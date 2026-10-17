Segunda vuelta en Cajamarca: APP y Somos Perú presentaron cifras equivocadas sobre anemia infantil en planes de gobierno

El conteo de las elecciones regionales de Cajamarca apunta a una segunda vuelta entre Edison Carrasco Olivera, de Somos Perú, y Moisés González Cruz, de Alianza para el Progreso (APP). Según reporta la ONPE, actualizado al 15 de octubre a la 1:45 a. m., ambas agrupaciones encabezan la votación con 29,684% y 23,160%, respectivamente, al 99,386% de actas contabilizadas.

Los planes de gobierno de ambas agrupaciones para el periodo 2027-2030 coinciden en un diagnóstico errado: la anemia infantil habría pasado de 32,5% en 2024 a 40,6% en 2025. Somos Perú lo sostiene en las páginas 15 y 56 de su documento . APP presenta esos mismos años en las páginas 29 y 59, y en la 62 de su plan .

Estos porcentajes en realidad corresponden a 2023 y 2024, según una revisión de PerúCheck de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y la metodología del Índice de Competitividad Regional (INCORE). APP, asimismo, cometió un error similar con las cifras de desnutrición crónica infantil.

Hallazgos de PerúCheck (1)

Hallazgos de PerúCheck (2)

Las cifras de anemia corresponden a 2023 y 2024

El documento de la ENDES 2024 del departamento de Cajamarca señala, en la página 69 , que la anemia afectó al 40,6% de los niños de 6 a 35 meses en 2024. El mismo apartado identifica el 32,5% como resultado del año anterior, 2023. Como se había señalado antes, ambos planes señalan que las cifras de 40,6% y 32,5% son para los periodos 2024 y 2025, respectivamente. Es decir, ambos documentos trasladaron la secuencia 2023-2024 al periodo 2024-2025.

Como contraste adicional, el informe de indicadores de programas presupuestales de la ENDES 2025 registra 39,4% de anemia infantil para Cajamarca en 2025, en el cuadro 06.1A. Estas cifras corresponden a la serie calculada con la nueva directriz de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2024, recogida en la Resolución Ministerial 251-2024-MINSA.

Fuente: INEI, ENDES Cajamarca 2024 y ENDES 2025. Prevalencia en niñas y niños de 6 a 35 meses según directriz OMS 2024 (RM N.º 251-2024-MINSA). Contraste con los planes de Somos Perú (pp. 15 y 56) y APP (p. impresa 29 y otras secciones).

En el caso de APP, el error también alcanza al grupo de edad. La tabla de la página 29 define el indicador como anemia en menores de cinco años, cuando los porcentajes en realidad corresponden específicamente a niños de 6 a 35 meses. Somos Perú sí identifica ese rango en el gráfico de la página 15 y en el diagnóstico de la página 56 .

APP repitió el error con la desnutrición crónica infantil

En las páginas 29 y 59, APP sostiene que la desnutrición crónica infantil pasó de 18,6% en 2024 a 20,4% en 2025. En la página 62 vuelve a mencionar esa secuencia de porcentajes.

El cuadro 04A de la ENDES 2024 sitúa el 18,6% en 2023 y el 20,4% en 2024. El INEI también informó en 2025 que Cajamarca registró 20,4% de desnutrición crónica en 2024 . Para 2025, el cuadro 04A de la ENDES de ese año registra 17,4%.

Fuente: INEI, ENDES Cajamarca 2024 y ENDES 2025. Desnutrición crónica en menores de cinco años según el patrón de referencia de crecimiento de la OMS. Contraste con el plan de APP (páginas impresas 29 y 59; páginas 30 y 60 del PDF).

Este indicador sí corresponde a menores de cinco años y mide una longitud o talla inferior a la esperada para su edad y sexo, según el patrón de la OMS. Es distinto del indicador de anemia analizado.

Somos Perú en cambio en la página 55 de su plan identifica correctamente el 20,4% de desnutrición crónica como dato de 2024.

Posible explicación del error

El probable origen del desfase en la anemia aparece en el INCORE 2025 del Instituto Peruano de Economía (IPE) , presentado el 8 de julio de 2025. Su ficha de Cajamarca coloca el 32,5% en la columna 2024 y el 40,6% en la columna 2025.

Sin embargo, estos identifican ediciones del índice, no el año que midieron esas ediciones. El anexo metodológico del INCORE , en la página 98 del PDF, precisa que los indicadores de anemia y desnutrición de la edición 2025 utilizan estadísticas de 2024.

Este error además coincide con el presentado por APP para desnutrición infantil: la ficha del INCORE 2025 muestra 18,6% y 20,4% bajo los encabezados de las ediciones 2024 y 2025, mientras su metodología identifica 2024 como año de la medición utilizada en la última edición.

Para todos los datos vistos en este acápite, APP cita expresamente el INCORE 2025 y Somos Perú acredita a INEI-ENDES y a los cálculos del IPE. Esas referencias y la coincidencia de los porcentajes sugieren una confusión entre edición del índice y año de medición.

Calificación

Los dos partidos que disputarán la segunda vuelta de la gubernatura regional de Cajamarca, Alianza para el Progreso y Somos Perú, se equivocaron en sus planes de gobierno al presentar las cifras sobre anemia infantil. Le atribuyeron a 2024 y 2025 datos que en realidad corresponden a 2023 y 2024, respectivamente. APP cayó en este mismo desfase al presentar las cifras de desnutrición crónica de la región. Si bien los datos numéricos son correctos, al estar asociados a años equivocados, PerúCheck califica los diagnósticos como falsos.

Nota elaborada por Piero Solis, de PerúCheck.