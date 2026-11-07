Es falso el video que muestra un espectáculo de drones en homenaje a Cristiano Ronaldo: fue generado con inteligencia artificial El mismo material ya había circulado en julio, durante el Mundial de 2026.

LO FALSO:

El video muestra un espectáculo de drones realizado en Portugal como homenaje a Cristiano Ronaldo tras su retiro de la selección.

LO VERDADERO:

El video fue generado mediante inteligencia artificial, según los análisis de herramientas especializadas.

El material original fue creado por el usuario Seihanaifilms, quien compartió el prompt y la herramienta utilizada para generarlo.

El mismo video ya había circulado en julio, en el contexto de los octavos de final del Mundial de 2026.

En el contexto del reciente retiro de Cristiano Ronaldo de la selección portuguesa, comenzó a circular en redes sociales un video que muestra un supuesto espectáculo de drones organizado en homenaje al delantero portugués. Las imágenes muestran cómo varios drones forman figuras y mensajes en el cielo en honor al futbolista, lo que ha llevado a usuarios a compartir el material como si se tratara de un reconocimiento real. Sin embargo, el video es falso y fue generado mediante inteligencia artificial.

Captura del video viral. Foto: Facebook

Al cierre de esta verificación, una de las publicaciones con mayor alcance se encuentra en Facebook, donde acumula 5.600.000 visualizaciones, 232.000 ‘Me gusta’ y más de 12.000 compartidos.

Viralidad del post. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

Para verificar su autenticidad, el material fue sometido a herramientas especializadas en la detección de contenido generado por inteligencia artificial, cuyos resultados determinaron que había sido creado artificialmente. Primero se verificó con SynthID, cuyo resultado determinó que el video fue generado mediante una herramienta de inteligencia artificial de Google.

Análisis de la imagen viralizada con SynthID. Foto: SynthID

Asimismo, el video fue analizado con Hive Moderation, que arrojó un 99% de probabilidad de que el material haya sido creado mediante inteligencia artificial.

Análisis de la imagen viralizada con Hive Moderation. Foto: Hive Moderation

Además, no es la primera vez que este video circula en redes sociales. En julio, el mismo material fue difundido en el contexto de los octavos de final del Mundial de 2026. En aquella oportunidad, la cadena deportiva TNT Sports Brasil también compartió el video y aclaró que había sido generado mediante inteligencia artificial.

Publicación de TNT Sports Brasil. Foto: Facebook

Por otro lado, una búsqueda inversa permitió identificar el video original, que fue creado y publicado por el usuario Seihanaifilms, quien se presenta en sus redes sociales como creador de videos mediante inteligencia artificial. Además, el propio usuario compartió el prompt y la herramienta que utilizó para generar el material del supuesto homenaje a Cristiano Ronaldo.

Perfil del creador del video. Foto: Instagram

Publicación original. Foto: Facebook

Conclusión

En conclusión, el video que muestra un supuesto espectáculo de drones en homenaje a Cristiano Ronaldo es falso y fue generado mediante inteligencia artificial. Así lo determinaron los análisis de SynthID y Hive Moderation. Además, el creador original del material, Seihanaifilms, compartió el prompt y la herramienta que utilizó para producirlo.