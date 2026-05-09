Es falso que Anahí Durand sea esposa del guerrillero chileno Alejandro Astorga

LO FALSO:

Anahí Durand es esposa del exguerrillero chileno Alejandro Astorga.

LO VERDADERO:

Ambos tuvieron una relación sentimental hace más de 15 años.

Astorga murió en enero de 2025 por causas naturales.

En Facebook comenzaron a difundirse diversas publicaciones que aseguran que la candidata al Senado por Juntos por el Perú, Anahí Durand, es la esposa del exguerrillero chileno Alejandro Astorga Valdés. Sin embargo, esta afirmación es falsa. Aunque ambos mantuvieron una relación sentimental en el pasado, nunca contrajeron matrimonio. Además, Astorga falleció a inicios de 2025.

El vínculo entre Anahí Durand y Alejandro Astorga

En declaraciones brindadas a La República, Durand —exministra de la Mujer durante el gobierno de Pedro Castillo— negó haber sido esposa de Astorga. “Él no fue mi esposo. Fue una relación estrictamente personal entre 2006 y 2011, año en que nos separamos”, precisó. Asimismo, sostuvo que las publicaciones difundidas en redes sociales constituyen un caso de 'acoso político contra las mujeres'.

Años antes, en una entrevista concedida a Exitosa en septiembre de 2021, cuando aún encabezaba la cartera del MIMP, Durand cuestionó que sectores de la oposición intentaran vincularla con el terrorismo debido a su antigua relación con Astorga, quien integró el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

"Esta es una muestra de acoso político. Yo tengo una trayectoria académica, política, personal y de lo que se agarran para cuestionarme es de un vínculo estrictamente personal, que además terminó hace mucho tiempo", declaró entonces la exfuncionaria, quien también rechazó cualquier nexo con organizaciones terroristas.

Por otro lado, el 1 de enero de 2025 se informó sobre el fallecimiento de Alejandro Astorga Valdés. Meses atrás había sido diagnosticado con tres tumores cerebrales, enfermedad que le ocasionó graves convulsiones y un acelerado deterioro de su estado de salud.

Antecedentes de las acusaciones contra exfuncionaria

No es la primera vez que Anahí Durand es vinculada públicamente con Alejandro Astorga. El 19 de enero de 2023, el Poder Judicial condenó a la periodista Milagros Leiva por el delito de difamación agravada contra la exministra, tras vincularla sin pruebas con el terrorismo durante un programa emitido por Willax TV en mayo de 2021.

De acuerdo con la denuncia, en dicho programa se insinuaron supuestos vínculos de Durand con el MRTA mediante la difusión de dos fotografías colocadas de forma paralela. La primera correspondía a una imagen de ella tomada en 2021, mientras que la segunda mostraba a Astorga en 1994, cuando fue presentado por la Dincote. Según la querella, en ese entonces Durand tenía apenas 16 años y no mantenía ningún tipo de relación con Astorga.

Conclusión

En Facebook se difundieron publicaciones falsas que aseguran que Anahí Durand es la esposa del exguerrillero chileno Alejandro Astorga. Sin embargo, ambos solo mantuvieron una relación sentimental entre 2006 y 2011. Ella calificó estas publicaciones como una forma de 'acoso político'. Astorga, exintegrante del MRTA, falleció el 1 de enero de 2025 tras sufrir un grave deterioro de salud por tumores cerebrales.

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