno.

También es cierto que Bill Gates dijo que su padre solía ser “la cabeza” de Planned Parenthood. En el año 2003, el periodista Bill Moyers entrevistó al magnate de Redmond, cuyo encuentro ha sido transcrito por la página web de la PBS. En tal ocasión, Gates afirmó que su padre había encabezado Planned Parenthood (“My dad was head of Planned Parenthood”, en el inglés original), mientras explicaba los motivos por los cuales decidió destinar su fortuna a la salud global.

Sin embargo, es falso que Planned Parenthood sea un “grupo eugenésico” y que provenga de la Sociedad Americana de Eugenesia. Esta afirmación suele atribuirse por agrupaciones contrarias al control de natalidad y los derechos reproductivos que promueve la organización, debido a que su fundadora, la activista feminista Margaret Sanger (1879-1966), estuvo vinculada con los movimientos eugenistas de la primera mitad del siglo XX.

Planned Parenthood no proviene de la Sociedad Americana de Eugenesia, sino de una liga de control natal

La organización Planned Parenthood no proviene de la Eugenics American Society (Sociedad Americana de Eugenesia), sino de la Birth Control Federation of America (Federación Americana de Control de Natalidad), que cambió su nombre en 1942, según registra el libro ‘Encyclopedia of Women’s History in America’. Esta institución, a su vez, es sucesora del American Birth Control League (Liga Americana de Control Natal), fundada por Margaret Sanger en 1921.

¿Qué es la eugenesia?

Como señala un artículo publicado por la revista chilena Acta Bioethica, el término “eugenesia” fue acuñado por el británico Francis Galton en 1883, quien, influenciado por la teoría evolutiva de Darwin, sugería que “se podía mejorar la raza humana controlando la reproducción”.

Otro artículo, publicado en la Revista de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona, precisa que Galton apuntaba hacia una “selección artificial”, es decir, “permitir que solo quienes tuvieran tales características [rasgos extraordinarios y deseables] se reprodujeran (...) y evitar al máximo que, por ejemplo, los ‘débiles mentales’ tuvieran hijos”.

En Estados Unidos, la eugenesia tomó forma de leyes contra la inmigración de “extranjeros indeseables”, pues consideraban que las condiciones que los conducían a la pobreza, el crimen y la enfermedad no eran sociales, sino de herencia genética. Para 1924, estas prohibiciones migratorias alcanzaron a los asiáticos y africanos. De igual forma, las esterilizaciones masivas y forzosas que se aplicaron en el país norteamericano buscaron evitar que los “socialmente inadecuados” se reprodujeran.

No obstante, tras la caída de la Alemania nazi, cuyas políticas de purificación racial desembocaron en esterilizaciones forzosas y eliminaciones en la cámara de gas, la eugenesia quedó desacreditada y pasó a ser un tabú de la sociedad, como indica el artículo de Acta Bioethica.

PUEDES VER Es falso que Bill Gates haya obtenido una patente para implantar chips en seres humanos

Es falso que Planned Parenthood apoye la eugenesia

En 2007, Planned Parenthood emitió un informe en el que deslinda de las acusaciones vertidas a su fundadora por parte de “opositores de los derechos reproductivos”. En dicho documento, la entidad señala que Sanger “se identificaba con los temas más amplios de salud y aptitud física que preocupaban al movimiento de la eugenesia en sus orígenes”.

Sin embargo, el informe precisa que Margaret Sanger no estuvo de acuerdo con muchas de las posturas de los eugenistas de las primeras décadas del siglo XX, como la explotación racista de los principios eugenésicos, y apoyó que las decisiones reproductivas fueran tomadas de manera individual y no sobre una base social o cultural.

Aun así, Planned Parenthood reconoce que su fundadora apoyó ideales que la organización considera “censurables y anticuados”, como los “incentivos para la hospitalización voluntaria y/o esterilización de personas con enfermedades no tratables, incapacitantes y hereditarias” y la adopción de leyes contra la inmigración a Estados Unidos de enfermos y “débiles mentales”, entre otros.

Planned Parenthood desmintió frases atribuidas a Margaret Sanger

Falso "[La organización Planned Parenthood] fue fundada bajo el concepto de que la mayoría de los seres humanos 'se reproducían imprudentemente' y 'mala hierba humana' y necesitaban ser sacrificados".

La publicación de Facebook no indica el origen de las citas referentes al supuesto concepto fundacional de Planned Parenthood. Sin embargo, como señala el informe elaborado por la entidad, guardan similitud con las frases atribuidas falsamente a Margaret Sanger, activista feminista de inicios del siglo XX a favor del derecho de las mujeres sobre el control de la natalidad.

En esa línea, “mala hierba humana” se asemeja a la frase “maleza humana” (“human weeds”, en el inglés original). El documento detalla que Sanger nunca catalogó de ese modo a ningún grupo étnico o humano, y que dicha cita fue reproducida a través de volantes anónimos, repartidos por activistas en contra de la planificación familiar.

Asimismo, la afirmación de que los seres humanos “se reproducían imprudentemente” guarda similitud con una frase atribuida a Sanger sobre la población afroamericana: “La masa de negros ignorantes todavía se reproduce de modo descuidado y desastroso…” (“still breed carelessly and disastrously”, en el original).

Según el informe, esta cita fue escrita por el afroamericano W. E. B. DuBois, fundador de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP), para la edición de junio de The Birth Control Review, en 1932.

El fragmento de “necesitaban ser sacrificados” no refiere a una cita en particular, pero es una síntesis del pensamiento eugenésico atribuido a Planned Parenthood. No obstante, de acuerdo con su página web, la entidad de planificación familiar se sustentó en la “idea de que las mujeres debían tener la información y cuidado que necesitaban para vivir una vida fuerte y saludable y cumplir sus sueños”.

Conclusión

La publicación viral presenta información engañosa. Por un lado, es cierto que Bill Gates afirmó en una entrevista que su padre, William H. Gates, lideró la organización Planned Parenthood.

Sin embargo, es falso que dicha entidad esté vinculada con la eugenesia, pues surgió de la Liga Americana de Control de la Natalidad, no de la Sociedad Americana de Eugenesia. Además, las citas atribuidas a su concepto fundacional han sido desmentidas. Por lo tanto, calificamos esta publicación como parcialmente falsa.

*Si desea saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puede pedir a La República que compruebe la información. Envíe su solicitud al apartado Contacto o escríbanos a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).

