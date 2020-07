Desde que el 29 de junio fuera publicado el estudio “Prevalent Eurasian avian-like H1N1 swine influenza virus with 2009 pandemic viral genes facilitating human infection”, el cual da cuenta del potencial pandémico del virus G4 EA H1N1, una nueva cepa de influenza, gran cantidad de información inexacta empezó a circular en las redes sociales.

De acuerdo con la investigación realizada por un grupo de científicos en China, y publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, este virus propio de los cerdos podría llegar a infectar a los humanos, por lo que se recomienda su “vigilancia sistemática”.

Hasta el 18 de julio, la publicación ha sido compartida casi 500 veces.

Ahora, una publicación, que hasta el 18 de julio ha sido compartida casi 500 veces, pide el cierre de las fronteras del Perú para evitar que este virus “llegue” al territorio nacional. “A cerrar el aeropuerto urgente y que no entre más nadie al país” porque “si no nos mata la COVID-19, nos mata el nuevo virus G4 EA H1N1”, señala el viral.

Sin embargo, esta se trata de una afirmación exagerada, dado que la nueva información compartida por la comunidad científica y autoridades internacionales de salud acerca de este tema es más tranquilizadora que alarmante.

El G4 EA H1N1 no es un virus nuevo y ya ha estado bajo vigilancia

El estudio en cuestión vigiló el agente causante de la influenza de los cerdos entre 2011 y 2018 en China e identificó “un virus del genotipo 4 (G4) recientemente emergido, similar al virus H1N1 de Eurasia que presentó la pandemia de 2009″, que tenía la capacidad de replicarse en el tejido humano.

Según la investigación, del total de 338 trabajadores porcinos que conformaban la muestra, “el 10.4 % resultaron positivos para el virus G4 EA H1N1, especialmente personas entre 18 y 35 años”. Los científicos concluyeron que esta cepa habría adquirido “una mayor infectividad humana”, por lo que dejaron constancia de su preocupación ante una posible pandemia.

Frente a esto, la Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de su director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias, el Dr. Michael Ryan, recalcó que el G4 EA H1N1 no es un virus nuevo y que se encuentra bajo vigilancia.

Así, Ryan se refirió a la investigación de los científicos chinos como “la publicación de todos esos datos de vigilancia durante ese tiempo y, obviamente, informa tanto sobre la evolución de este virus dentro de la población porcina como en términos de exposición ocupacional a los trabajadores”.

“Necesitamos estar constantemente alertas. Necesitamos continuar llevando a cabo una muy buena vigilancia de este genotipo G4 y esperamos que continúe en los próximos meses y años”, enfatizó el vocero de la OMS.

No se ha demostrado que el virus G4 EA H1N1 se transmita de persona a persona ni que sea letal

Por su parte, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) publicó el documento “Eurasian avian-like A(H1N1) swine influenza viruses”. Allí, la entidad internacional especificó que la transmisión zoonótica del virus, es decir, de animal a humano, suele ser un acontecimiento inusual.

“En Europa, la transmisión zoonótica de virus de influenza porcina a casos humanos es un evento raro y solo detectado esporádicamente, mientras que en los Estados Unidos, los casos humanos debido al SIV A(H1N1)v, A(H1N2)v o A(H3N2)v son observados frecuentemente por eventos masivos de feria de cerdos”, indica la publicación.

Por ello, el ECDC sugiere que el mismo comportamiento de las personas “contribuye al riesgo de exposición o infección”, por lo que modificar un determinado patrón de conductas “puede ser un control efectivo contra enfermedades emergentes”.

En la misma línea, un comunicado de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos remarcó que no han habido “informes de la propagación de virus G4 de persona a persona, una característica que se requiere para que ocurra una pandemia”. “Además, los virus G4 no se han detectado en cerdos o personas en los Estados Unidos”, apuntó la institución.

No obstante, la institución señaló que, “al tratarse de un virus con potencial pandémico”, ya se encuentra tomando acciones para “monitorear y prepararse contra esta amenaza para la salud pública emergente”.

En comunicación con el medio Global Times, Yang Zhanqiu, virólogo natural de la ciudad de Wuhan, aseguró que la advertencia del estudio sobre la transmisión del virus de persona a persona es prudente, “pero el público no necesita preocuparse demasiado” sobre esto.

Coincide con él Ian M. Mackay, virólogo y profesor en la Universidad de Queensland, quien rescató en un artículo para The Conversation, a pesar de que “es probable que la gente que sufrió esas infecciones en el pasado ni se acuerde de que las tuvo”.

Según el profesional de la salud, pese a que el estudio no da muchos detalles sobre los casos positivos para el G4 EA H1N1, “ninguna de las personas de las que procedían las muestras murió a causa de este virus”.

“No hay indicios de que este nuevo virus haya tenido un gran impacto o una gran expansión en las regiones de China donde ha sido detectado. China posee unos sistemas de vigilancia de virus excelentes y en este momento no debemos tener miedo”, concluyó el experto.

Conclusión:

El G4 EA H1N1 es un virus que ha estado siendo vigilado desde el 2011; lo que ha revelado el estudio realizado por científicos chinos recientemente publicado es su potencial pandémico. No obstante, tanto especialistas como autoridades de salud pública internacionales han descartado de momento su capacidad de transmitirse de persona a persona y, sobre todo, su letalidad. Además, han afirmado que el virus seguirá siendo monitoreado para que, de desatarse una posible pandemia, se cuente con los recursos necesarios para combatirla.

