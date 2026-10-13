Video de sismo en el aeropuerto de Pereira circula falsamente como si fuera del terremoto en Panamá

LO FALSO:

En redes sociales circula un video que muestra los efectos del reciente terremoto ocurrido en Panamá.

LO VERDADERO:

El video corresponde al sismo ocurrido en Colombia el 10 de agosto de 2026, en el aeropuerto de Pereira.

En redes sociales circula un video que muestra el momento en que un fuerte sismo sacude el interior de un establecimiento y provoca movimientos entre los objetos del lugar. Las publicaciones presentan las imágenes como si correspondieran al reciente terremoto ocurrido en Panamá. Sin embargo, esta afirmación es falsa, ya que el registro no pertenece a ese evento sísmico, sino a un movimiento telúrico ocurrido meses atrás en Colombia.

La publicación con mayor interacción se encuentra en Facebook, donde registra más de 25.000 visualizaciones, 199 ‘Me gusta’ y fue compartida en 49 oportunidades.

Post viral. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

Una búsqueda inversa permitió encontrar el mismo video publicado anteriormente, en el que se observa el interior del aeropuerto de Pereira, en Colombia, durante el sismo ocurrido el 10 de agosto de 2026. Al comparar ambas grabaciones, se identificaron coincidencias en las imágenes que permitieron confirmar que se trata del mismo registro, difundido originalmente en el contexto de ese movimiento telúrico. Sin embargo, la versión que circula actualmente en redes sociales ha sido compartida con una descripción distinta, atribuyéndola falsamente al reciente terremoto en Panamá.

Video con la descripción original publicado el 10 de agosto. Foto: Facebook

Asimismo, diversos medios de comunicación informaron sobre el sismo ocurrido en Colombia el 10 de agosto de 2026 y difundieron imágenes de sus efectos, entre ellas el mismo video que actualmente circula fuera de contexto en redes sociales. Estas publicaciones permiten rastrear el origen de la grabación y contrastarla con la versión viralizada recientemente. De este modo, se confirma que las imágenes corresponden al interior del aeropuerto de Pereira durante el movimiento telúrico registrado en Colombia y no al reciente terremoto en Panamá, como afirman las publicaciones que las comparten.

Nota de El País. Foto: El País

Nota de N+. Foto: N+

Conclusión

En redes sociales circula un video que supuestamente muestra los efectos del reciente terremoto en Panamá. Sin embargo, el contenido es falso, ya que las imágenes corresponden al sismo ocurrido en Colombia el 10 de agosto de 2026 y muestran el interior del aeropuerto de Pereira durante el movimiento telúrico. Una búsqueda inversa permitió encontrar la misma grabación difundida anteriormente por medios de comunicación en el contexto de ese evento, lo que confirma que fue reutilizada fuera de contexto.