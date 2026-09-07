Es falso que el Gobierno Regional de Puno reciba un presupuesto de solo S/400 millones

Durante una entrevista en una radio local, Rodrigo Chalco, candidato al GORE de Puno por Pueblo Consciente, fue consultado sobre si tiene conocimiento del monto de presupuesto que se le otorga al Gobierno Regional de Puno. En respuesta, el candidato indicó textualmente lo siguiente: “Varía. Creo que este año está con 4 millones y pico. Perdón, 400 millones y pico. Hay otros años que tiene 6 millones".

Este dato es incorrecto. En realidad, el presupuesto institucional modificado (PIM) otorgado al GORE de Puno en el 2026, al cierre de 27 de agosto, fecha en la que se brindó la declaración objeto de esta verificación, es de S/3.682.897.745; es decir, cerca de 3 mil millones más de lo señalado por el candidato.

Así está registrado en el módulo de Seguimiento de la Ejecución Presupuestal (Consulta Amigable) del Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El PIM es el presupuesto actualizado con el que cuenta una entidad pública como consecuencia de las modificaciones presupuestarias realizadas durante el año fiscal.

PIM TOTAL. El presupuesto actualizado del GORE de Puno es superior a los S/3.682 millones.

Vale indicar que el PIM señalado corresponde a la suma del presupuesto destinado a gastos de actividades —acciones operativas, gastos corrientes de mantenimiento, pago de personal y funcionamiento diario de la entidad— y gastos de proyectos —inversiones, obras de infraestructura y desarrollo de servicio público—.

Si solo se toma en cuenta el presupuesto destinado a proyectos, se evidencia que el PIM del GORE de Puno es de S/983.101.884.

Este monto es más del doble de la cifra señalada por el candidato regional.

PIM PROYECTOS. El presupuesto destinado a proyectos de inversión del GORE de Puno es superior a los S/983 millones.

Con el fin de buscar precisiones, PerúCheck se comunicó con el candidato Rodrigo Chalco, quien indicó que con su declaración se refirió al PIM destinado a proyectos de inversión en años anteriores, y no específicamente al del 2026.

PerúCheck revisó el PIM destinado a proyectos de inversión otorgado al GORE de Puno en los últimos siete años, y encontró que en el 2021 este monto estuvo en el rango de lo indicado por el candidato. En dicho año, el PIM en esta categoría alcanzó los S/429.554.320.

HISTÓRICO. PIM destinado a proyectos de inversión del GORE de Puno en los últimos 7 años.

Sin embargo, en la entrevista en la que el candidato brindó su declaración, la secuencia de la conversación fue la siguiente:

Periodista: “¿Sabes tú cuánto de presupuesto maneja aproximadamente al año el Gobierno Regional’”.

Candidato: “Varía. Creo que este año está con 4 millones y pico. Perdón, 400 millones y pico".

Es decir, el candidato hizo referencia específicamente al año 2026 y no a un año anterior.

Conclusión

El candidato Rodrigo Chalco indicó que el presupuesto otorgado al Gobierno Regional de Puno bordea los S/400 millones. Sin embargo, datos oficiales del MEF demuestran que el presupuesto total otorgado al GORE en el 2026 es superior a los S/3.682 millones; y que el presupuesto destinado solo a proyectos de inversión es superior a los S/983 millones. En ningún caso los datos reales coinciden con lo señalado por el aspirante a gobernador regional. Por lo tanto, PerúCheck califica la afirmación del candidato Rodrigo Chalco como falsa.

Nota elaborada por Hugo Velarde, de PerúCheck.