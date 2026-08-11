Es falso que el proyecto científico estadounidense HAARP haya provocado el terremoto en Colombia

En redes sociales se difunden publicaciones que afirman que el reciente terremoto de magnitud 7,4 registrado en Colombia fue provocado por el proyecto científico estadounidense HAARP. Estas teorías también atribuyen a este programa la generación de otros terremotos ocurridos anteriormente.
Viral en redes sociales. Foto: Facebook
La publicación con mayor alcance fue difundida en Facebook, donde acumula más de 340.000 reproducciones, 12.600 'Me gusta' y 1.600 comentarios, además de haber sido compartida más de 12.000 veces.
Publicación con mayor alcance. Foto: Facebook
El Programa de Investigación Auroral Activa de Alta Frecuencia (HAARP por sus siglas en inglés) es un proyecto científico estadounidense que está a cargo de la Universidad de Alaska Fairbanks y que está dedicado al estudio de la ionosfera, una región de la atmósfera superior. Sus investigaciones buscan comprender mejor el comportamiento de esta zona y sus efectos en las comunicaciones, los sistemas de navegación y otras tecnologías.
Instalaciones de HAARP en Alaska. Foto: HAARP
En un comunicado de prensa, Julio Fierro, director general del Servicio Geológico Colombiano, informó que el terremoto se produjo por un fenómeno natural asociado al movimiento de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana. Asimismo, señaló que la actividad sísmica del país se mantiene dentro de los niveles habituales, por lo que no se ha registrado un incremento o una mayor frecuencia de sismos que permita afirmar que Colombia atraviesa un periodo de actividad sísmica inusual.
Nota del Servicio Geológico Colombiano. Foto: Servicio Geológico Colombiano
El Servicio Geológico Colombiano también señala que Colombia forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de alta actividad sísmica y volcánica. Según la entidad, la ubicación del país y la interacción de las placas tectónicas explican parte de la frecuencia con la que se registran sismos en su territorio.
Nota del Servicio Geológico Colombiano. Foto: Servicio Geológico Colombiano
Además, en su página oficial, HAARP señala que el proyecto no es clasificado y que realizó un Estudio de Impacto Ambiental para evaluar los posibles efectos de la construcción y operación de sus instalaciones en Alaska. Asimismo, el programa aclara que sus instalaciones no pueden controlar ni manipular el clima, ya que las ondas de radio que utiliza no interactúan con las capas de la atmósfera donde se producen los fenómenos meteorológicos.
Página de HAARP traducida. Foto: HAARP
En redes sociales circuló una afirmación que atribuía al proyecto científico HAARP la generación del terremoto de magnitud 7,4 registrado en Colombia. Sin embargo, el Servicio Geológico Colombiano señaló que el sismo tuvo un origen natural, asociado al movimiento de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, y que la actividad sísmica reciente del país se mantiene dentro de los niveles habituales. Además, HAARP explica que sus investigaciones están orientadas al estudio de la ionosfera y que sus ondas de radio no pueden controlar ni manipular el clima. Por tanto, no existe evidencia de que este proyecto haya provocado el terremoto en Colombia.