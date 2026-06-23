Es falso que los JEE hayan rectificado 6 millones de votos

En redes sociales circula un contenido falso que señala que un Jurado Electoral Especial había rectificado 6 millones de votos válidos a favor de Keiko Fujimori; es decir, que originalmente se había aumentado “por error” el número de votos de la candidata de Fuerza Popular. La información fue atribuida al diario El Popular, y se empleó como soporte visual una plantilla idéntica al formato de fotonoticias utilizado por el medio de comunicación.

PerúCheck identificó que se trata de una manipulación de la plantilla. Además, tras una revisión del reconteo de votos, puede confirmar que la información vertida es enteramente falsa.

Viral

El Popular publicó una nota, pero no de 6 millones de votos

En comunicación directa con PerúCheck, Omar Moller, editor web del diario El Popular, desvinculó al medio del mensaje difundido. “Es nuestro formato de fotonoticias para todas las notas, pero ese texto de las cantidades ha sido agregado, no es nuestro”, declaró. El Popular es propiedad de Grupo La República (GLR), cuyo medio principal, el diario La República, está asociado al Consejo de la Prensa Peruana, organización a la que pertenece PerúCheck. GLR no solicitó la elaboración de esta verificación.

PerúCheck rastreó la cobertura original efectuada por el citado medio en su portal web oficial, y constató que El Popular publicó una nota que reportaba que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lambayeque había ejecutado la apertura y el recuento de votos asociado únicamente al acta de sufragio N.° 035749. Esta acta fue remitida a dicha instancia debido a un error aritmético de origen. Tras un análisis y la visualización de cada cédula por parte de los magistrados, el resultado real de esa mesa arrojó 119 votos a favor de Fuerza Popular, 101 para Juntos por el Perú, un voto en blanco y 15 nulos. Se determinó que la cifra asignada inicialmente a Fuerza Popular se redujera en 25 votos. En ningún fragmento de su cobertura el diario reportó 6 millones de votos, como se publicó en el contenido viral.

Se han recontado 143 actas

Entre el jueves 11 y el miércoles 17 de junio de 2026, los jurados electorales especiales culminaron la revisión de 143 actas enviadas a recuento de votos, de un total de 188 actas observadas. Según los resultados del reconteo, se observan variaciones mínimas.

De las 143 actas evaluadas, 57 de ellas presentaron un exceso de votos para Fuerza Popular en el llenado manual inicial. Se acumularon un total de 320 votos erróneos, de los cuales el 65% se concentró en Lima, con mayor recurrencia en los distritos de San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho y Villa María del Triunfo. 45 actas mantuvieron exactamente la misma cantidad de sufragios que el formato original y 41 actas contenían 161 votos que se habían anulado por error o no habían sido registrados por los miembros de mesa.

Al realizar el recuento, la votación total de la agrupación política de Keiko Fujimori en las actas recontadas pasó de 16.152 sufragios iniciales a 15.993 tras la verificación física, lo que marcó una diferencia real de 159 votos.

Reconteo de Juntos por el Perú

Con respecto al partido de Roberto Sánchez, el análisis determinó que 51 actas registraban un exceso de votos en el papel. Sumaron 153 votos en total, de los cuales 55% se concentró en la capital, principalmente en San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo y el Rímac. De igual modo, 52 actas no tuvieron variación alguna frente a los datos de origen y 40 actas contaban con 142 votos que los miembros de mesa habían anulado de forma errónea o dejado de contar.

De acuerdo al balance general, la organización pasó de 12,546 votos originales a 12,535 verificados, lo que significó una reducción real de 11 votos.

Al evaluar las sumas conjuntas de las 143 actas procesadas en su totalidad, la diferencia inicial entre ambas agrupaciones, antes de la revisión física por los JEE, era de 3,606 votos. Una vez concluida la auditoría de los jurados especiales, la brecha final se reajustó a 3,458 votos. La variación neta acumulada entre ambas agrupaciones políticas fue de 148 votos a nivel nacional.

Conclusión

Un viral ampliamente difundido en redes sociales clonó un diseño informativo real del diario El Popular con el objetivo de desinformar con datos falsos. De acuerdo al procesamiento de las actas electorales observadas y las cifras reales provistas por los Jurados Electorales Especiales, los ajustes matemáticos derivados de los errores de conteo en las mesas afectaron a una cantidad de votos que no guarda relación alguna con los 6 millones de sufragios a los que alude el bulo digital. Por esa razón, PerúCheck califica la información difundida como falsa.

Nota elaborada por Paola Ferrer, de PerúCheck.