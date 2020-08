Una publicación de Facebook difunde una recomendación, atribuida a un médico veterinario, que sugiere a las autoridades de Bolivia alcanzar la inmunidad colectiva recetando el consumo masivo de ivermectina.

“Una dosificación masiva con ivermectina vía oral a toda la población a partir del primer día de suspensión de la cuarentena”, propone. “Nuestro fundamento se basa en que, si la ivermectina tiene la capacidad de eliminar el virus en 48 horas, o al menos reducir su capacidad de multiplicación en el organismo; (...), permitiría que desarrollemos nuestra inmunidad poblacional con un mínimo de enfermos clínicamente graves”, sostiene luego de citar un estudio llevado a cabo en Australia.

La publicación se ha compartido desde abril del 2020. Fuente: Facebook

La ivermectina ha sido desestimada como medicamento preventivo por diferentes organismos nacionales e internacionales.

El Colegio Médico del Perú, a través del Consejo Regional de La Libertad, alertó sobre los riesgos de consumir la ivermectina y señaló que no ha sido probada como método de prevención. “La administración masiva de cualquier fármaco como medida preventiva para evitar contraer la infección por COVID-19 no ha demostrado en ningún país algún beneficio”.

El vicedecano del Colegio Médico, Ciro Maguiña, manifestó a Verificador que no se recomienda su uso previo a la infección. “La ivermectina se utiliza en la primera etapa, en las primeras semanas”, declaró. “No antes, porque no previene, y no después, cuando ya no es efectiva”.

En esa misma línea, la Administración de Medicamentos y Alimentos informó que el uso de este medicamento no está aprobado en la prevención ni en el tratamiento. “Si bien existen usos aprobados para la ivermectina en personas y animales, no está aprobada para la prevención o el tratamiento de COVID-19”.

Asimismo, aunque su consumo ha sido aprobado para el tratamiento de la COVID-19 en el Perú, la comunidad médica se encuentra dividida sobre su eficacia. Un sector de profesionales de la salud considera que no hay suficientes pruebas científicas que lo avalen.

Por ello, las recomendaciones de los principales centros de salud del país se dan bajo la advertencia de que no hay estudios suficientes que prueben su eficacia. “No se dispone de evidencia científica a la fecha que sustente una recomendación a favor del uso de la ivermectina como tratamiento de pacientes COVID-19”, advierte el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación de Essalud (IETSI). “Futuros ensayos clínicos deben ser realizados para evaluar la eficacia y seguridad de este medicamento en este contexto clínico”, concluye.

El mismo protocolo del Ministerio de Salud, pone a conocimiento de los especialistas las dosis recomendadas; sin embargo, su uso lo deja a discreción del médico, quien decide recetar este medicamento o no.

“Los médicos podrán iniciar el tratamiento en base a una evaluación individual del caso, previo consentimiento informado y deberán realizar un monitoreo estricto de los eventos adversos de los fármacos estrictos”, expresa en el protocolo de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el Perú.

De acuerdo a Andrew McLachlan, decano de Farmacia de la Universidad de Sydney, hasta el momento no hay ensayos clínicos definitivos que demuestren su efectividad contra la COVID-19. " Todo lo que tenemos son estudios observacionales y opiniones de los médicos”, indica en un artículo de The Conversation.

Quienes están a favor del uso de este compuesto resaltan su capacidad de inhibir el virus y reducir la carga viral. Sin embargo, McLachlan destaca que para que la ivermectina tenga ese efecto debe ser aplicada en concentraciones muy altas que se encuentran por encima de las dosis recomendadas. “Esto significa que es poco probable que los poderes para matar virus de la ivermectina se aprovechen dentro del cuerpo humano”, expresa en The Conversation.

Además, señala que un artículo publicado en ScienceDirect sugiere que “ninguno de los regímenes de dosificación de ivermectina que se utilizan actualmente proporciona concentraciones suficientemente altas de ivermectina dentro del cuerpo para activar sus efectos de eliminación de virus”.

Debido a las diversidad de posiciones frente a este fármaco, la Organización Mundial de la Salud ha elaborado una base de datos donde registra los ensayos clínicos de los tratamientos para el nuevo coronavirus que se están llevando a cabo. Son 16 los que evalúan la eficacia de la ivermectina.

Finalmente, es importante recordar que este medicamento no se puede usar como tratamiento masivo, puesto que traería complicaciones para la salud.

“Reutilizar la ivermectina como una ‘cura’ para COVID-19 requeriría dosis masivas, lo que aumentaría sustancialmente el riesgo de efectos secundarios como náuseas, sarpullido, mareos, inmunosupresión, dolor abdominal, fiebre, frecuencia cardíaca elevada y presión arterial inestable”, indica el decano de Farmacia de la Universidad de Sydney, Andrew McLachlan.

Asimismo, Marcelo Beltrão, investigador de la Universidad Federal de Paraná en Brasil, asegura en una nota publicada en ScienceDirect que consumir este medicamento sin una prescripción médica acarrearía problemas de salud en personas que toman otras medicaciones.

“Aunque IVM (ivermectina) es bien conocido por su buen margen de seguridad, esto puede no ser suficiente si las personas comienzan a tomarlo con regularidad”, afirma. “El riesgo también podría verse potenciado por interacciones medicamentosas desconocidas, que pueden afectar la fisiología del sistema nervioso central (barrera hematoencefálica)”, añade.

Por último, es importante recordar que una recomendación similar surgió en el Perú, en esta nota explicamos que es falso que la ivermectina “previene” el virus de la COVID-19.

Conclusión

No se ha probado la eficacia de la ivermectina como prevención de contagio del coronavirus, por lo que no asegura una futura “inmunidad”. Además, las dosis recomendadas no respaldan una acción inhibidora del virus, puesto que, de acuerdo a investigaciones, en cantidades pequeñas no cumple dicha función y en dosis muy grandes sería perjudicial para la salud. Por lo tanto, es falso que el uso masivo de la ivermectina desarrolla la inmunidad colectiva.

