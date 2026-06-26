Fuerza Popular sí blindó a congresistas ‘mochasueldo’, contrario a lo que afirmó Luis Galarreta

A poco de que se proclame —con alta probabilidad— a Keiko Fujimori como presidenta electa del Perú, Luis Galarreta, quien asumiría la vicepresidencia del país por Fuerza Popular, se refirió recientemente en Panamericana Televisión al papel desempeñado por la bancada fujimorista frente a los casos de presunto recorte irregular de sueldos a trabajadores del Congreso. Los casos son conocidos popularmente como 'mochasueldos'.

Durante la entrevista, Galarreta sostuvo que los congresistas de Fuerza Popular no blindaron a ningún 'mochasueldo'.

Galarreta mintió. Las votaciones registradas en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) evidencian que congresistas de Fuerza Popular sí respaldaron informes que terminaron archivando denuncias contra parlamentarios investigados por presuntos recortes salariales a trabajadores de sus despachos.

Primer blindaje

Uno de los casos más emblemáticos es el de la congresista María Acuña, integrante de Alianza para el Progreso (APP), quien fue denunciada por presuntos recortes de sueldo a trabajadores de su despacho. En febrero de 2024, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó con 15 votos a favor un informe elaborado por el congresista fujimorista Juan Carlos Lizarzaburu que recomendaba no formular acusación y disponer el archivo de la denuncia.

Entre quienes respaldaron dicha recomendación se encontraban los congresistas de Fuerza Popular Juan Carlos Lizarzaburu, Patricia Juárez, Martha Moyano y Eduardo Castillo.

Votación en la SAC para archivar la denuncia contra María Acuña

Votación en la SAC para archivar la denuncia contra María Acuña (primera parte)

Votación en la SAC para archivar la denuncia contra María Acuña (segunda parte)

Segundo blindaje

Hubo más casos de blindaje fujimorista. Ese mismo mes, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó la denuncia contra la congresista Magaly Ruiz , también integrante de APP, quien fue acusada de presuntamente exigir aportes económicos a trabajadores de su despacho.

Durante la sesión, la congresista Elizabeth Medina, del Bloque Magisterial, sustentó el informe señalando que “en ninguno de los casos se ha acreditado que la congresista denunciada haya inducido u obligado al señor Carlos Marina a efectuar una suma de dinero a favor del señor Jhony Romero Nima”.

La denuncia se originó luego de que el trabajador mencionado declarara en el programa Punto Final que se le habría exigido entregar mensualmente S/1.500, dinero que, según su testimonio, era utilizado como una suerte de “caja chica” dentro del despacho parlamentario.

La recomendación de archivar el caso fue aprobada con 17 votos a favor. Entre quienes respaldaron dicha decisión figuraban los congresistas fujimoristas Patricia Juárez, Juan Carlos Lizarzaburu, Martha Moyano, Eduardo Castilla y Arturo Alegría, quienes integraron la mayoría que evitó que la denuncia avanzara dentro del procedimiento parlamentario.

Votación en la SAC para archivar la denuncia contra Magaly Ruiz

Votación en la SAC para archivar la denuncia contra Magaly Ruiz (primera parte)

Votación en la SAC para archivar la denuncia contra Magaly Ruiz (segunda parte)

Tercer blindaje

Por otro lado, en febrero de este año también se registró un tercer antecedente en el caso de la congresista Katy Ugarte, investigada por presuntos recortes salariales a trabajadores de su despacho.

En esa oportunidad, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó las denuncias presentadas en su contra. Entre quienes votaron a favor del archivo se encontraban los congresistas Arturo Alegría y Martha Moyano, ambos integrantes de Fuerza Popular, quienes también votaron a favor de no continuar con los procedimientos contra otros congresistas acusados de 'mochasueldos'.

Votación en la SAC para archivar la denuncia contra Katy Ugarte

Votación en la SAC para archivar la denuncia contra Katy Ugarte (primera parte)

Votación en la SAC para archivar la denuncia contra Katy Ugarte (segunda parte)

Estos tres casos muestran que congresistas fujimoristas sí participaron en votaciones que concluyeron con el archivo de denuncias vinculadas a presuntos casos de 'mochasueldos'.

No son los únicos. En el actual Congreso continuaron los blindajes a legisladores que ilegalmente perjudicaron los ingresos de sus propios trabajadores.

Este medio intentó comunicarse con Luis Galarreta, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

Conclusión

Luis Galarreta afirmó que los congresistas de Fuerza Popular no blindaron a ningún 'mochasueldo', pero los registros de votación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales muestran que legisladores de dicha bancada respaldaron el archivo de denuncias contra María Acuña, Magaly Ruiz y Katy Ugarte, todas investigadas por presuntos recortes salariales a trabajadores de sus despachos. Por tanto, PerúCheck califica la afirmación del virtual vicepresidente Luis Galarreta como falsa.

Nota elaborada por Valeria Coca, de PerúCheck.