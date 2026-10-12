Es falso que video de una calle afectada por un sismo muestre el reciente terremoto en Panamá: ocurrió en Venezuela

LO FALSO:

En redes sociales circula un video que muestra una calle de Panamá afectada por el reciente terremoto ocurrido en ese país.

LO VERDADERO:

Una búsqueda inversa permitió identificar que el video corresponde a un sismo ocurrido en Venezuela, no al reciente terremoto en Panamá.

El mismo registro ya había sido difundido anteriormente con otra ubicación falsa, como si mostrara los efectos de un terremoto en México.

En redes sociales circula un video que muestra una calle afectada por un terremoto y que es presentado como si registrara los efectos del reciente sismo ocurrido en Panamá. Las imágenes muestran el momento en que el movimiento telúrico afecta la zona, por lo que han sido compartidas como evidencia de los daños ocasionados por este evento. Sin embargo, esta afirmación es falsa, ya que el registro corresponde a un sismo ocurrido en Venezuela y no al reciente terremoto en Panamá.

Una de las publicaciones con mayor alcance se encuentra en Facebook, donde acumula más de 141.000 visualizaciones, 1.500 ‘Me gusta’ y más de 200 compartidos.

Post viral. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

Una búsqueda inversa permitió encontrar una versión del mismo video con mayor resolución y un encuadre más amplio, lo que facilitó el análisis de las imágenes. En esta grabación se observa que el registro proviene de una cámara de seguridad que muestra la fecha (24/06/2026) y la hora en que ocurrieron los hechos. Estos elementos permitieron contrastar el contenido con el contexto en el que fue difundido y determinar que las imágenes no corresponden al reciente terremoto en Panamá, sino a un sismo ocurrido en Venezuela. De esta manera, se comprobó que el video fue compartido fuera de contexto y presentado erróneamente como evidencia de los efectos del movimiento telúrico en territorio panameño.

Publicación original con fecha 24/06/2026. Foto: Instagram

Descripción del video original. Foto: Instagram

Nota de La República del 25/06/2026. Foto: La República

Además, no es la primera vez que este video se utiliza fuera de contexto para desinformar sobre movimientos sísmicos en la región. En junio, las mismas imágenes fueron difundidas en redes sociales como si mostraran los efectos de un terremoto en México, pese a que no correspondían a ese evento. En aquella oportunidad, Verificador de La República revisó el material y desmintió la afirmación. Su nueva difusión, esta vez relacionada con el reciente sismo en Panamá, evidencia cómo un mismo video puede reutilizarse para generar confusión sobre el origen de las imágenes y los lugares realmente afectados por un desastre natural.

Nota de Verificador de La República. Foto: Verificador de La República

Conclusión

En redes sociales circula un video que supuestamente muestra una calle afectada por el reciente terremoto en Panamá. Sin embargo, el contenido es falso, ya que una búsqueda inversa permitió identificar que las imágenes corresponden a un sismo ocurrido en Venezuela. Además, el mismo registro ya había sido difundido anteriormente como si mostrara los efectos de un terremoto en México, una atribución que Verificador de La República desmintió en su momento.