Es falso que habrá un apagón mundial el 17 de noviembre: una prueba de emergencia y una escena de Los Simpson originaron el bulo El supuesto apagón mundial de 72 horas surge de la mezcla de información oficial y una escena de Los Simpson.

LO FALSO:

El próximo 17 de noviembre ocurrirá un apagón mundial que dejará sin servicios de agua, electricidad e internet durante 72 horas.

LO VERDADERO:

Estados Unidos realizará una prueba rutinaria de su Sistema de Alerta de Emergencia (EAS) el 17 de noviembre, sin interrupción de luz, agua o internet.

La Comisión Europea recomendó contar con suministros básicos para afrontar posibles emergencias durante 72 horas.

El fragmento de Los Simpson utilizado en las publicaciones no anuncia un apagón mundial ni está relacionado con estos acontecimientos.

En redes sociales se han viralizado diversas publicaciones que afirman que el próximo 17 de noviembre ocurrirá un gran apagón mundial, durante el cual se interrumpirían los servicios de agua, electricidad e internet por un periodo de 72 horas. Según estas versiones, la supuesta interrupción afectaría a distintos países y formaría parte de un evento previamente anunciado. Sin embargo, estas afirmaciones son falsas. Se trata de un bulo que surgió a partir de la mezcla y malinterpretación de distintas informaciones que no guardan relación entre sí.

Viral en redes. Foto: Facebook

Una de las publicaciones con mayor alcance se encuentra en Facebook, donde acumula más de 4.900.000 visualizaciones, 86.000 ‘Me gusta’, 3.700 comentarios y ha sido compartida en más de 17.000 ocasiones.

Alcance de la publicación. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

La desinformación surge a partir de un comunicado oficial de las autoridades estadounidenses, que anuncia que el próximo 17 de noviembre está programada una prueba nacional rutinaria del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS) en Estados Unidos, organizada por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Esta actividad tiene como finalidad comprobar el correcto funcionamiento del sistema de alertas y consiste únicamente en enviar un mensaje de prueba a televisores, radios y teléfonos de ese país. Por tanto, no contempla la interrupción de los servicios básicos, como la electricidad, el agua o internet, ni implica ninguna afectación para otros países.

Comunicado oficial del FCC. Foto: FCC

Comunicado oficial del FEMA. Foto: X

Esto coincidió con que, a principios de noviembre, la Comisión Europea (junto con organismos de protección civil de otros países) publicó recomendaciones preventivas para que los ciudadanos cuenten con un kit básico de emergencia que les permita ser autosuficientes durante 72 horas ante desastres naturales o crisis locales. En redes sociales, esta medida fue vinculada erróneamente con un supuesto corte eléctrico inminente.

Nota informativa de la Unión Europea. Foto: Unión Europea

Además, las publicaciones virales recurren a la popularidad de las supuestas predicciones de Los Simpson para reforzar la idea de que el apagón ocurrirá. Para ello, comparten un fragmento del episodio 'It's a Blunderful Life', correspondiente a la temporada 35, en el que Lisa relata un apagón ocurrido un 17 de noviembre. Esta escena es utilizada como una supuesta coincidencia con la fecha anunciada en redes sociales, dando a entender que la serie habría anticipado el acontecimiento. Sin embargo, el fragmento no constituye evidencia de que vaya a producirse un apagón mundial en esa fecha.

El 17 de noviembre mostrado en el capítulo de Los Simpson. Foto: Los Simpson

La combinación de estas informaciones, que no tienen relación entre sí, dio origen al bulo sobre un supuesto apagón mundial. Las publicaciones virales presentan estos tres elementos como si estuvieran vinculados y fueran parte de un mismo acontecimiento, cuando en realidad corresponden a situaciones distintas que no anuncian ninguna interrupción de luz, agua o internet.

Conclusión

En conclusión, es falso que el próximo 17 de noviembre ocurrirá un apagón mundial de 72 horas que interrumpirá los servicios de agua, electricidad e internet. Las publicaciones virales mezclan una prueba rutinaria del sistema de alertas de Estados Unidos, recomendaciones preventivas de la Comisión Europea y una escena de Los Simpson, informaciones que no anuncian ni guardan relación con un supuesto corte mundial de los servicios básicos.