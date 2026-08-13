Es falsa la imagen de una carretera destruida tras el terremoto en Colombia: fue generada con inteligencia artificial

LO FALSO:

En redes sociales circula una imagen que muestra una carretera destruida tras el terremoto ocurrido en Colombia.

LO VERDADERO:

La imagen fue generada con inteligencia artificial. Hive Moderation y SynthID detectaron indicios de contenido generado artificialmente.

La escena fue ubicada en el sector de Tres Esquinas, en Chía, Cundinamarca. Sin embargo, la Alcaldía de Chía informó que no se registraron afectaciones estructurales en el municipio tras el terremoto.

Tras el terremoto registrado en Colombia el pasado 10 de agosto, comenzó a circular en redes sociales una imagen que muestra una carretera completamente partida, con una enorme grieta que atraviesa la vía. Algunas de las publicaciones que difundieron la imagen señalaron que la escena correspondía a Cundinamarca y la presentaron como una de las consecuencias del movimiento sísmico.

Imagen viralizada en redes sociales. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

La imagen presenta varias inconsistencias visuales que ponen en duda su autenticidad. Un análisis detallado permitió identificar elementos de la escena con formas y proporciones poco naturales, así como irregularidades en la representación de la carretera, la grieta y otros componentes del entorno. Estas características son compatibles con imágenes generadas mediante inteligencia artificial.

Autos siguen transitando sobre las vías destruidas. Foto: Facebook

Proporciones anatómicas extrañas. Foto: Facebook

La revisión también se realizó con herramientas especializadas. Hive Moderation clasificó la imagen con un 90,3% de probabilidad de haber sido generada mediante inteligencia artificial, mientras que SynthID detectó indicios que apuntan a que la imagen fue creada o modificada mediante inteligencia artificial. Estos resultados coinciden con las inconsistencias identificadas durante el análisis visual.

Análisis de la imagen con Hive Moderation. Foto: Hive Moderation

Análisis de la imagen viralizada con SynthID. Foto: SynthID

Además, el medio local Canal 8 Chía identificó el lugar mostrado en la imagen como el sector de Tres Esquinas, en Chía, Cundinamarca, y desmintió que la vía hubiera sufrido los daños que aparecen en la escena a causa del terremoto. Esta ubicación coincide con algunas de las publicaciones que difundieron la imagen y señalaron a Cundinamarca como el lugar de los supuestos daños. A esto se suma que la Alcaldía de Chía informó que no se registraron afectaciones estructurales en el municipio tras el movimiento sísmico. Así, tanto lo señalado por el medio local como el reporte oficial de la autoridad municipal descartan que la carretera mostrada haya resultado afectada por el terremoto.

Comunicado oficial de la Alcaldía de Chía. Foto: Alcaldía de Chía

Conclusión

Tras el terremoto registrado en Colombia el 10 de agosto, se difundió una imagen que mostraba una carretera severamente dañada. Sin embargo, el análisis visual identificó inconsistencias en la escena y las herramientas Hive Moderation y SynthID detectaron indicios de generación mediante inteligencia artificial. Además, un medio local ubicó la escena en el sector de Tres Esquinas, en Chía, y desmintió que la vía presentara esos daños, mientras que la Alcaldía informó que no se registraron afectaciones estructurales en el municipio. Por lo tanto, la imagen no muestra daños reales ocasionados por el sismo, sino una escena generada con inteligencia artificial.