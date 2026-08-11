Es falso que el proyecto científico estadounidense HAARP haya provocado el terremoto en Colombia

LO FALSO:

En redes sociales circulan publicaciones que atribuyen al proyecto científico estadounidense HAARP la causa del terremoto de magnitud 7,4 registrado recientemente en Colombia.

LO VERDADERO:

El Servicio Geológico Colombiano atribuyó el sismo al movimiento de las placas de Nazca y Sudamericana e indicó que la actividad sísmica registrada recientemente en el país se mantiene dentro de los niveles habituales.

Las investigaciones del HAARP están orientadas al estudio de la ionosfera y las ondas de radio que emite no pueden controlar ni manipular el clima.

En redes sociales se difunden publicaciones que afirman que el reciente terremoto de magnitud 7,4 registrado en Colombia fue provocado por el proyecto científico estadounidense HAARP. Estas teorías también atribuyen a este programa la generación de otros terremotos ocurridos anteriormente.

Viral en redes sociales. Foto: Facebook

La publicación con mayor alcance fue difundida en Facebook, donde acumula más de 340.000 reproducciones, 12.600 'Me gusta' y 1.600 comentarios, además de haber sido compartida más de 12.000 veces.

Publicación con mayor alcance. Foto: Facebook

¿Qué es el proyecto HAARP?

El Programa de Investigación Auroral Activa de Alta Frecuencia (HAARP por sus siglas en inglés) es un proyecto científico estadounidense que está a cargo de la Universidad de Alaska Fairbanks y que está dedicado al estudio de la ionosfera, una región de la atmósfera superior. Sus investigaciones buscan comprender mejor el comportamiento de esta zona y sus efectos en las comunicaciones, los sistemas de navegación y otras tecnologías.

Instalaciones de HAARP en Alaska. Foto: HAARP

Hallazgos de la verificación

En un comunicado de prensa, Julio Fierro, director general del Servicio Geológico Colombiano, informó que el terremoto se produjo por un fenómeno natural asociado al movimiento de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana. Asimismo, señaló que la actividad sísmica del país se mantiene dentro de los niveles habituales, por lo que no se ha registrado un incremento o una mayor frecuencia de sismos que permita afirmar que Colombia atraviesa un periodo de actividad sísmica inusual.

Nota del Servicio Geológico Colombiano. Foto: Servicio Geológico Colombiano

El Servicio Geológico Colombiano también señala que Colombia forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de alta actividad sísmica y volcánica. Según la entidad, la ubicación del país y la interacción de las placas tectónicas explican parte de la frecuencia con la que se registran sismos en su territorio.

Nota del Servicio Geológico Colombiano. Foto: Servicio Geológico Colombiano

Además, en su página oficial, HAARP señala que el proyecto no es clasificado y que realizó un Estudio de Impacto Ambiental para evaluar los posibles efectos de la construcción y operación de sus instalaciones en Alaska. Asimismo, el programa aclara que sus instalaciones no pueden controlar ni manipular el clima, ya que las ondas de radio que utiliza no interactúan con las capas de la atmósfera donde se producen los fenómenos meteorológicos.



Página de HAARP traducida. Foto: HAARP

Conclusión

En redes sociales circuló una afirmación que atribuía al proyecto científico HAARP la generación del terremoto de magnitud 7,4 registrado en Colombia. Sin embargo, el Servicio Geológico Colombiano señaló que el sismo tuvo un origen natural, asociado al movimiento de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, y que la actividad sísmica reciente del país se mantiene dentro de los niveles habituales. Además, HAARP explica que sus investigaciones están orientadas al estudio de la ionosfera y que sus ondas de radio no pueden controlar ni manipular el clima. Por tanto, no existe evidencia de que este proyecto haya provocado el terremoto en Colombia.