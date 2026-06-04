Es falsa la supuesta cédula de identidad venezolana de Roberto Sánchez que circula en redes sociales

Una imagen de una supuesta cédula de identidad venezolana del candidato presidencial Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, viene circulando en redes sociales atribuyéndole la nacionalidad venezolana:

Imagen viral

Esta información es falsa. La firma del exdirector del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería de Venezuela (Saime), Juan Dugarte, ubicada en la parte superior derecha de la supuesta cédula, no concuerda con otras en cédulas de identidad venezolanas. PerúCheck ha podido acceder a otra de ellas, original y vigente, y comprobar que la firma del entonces director no es la misma:

Fuente: Firma original de Juan Dugarte

Fuente: Cédula de Identidad venezolana

También varía la firma del propio candidato Roberto Sánchez. La que figura en la supuesta cédula no es la misma que se consigna en las diversas resoluciones que firmó cuando era ministro de Comercio Exterior y Turismo, como figura en la Resolución Ministerial 038-2022 :

Fuente: Firma de Roberto Sánchez, Resolución Ministerial 038-2022-Micentur

Por otro lado, la fecha de nacimiento de Sánchez no coincide con la edad real del candidato. Según la Declaración Jurada de Sánchez para estas elecciones, nació el 3 de febrero de 1969:

Fuente: Hoja de Vida de Roberto Sánchez, Jurado Nacional de Elecciones

PerúCheck se comunicó con la periodista venezolana Daniela Moros, quien señaló que la supuesta cédula de Sánchez tiene diversos errores de formato:

“La cédula tiene varias irregularidades. En la parte que dice “soltero”, ahí dice “venezolano”. El estado civil va en otra área y la firma de Juan Ugarte es distinta”.

Conclusión

La supuesta cédula de identidad venezolana del candidato Roberto Sánchez, que viene circulando en redes sociales, tiene considerables errores de formato que no coinciden con una cédula original de Venezuela. Además, los datos consignados de Sánchez son incorrectos. Por lo tanto, PerúCheck considera esta cédula como falsa.

Nota elaborada por Breiner Oquendo de PerúCheck.