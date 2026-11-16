Es falso que el JNE haya declarado alcalde a un primer regidor de Áncash, como afirmó la diputada Roxana Rocha El organismo electoral rechazó una tacha contra la candidatura del actual alcalde distrital de Áncash, que buscaba participar como primer regidor por Somos Perú. Sin embargo, la resolución no dispuso su proclamación como alcalde.

Luego de conocerse la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de que no se entregará la credencial de alcalde a los primeros regidores que hayan ejercido el mismo cargo en el periodo inmediato anterior, la diputada de Renovación Popular señaló, refiriéndose a la situación del exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, que esta decisión es una contradicción por parte del JNE, refiriéndose a un caso en Áncash:

“En agosto del 2026, en un caso similar, en un distrito llamado Potón [Pontó], de la provincia de Huari, de la región Áncash, en una sentencia donde un primer regidor también fue declarado como alcalde y no dijo nada.”

Sin embargo, esta afirmación es falsa.

La resolución emitida por el JNE en agosto de 2026 no declaró alcalde al primer regidor de Pontó, sino que confirmó el rechazo de una tacha presentada contra su candidatura.

Pontó y no “Potón”

La diputada se refiere a la polémica que hubo en el distrito de Pontó , provincia de Huari - Áncash, cuando el actual alcalde de Pontó (2023-2026), Percy Villanera , decidió postular como primer regidor al mismo distrito en las últimas elecciones regionales y municipales, motivo por el cual una ciudadana presentó una solicitud de tacha en contra del candidato alegando: “La candidatura cuestionada configuraría un fraude a la ley respecto de la prohibición de reelección inmediata de alcaldes prevista en el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley N° 30305”.

Posteriormente, el 18 de agosto, y luego de constantes apelaciones, el JNE se pronunció al respecto y en su Resolución N° 3153-2026-JNE , se ratificó en su posición de declarar infundada la petición de tacha, precisando:

Fuente: N° 3153-2026-JNE

En ningún extremo de la resolución se proclamó a Percy Villanera Figueroa como alcalde para el periodo 2027-2030. El JNE precisó que el todavía alcalde de Pontó postulaba como primer regidor, un cargo distinto al que ejercía durante el periodo municipal 2023-2026.

Resultados

Al cierre de esta nota, el ganador del sillón municipal fue Darwin Benites, de Acción Popular, que quedó primero según los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ganándole al alcalde de Pontó, Percy Villanera; por lo tanto, no se podría haber declarado alcalde a Villanera como indicó la diputada.

Fuente: Resultados ONPE, 2026

Conclusión

La Resolución N.º 3153-2026-JNE, emitida el 18 de agosto de 2026, únicamente confirmó el rechazo de una tacha contra la candidatura de Percy Villanera Figueroa como primer regidor por Somos Perú en el distrito de Pontó, Áncash. El organismo electoral no lo proclamó alcalde para el periodo 2027-2030, sino que permitió la continuidad de su candidatura a un cargo distinto del que ejercía. Por lo tanto, PerúCheck califica como FALSA la afirmación de la diputada de Renovación Popular, Roxana Rocha, de que el JNE se esté contradiciendo al no entregar las credenciales a Rafael López Aliaga.

Nota elaborada por Breiner Oquendo, de PerúCheck.