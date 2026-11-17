Es falso el video que muestra a Ronaldo Nazário anotando un gol tras una gran jugada: fue generado con inteligencia artificial El material forma parte de una serie de videos generados con IA que recrean jugadas con futbolistas famosos.

LO FALSO:

Un video viral muestra al exfutbolista brasileño Ronaldo Nazário realizando una gran jugada individual y anotando un gol.

LO VERDADERO:

El video fue generado mediante inteligencia artificial y difundido por diversas páginas latinoamericanas.

Una búsqueda inversa permitió encontrar la publicación original de un creador de contenido que también recreó la misma jugada, el escenario y los movimientos con otros futbolistas, como Neymar y Adriano.

En redes sociales, diversas páginas difundieron un video en el que se observa al exfutbolista brasileño Ronaldo Nazário jugando un partido de fútbol y anotando un gol luego de realizar una gran jugada individual. Las imágenes generaron reacciones entre los usuarios, quienes compartieron el material como si se tratara de una grabación real del exdelantero. Sin embargo, el video es falso y fue generado mediante inteligencia artificial.

Una de las publicaciones con mayor interacción se encuentra en Instagram, donde acumula más de 257.600 ‘Me gusta’ y 2.800 comentarios.

Viral en redes. Foto: Facebok

Hallazgos de la verificación

Para comprobar su autenticidad, se realizó una búsqueda inversa de las imágenes, que permitió encontrar la publicación original del video en la cuenta de Baracho.ia, un creador de contenido especializado en producir videos mediante inteligencia artificial. De esta manera, se comprobó que el material no corresponde a una grabación real de Ronaldo Nazário, sino a una secuencia creada artificialmente y difundida originalmente por dicha cuenta.

Post original. Foto: Instagram

Perfil del creador. Foto: Instagram

Además, se identificó que el mismo creador replicó la secuencia utilizando a otras figuras del fútbol, como Neymar y Adriano. En estas versiones se mantiene prácticamente todo igual: el escenario, la ubicación, el desarrollo de la jugada y hasta los movimientos de los futbolistas. La única diferencia es el personaje que aparece en el video. Esta repetición de una misma secuencia con distintos jugadores evidencia que se trata de una composición generada mediante inteligencia artificial a partir de un prompt, y no de un registro audiovisual auténtico.

Adriano en el mismo video. Foto: Instagram

Neymar en el mismo video. Foto: Instagram

Conclusión

En conclusión, el video que muestra a Ronaldo Nazário realizando una gran jugada y anotando un gol no es real, sino que fue generado mediante inteligencia artificial. La búsqueda inversa permitió encontrar la publicación original en la cuenta Baracho.ia, dedicada a crear este tipo de contenidos. Además, el mismo creador difundió versiones de la misma secuencia protagonizadas por otros futbolistas, como Neymar y Adriano, lo que confirma el origen artificial de las imágenes.