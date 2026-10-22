Es falso que Curwen haya declarado públicamente sobre presuntas denuncias contra candidato aprista de Monsefú

Esta verificación fue elaborada por Miguel Pérez en el marco del voluntariado Verificador Lab, un proyecto desarrollado en colaboración con LatamChequea.

En el contexto de las Elecciones Regionales y Municipales de 2026, comenzó a circular en redes sociales un video que atribuye al streamer Víctor Caballero, conocido como Curwen, supuestas declaraciones contra Wilfredo Chero, candidato a regidor distrital de Monsefú, Chiclayo, Lambayeque, por el Partido Aprista Peruano (APRA).

La publicación fue difundida por páginas de noticias y muestra la presunta voz de Curwen indicando que “en Chiclayo hay un violador, que es abogado, que se llama Wilfredo Chero, que se escapó de varias denuncias y encima de menores de edad. Fue librado por su hermano, el ex congresista Félix Chero”.

Uno de los posts con más alcance se encuentra en Facebook y supera las 190.000 visualizaciones, 2.900 reacciones, 99 comentarios y 897 compartidos.

Uno de los posts con más alcance en redes sociales. Foto: Facebook | Composición: LR

La comparación con el video original

Para comprobar la autenticidad del fragmento, se realizó una búsqueda en el canal de YouTube de Curwen. Uno de los elementos que permitió identificarlo fue la imagen del hemiciclo del Congreso que aparece detrás del comunicador, así como la frase: “Hoy es el día 71 del gobierno de nuestra presidenta Keiko Fujimori”.

Al comparar ambos materiales, se observa que Caballero realiza los mismos gestos con las manos. Sin embargo, mientras que en el viral se le atribuyen declaraciones sobre Wilfredo Chero, en la grabación original habla sobre las etapas de un debate en la Cámara de Diputados.

Asimismo, en el video original, los movimientos de sus labios coinciden con el audio de su intervención, a diferencia de lo que ocurre en el fragmento difundido en redes sociales. Esto constituye un indicio de que el material fue alterado.

Curwen se pronuncia sobre la difusión del video

Tras la circulación del material, el influencer se pronunció a través de sus redes sociales y señaló que el video había sido alterado mediante inteligencia artificial. Asimismo, negó haber realizado las declaraciones que se le atribuyen.

Postura de Curwen ante el tema. Foto: Redes sociales

Conclusión

Es falso que Víctor Caballero, conocido como Curwen, se haya referido a Wilfredo Chero en su canal de YouTube. La comparación con el registro original evidencia que la intervención corresponde a una explicación sobre las etapas de un debate parlamentario y no contiene acusaciones contra el político aprista. Este hallazgo coincide con el pronunciamiento del influencer, quien, a través de sus redes sociales, negó haber realizado dichas declaraciones.