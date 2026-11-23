Es falso que el cardenal Carlos Castillo haya presentado una nueva renuncia Publicaciones en redes sociales difundieron como reciente material de Willax Televisión de febrero de 2025, cuando el cardenal Castillo presentó su renuncia protocolaria al cumplir 75 años.

Publicaciones difundidas recientemente en redes sociales presentan contenido del canal Willax Televisión en el que se anuncia que el cardenal Carlos Castillo presentó su renuncia como arzobispo de Lima.

Material difundido en redes sociales.

Algunas descripciones atribuidas al viral.

Sin embargo, la noticia no es reciente. Ha sido sacada de contexto.

La noticia original fue publicada en febrero de 2025

Aunque el anuncio de la presentación de la renuncia del cardenal Castillo es auténtico, corresponde a un hecho ocurrido hace más de un año y no constituye evidencia de una nueva renuncia durante la visita del papa León XIV al Perú.

PerúCheck identificó, mediante una búsqueda inversa, que la misma imagen y el mismo titular fueron publicados por Willax Televisión el 28 de febrero de 2025 . En aquella publicación, el medio informó que Castillo había presentado su renuncia al entonces papa Francisco al cumplir 75 años. También precisó que su salida del cargo dependía de que el pontífice aceptara la solicitud.

La noticia original fue publicada en febrero de 2025.

La Agencia Andina informó sobre el mismo procedimiento en esa fecha y aclaró que se trataba de una renuncia protocolaria. Por tanto, el material difundido en noviembre de 2026 no demuestra que el cardenal haya presentado una nueva renuncia ni que esta sea consecuencia de sus declaraciones durante la visita papal.

¿Por qué Carlos Castillo presentó su renuncia?

La presentación de una renuncia al cumplir 75 años está contemplada en el canon 401, apartado 1, del Código de Derecho Canónico .

Esta disposición establece que los obispos diocesanos que alcanzan dicha edad deben presentar su renuncia al sumo pontífice, quien evalúa las circunstancias antes de tomar una decisión. Asimismo, la carta apostólica Aprender a despedirse , publicada por el Vaticano en 2018 , precisa que la renuncia no produce automáticamente el cese del cargo. Para que sea efectiva, debe ser aceptada por el papa.

En consecuencia, presentar una renuncia protocolaria no significa que el obispo abandone inmediatamente sus funciones. De hecho, el Arzobispado de Lima identificó oficialmente a Carlos Castillo como arzobispo de Lima en una publicación del 4 de noviembre de 2026, más de un año después de la noticia reutilizada. Además, la Santa Sede lo presentó con ese mismo cargo durante las actividades del papa León XIV en Lima el 12 de noviembre.

Conclusión

Publicaciones difundidas en redes sociales señalan que el cardenal Carlos Castillo presentó su renuncia. Sin embargo, la imagen que las acompaña corresponde a una noticia publicada originalmente por Willax Televisión el 28 de febrero de 2025, cuando él presentó su renuncia protocolaria al cumplir 75 años, conforme al Código de Derecho Canónico. Por ende, PerúCheck califica la publicación viralizada como falsa.

Nota elaborada por Valeria Coca, de PerúCheck.