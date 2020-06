Como sucedió con el bono solicitado por la congresista Rocío Silva Santisteban, esta vez utilizaron un proyecto de ley en el que se promueve la devolución de los aportes a la ONP para generar falsas esperanzas en la población.

La publicación que alcanzó más de 5.000 compartidos en Facebook anuncia que el retiro se daría en los próximos días.

“Retiro de la ONP – Ya podrías retirarlo al 100 % en los próximos días – Conoce si calificas al retiro”, menciona el titular.

La publicación compartida asegura que en los próximos días podrían retirar los aportes a la ONP.

Las publicaciones alcanzan los más de 5.000 compartidos.

El artículo está basado en un proyecto de ley propuesto por la congresista de Somos Perú Norma Alencastre Miranda el 2 de junio del presente año.

La congresista de Somos Perú Norma Alencastre anuncio su propuesta en redes.

El proyecto de ley 05409-2020 propone el retiro del 100 % de fondos de la ONP para afiliados con menos de 10 años de aporte.

"La devolución de aportes deben ser entregados por el Sistema Nacional de Pensiones mediante bono de reconocimiento de aporte, en un solo desembolso”, señala el documento.

La congresista señaló que este proyecto beneficiaría a aproximadamente un millón de personas. “En este grupo están todas las personas que obtuvieron trabajos temporales, tuvieron un trabajo y están desempleados y todos que de alguna forma han estado en régimen”, indicó.

Sin embargo, esta propuesta no ha sido aprobada en comisiones del Congreso, por lo que su aplicación no parece cercana como lo menciona la publicación.

PL05409_20200602 by Xilena Pinedo on Scribd

Además, esta no es la única propuesta de ley en la que se plantea una devolución de los aportes realizados a la ONP.

Según la ficha técnica, elaborada por la ONP, de las 11 propuestas que involucran a este organismo, hay 9 que apuntan a alcanzar ese objetivo. Las bancadas de Podemos Perú, Acción Popular, Frepap y Fuerza Popular son las que han realizado más propuestas sobre el tema.

No obstante, ninguno de los proyectos de ley presentados han sido aprobados hasta el momento.

El Ejecutivo afirma que esta es una propuesta inviable

Debido a que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene bajo su cargo a la ONP, la ministra María Antonieta Alva se pronunció sobre la viabilidad de estas propuestas.

Ella manifestó que no hay dinero suficiente para realizar dichas devoluciones. “Me parece muy peligroso no solamente tratar de repartir plata que no existe, sino también estar recurrentemente violando la Constitución en una situación tan complicada”, indicó a Panamericana.

Además, señaló que de aprobarse alguno de los proyectos presentados, perjudicarían a los actuales jubilados.

“Cualquier medida que involucre el retiro de recursos del fondo de pensiones perjudica a los actuales pensionistas, ya que se desfinanciaría el pago de sus pensiones”, mencionó en su presentación en el Congreso de la República.

Esta posición fue respaldada por el director de la Oficina de Normalización Previsional, Víctorhugo Montoya, quien explicó que los aportes que se realizan actualmente sirven para financiar a los jubilados.

Además, como informó La República, Montoya mencionó que no hay fondos suficientes para realizar esos retiros.

“Actualmente se recauda 300 millones (de soles) por aportantes y se pagan pensiones por 400 millones. Como no hay recaudación por parte de los trabajadores actuales, se tiene que voltear al tesoro público”, expresó.

Conclusión

Es engañoso que el retiro de la ONP estará disponible en los próximos días. La información está basada en un proyecto de ley propuesto por Somos Perú que no ha sido aprobado. Además, la ministra de Economía y el director de la ONP afirman que no hay fondos para realizar dicha devolución. Sin embargo, se pueden presentar nuevas propuestas legislativas con este mismo objetivo.

