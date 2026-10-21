LO FALSO:

Una imagen del gato gigante de Nasca se ha difundido en las redes sociales.

LO VERDADERO:

Herramientas especializadas determinaron que la imagen fue generada con inteligencia artificial.

En 2020, se descubrió un geoglifo con forma de felino en las Líneas de Nasca, de aproximadamente 37 metros de largo. Sin embargo, la imagen viral no corresponde a una fotografía real de esta figura arqueológica.

En redes sociales circula una imagen que muestra un enorme geoglifo con forma de gato en el desierto de Nasca, presentada como si fuera una fotografía real del descubrimiento de una nueva figura arqueológica. La publicación ha generado interés por el supuesto hallazgo; sin embargo, la imagen difundida no corresponde a un registro auténtico del patrimonio arqueológico de la zona, sino que fue generada mediante inteligencia artificial.

Imagen viral. Foto: Facebook

La publicación con mayor interacción, al cierre de esta verificación, se encuentra en Facebook, donde supera los 1.200 ‘Me gusta’, acumula 77 comentarios y ha sido compartida más de 200 veces.

Viralidad de la publicación. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

Durante la verificación, se analizó la imagen con tres herramientas especializadas en la detección de contenido generado por inteligencia artificial: SynthID, de Google; Hive Moderation; y Sightengine. Los resultados obtenidos respaldan que la imagen fue creada con IA. En particular, SynthID identificó indicios de que el contenido fue generado mediante herramientas de inteligencia artificial de Google.

Análisis de la imagen viralizada con SynthID. Foto: SynthID

Por su parte, Hive Moderation determinó que la imagen tiene un 99% de probabilidades de haber sido generada con inteligencia artificial.

Análisis de la imagen viralizada con Hive Moderation. Foto: Hive Moderation

Asimismo, Sightengine arrojó un resultado similar, con un 99% de probabilidades de que la imagen haya sido creada mediante IA.

Análisis de la imagen viralizada con Sightengine. Foto: Sightengine

Es importante precisar que sí existe un geoglifo con forma de gato en las Líneas de Nasca. La figura fue identificada durante trabajos arqueológicos realizados en 2020 por investigadores de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica y se encuentra en una ladera de la zona de Nasca. Sin embargo, este hallazgo real no valida la imagen viral, que no corresponde a una fotografía auténtica del geoglifo descubierto.

Nota de La República. Foto: La República

Conclusión

En redes sociales circula una imagen que muestra un gato gigante en las Líneas de Nasca. Sin embargo, la imagen es falsa, ya que fue generada con inteligencia artificial, según los resultados de las herramientas SynthID, Hive Moderation y Sightengine. Si bien en 2020 se descubrió un geoglifo con forma de felino de aproximadamente 37 metros de largo en la Pampa de Nasca, la imagen viral no corresponde a una fotografía real de esta figura arqueológica.