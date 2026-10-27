Es falso que este video muestre a presos celebrando la victoria electoral de Lula da Silva en Brasil: las imágenes corresponden a 2022 La grabación fue sacada de contexto para vincularla con Lula da Silva.

LO FALSO:

Un video muestra a un grupo de presos celebrando la victoria electoral de Lula da Silva en Brasil.

LO VERDADERO:

El video fue difundido en 2022 por el medio brasileño Globo y muestra a reclusos celebrando un gol de su equipo durante un torneo de fútbol.

En el contexto de la reciente victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de Brasil, circula en redes sociales un video que muestra a un grupo de presos aparentemente festejando su triunfo al interior de un centro penitenciario. Sin embargo, esta afirmación es falsa, ya que las imágenes no corresponden a las recientes elecciones, sino que están relacionadas con un acontecimiento distinto.

Descripción que acompaña al video. Foto: Facebook

Una de las publicaciones con mayor alcance circula en Facebook, donde, al cierre de esta nota, acumula 188.000 visualizaciones, más de 5.400 ‘Me gusta’, 1.200 comentarios y más de 1.900 compartidos.

Viralidad del post. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

Una búsqueda inversa de imágenes permitió rastrear el origen de la grabación hasta 2022. En ese entonces, el medio brasileño Globo publicó el mismo video y precisó que las imágenes mostraban a un grupo de reclusos celebrando un gol de su equipo durante un torneo de fútbol organizado en el centro penitenciario. La escena, por tanto, corresponde a una celebración deportiva y no a una reacción ante un resultado electoral, como afirman las publicaciones que circulan actualmente en redes sociales.

Nota traducida de Globo (21/02/2022). Foto: Globo

Además, el servicio de verificación de Globo, uno de los principales conglomerados de medios de comunicación de Brasil, también calificó como falsa la afirmación que vincula el video con las elecciones. En su revisión, determinó que estas corresponden a una celebración deportiva dentro de un centro penitenciario, sin relación con la victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva.

Nota de verificación de Globo. Foto: Globo

Conclusión

En conclusión, es falso que el video muestre a un grupo de presos celebrando la victoria electoral de Lula da Silva en Brasil. Una búsqueda inversa permitió comprobar que las imágenes fueron difundidas originalmente en 2022 por el medio brasileño Globo y muestran a reclusos festejando un gol durante un torneo de fútbol. Además, el servicio de verificación de dicho medio también desmintió la afirmación viral y confirmó que la grabación no guarda relación con las recientes elecciones brasileñas.