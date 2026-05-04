La provincia de La Convención no tiene más actas electorales que la región Cusco, como señaló un viral

Una publicación que circula en Facebook sugiere la existencia de un "fraude escandaloso" en el conteo de votos de las Elecciones Generales 2026. Según el post, difundido por la página ‘Informativo Perú’, hay una supuesta inconsistencia numérica: según sus capturas de pantalla, la provincia de La Convención tendría más actas pendientes por procesar que toda la región Cusco. Esta diferencia se utiliza para argumentar una presunta manipulación de resultados.

PerúCheck verificó que la publicación se basa en una comparación sesgada de datos parciales capturados en un momento específico del conteo, que no corresponden al estado actual del proceso electoral.

Publicación en redes sociales.

Comparación de datos para la Elección Presidencial

El portal oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es la fuente oficial para el seguimiento de los resultados. Este sistema de conteo actualiza progresivamente los resultados de las actas electorales, a medida que llegan a los centros de cómputo y son procesados. Una comparación de datos en momentos distintos o parciales no refleja el resultado final.

PerúCheck contrastó los datos presentados en la publicación viral con la información oficial actualizada del portal de la ONPE al 30 de abril de 2026.

La publicación de Facebook utiliza capturas de un reporte previo, mostrando cifras que ya no existen en el sistema. Los datos actuales de la ONPE desmiente cualquier anomalía:

Situación en la Región Cusco (Presidencial):

Publicación Viral (Dato Parcial): Afirma 141 actas pendientes.

ONPE (Actual al 30 de abril): Muestra 0 (cero) actas pendientes.

Situación en la Provincia La Convención (Presidencial):

Publicación Viral (Dato Parcial): Afirma 226 actas pendientes.

ONPE (Actual al 30 de abril): Muestra 0 (Cero) actas pendientes.

En ambas jurisdicciones se ha completado el 100% del conteo de actas. Las actas que no aparecen como "contabilizadas" han sido enviadas al Jurado Electoral Especial (JEE) para su resolución, siguiendo el flujo regular del proceso electoral. Por lo tanto, no hay actas "perdidas" o "pendientes" en el sistema.

¿En la provincia de La Convención hay más actas que en la región Cusco?

En esta provincia La Convención se observa un avance significativo en la elección presidencial. Hay 585 actas contabilizadas (92.56%) y 47 actas están observadas y fueron enviadas al JEE (7.44%).

Actas contabilizadas y observadas en la provincia de La Convención.

En tanto, en la región de Cusco hay 3,865 actas contabilizadas (97.04%), y 118 actas fueron enviadas al JEE porque tenían la condición de observadas (2.96%).

Actas contabilizadas y observadas en Cusco.

La siguiente tabla muestra el estado oficial y final del conteo de actas, evidenciando que no existen actas pendientes de procesar y que Cusco, evidentemente, tiene más actas electorales que La Convención.

Categoría La Convención (Provincia) Región Cusco

(Total) Diferencia Cantidad de actas totales 632 3,983 La Convención representa el 15.8% del total regional. Avance conteo presidencial 92.5% 97.0% La región está 4.5 puntos por encima de la provincia.

Conclusión

La publicación de Facebook —que afirma la existencia de un presunto "fraude" basada en la existencia de más actas pendientes en la provincia de La Convención que en toda la región Cusco— utilizó capturas de pantalla de datos parciales y desactualizados, correspondientes a una etapa temprana del conteo. Al 30 de abril de 2026, los datos oficiales del portal de la ONPE confirman que la provincia de La Convención no registra una cantidad mayor de actas electorales que la región de Cusco. Por esa razón, PerúCheck califica esta publicación como falsa.

Nota elaborada por Paola Ferrer de PerúCheck.